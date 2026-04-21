Виктория Томова приключи още в квалификациите на WTA 1000 в Мадрид

Първата ракета на България Виктория Томова загуби в първия кръг на квалификациите на турнира на клей от категория WTA 1000 в испанската столица Мадрид с награден фонд 8 235 540 евро.

Томова отстъпи с 3:6, 2:6 от Анастасия Павлюченкова (Русия) за 63 минути на корта.

Българката загуби подаването си веднъж в първия сет и два пъти във втория и отпадна от надпреварата.

Томова все пак заработи 2 точки за световната ранглиста, в която тази седмица заема 156-а позиция.