Виктория Томова приключи още в квалификациите на WTA 1000 в Мадрид

21 Април, 2026 15:35 539 2

Софиянката загуби от рускинята Анастасия Павлюченкова

Виктория Томова приключи още в квалификациите на WTA 1000 в Мадрид - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Първата ракета на България Виктория Томова загуби в първия кръг на квалификациите на турнира на клей от категория WTA 1000 в испанската столица Мадрид с награден фонд 8 235 540 евро.

Томова отстъпи с 3:6, 2:6 от Анастасия Павлюченкова (Русия) за 63 минути на корта.

Българката загуби подаването си веднъж в първия сет и два пъти във втория и отпадна от надпреварата.

Томова все пак заработи 2 точки за световната ранглиста, в която тази седмица заема 156-а позиция.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ....

    1 0 Отговор
    Винаги ми е било интересно, кой плаща за участията на тези над 100-150-250 място в ранглистата за участия?! Ако си плащат сами-ок. Ама, ако плаща федерацията-защо?! То треньори, то хотели, то билети... Каква е ползата (макар и само за име и имидж). Благодаря за вниманието

    17:09 21.04.2026

  • 2 ....

    1 0 Отговор
    Аха, 156 позиция... Голяма утеха и голям принос за българския тенис...

    17:11 21.04.2026

