Стефан Григоров спечели първия медал за България на Европейското по борба в Тирана

Стефан Григоров спечели първия медал за България на Европейското по борба в Тирана

21 Април, 2026 19:58 750 3

Представителят ни в класическия стил до 55 килограма завоюва бронзов медал

Снимка: YouTube
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският национален отбор по борба вече има повод за гордост на Европейското първенство за мъже и жени, което се провежда в албанската столица Тирана. Стефан Григоров, представителят ни в класическия стил до 55 килограма, донесе първото отличие за страната ни, след като завоюва бронзов медал.

В решителната схватка за третото място, борецът от Монтана демонстрира характер и борбен дух, като надделя над арменеца Манвел Хачатрян с резултат 3:1. С тази победа Григоров не само се изкачи на почетната стълбичка, но и даде силен старт на българското участие в престижния шампионат.

Междувременно, борбата за медали продължава с нетърпение, тъй като предстои финалната среща на Семен Новиков в категория до 87 килограма. Той ще се изправи срещу чеченеца с датски паспорт Турал Бисултанов, като всички погледи са насочени към възможността за нов успех на българския тим.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дада

    1 1 Отговор
    Стига с тоя ГЕЙ спорт бе

    20:08 21.04.2026

  • 2 Лост

    1 0 Отговор
    Не е спечелил първия медал.Първия го спечели вчера Новиков,а днес ще се знае какъв е.

    20:23 21.04.2026

  • 3 Мнение

    0 0 Отговор
    Въпросът е какво става с тия шампиони след като спрат да се състезават професионално?!

    Да не стане новия вис 3 и сик 4?!

    23:10 21.04.2026

