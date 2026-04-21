Стефан Григоров спечели първия медал за България на Европейското по борба в Тирана

Българският национален отбор по борба вече има повод за гордост на Европейското първенство за мъже и жени, което се провежда в албанската столица Тирана. Стефан Григоров, представителят ни в класическия стил до 55 килограма, донесе първото отличие за страната ни, след като завоюва бронзов медал.

В решителната схватка за третото място, борецът от Монтана демонстрира характер и борбен дух, като надделя над арменеца Манвел Хачатрян с резултат 3:1. С тази победа Григоров не само се изкачи на почетната стълбичка, но и даде силен старт на българското участие в престижния шампионат.

Междувременно, борбата за медали продължава с нетърпение, тъй като предстои финалната среща на Семен Новиков в категория до 87 килограма. Той ще се изправи срещу чеченеца с датски паспорт Турал Бисултанов, като всички погледи са насочени към възможността за нов успех на българския тим.