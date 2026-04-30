Министър Илиев награди медалистите от Европейското първенство по борба

Министър Илиев награди медалистите от Европейското първенство по борба

30 Април, 2026 18:17 499 1

  • министърът на младежта и спорта -
  • димитър илиев -
  • европейското първенство по борба-
  • тирана-
  • албания-
  • кирил милов-
  • семен новиков

Националите спечелиха шест медала

Министър Илиев награди медалистите от Европейското първенство по борба - 1
Снимка: Министерство на младежта и спорта
Ангел Лазаров

Министърът на младежта и спорта Димитър Илиев награди медалистите от Европейското първенство по борба в Тирана, Албания. Националните ни състезатели спечелиха шест медала – един златен, два сребърни и три бронзови.

В класическия стил Кирил Милов триумфира в категория до 97 кг, Семен Новиков се окичи със сребро при 87-килограмовите, а Стефан Григоров заслужи бронз в категория до 55 кг.

В свободния стил Ахмед Батаев донесе сребърно отличие в категория до 92 кг, докато Ахмед Магамаев се нареди трети при 97-килограмовите.

При жените Биляна Дудова също се качи на почетната стълбичка, завоювайки бронз в категория до 62 кг.

„Гордея се с вашите успехи и отдаденост. Вие доказвате, че българската борба продължава да бъде сред водещите сили в Европа. Тези медали са резултат от много труд, дисциплина и силен дух“, заяви министър Илиев.

България завърши на четвърто място в класирането по медали, като пред нас се наредиха Украйна, Азербайджан и Турция.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    0 0 Отговор
    Вай аман!

    18:28 30.04.2026

