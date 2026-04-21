Новини
Спорт »
Световен футбол »
РБ Лайпциг иска над 100 млн. евро за млада звезда

РБ Лайпциг иска над 100 млн. евро за млада звезда

21 Април, 2026 22:05 654 3

  • ян диоманде-
  • рб лайпциг-
  • трансферния пазар-
  • ливърпул-
  • кот д’ивоар

Ян Диоманде е желан от Ливърпул

РБ Лайпциг иска над 100 млн. евро за млада звезда - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ян Диоманде, талантливото крило на РБ Лайпциг, се превърна в гореща тема на трансферния пазар, след като английският гранд Ливърпул прояви сериозен интерес към 19-годишния национал на Кот д’Ивоар. Според авторитетния журналист Филип Хайнц, германският клуб е поставил впечатляваща цена от над 100 милиона евро за правата на младия футболист.

Ливърпул вижда в Диоманде идеалния наследник на Мохамед Салах, който може да поеме щафетата на „Анфийлд“ в дългосрочен план. Въпреки това, ръководството на РБ Лайпциг не изпитва финансов натиск да се разделя с една от най-големите си звезди. Клубът е на прага на класиране за следващото издание на Шампионската лига, което ще донесе значителни приходи и ще укрепи още повече бюджета на тима. Четири кръга преди края на сезона в Бундеслигата, Лайпциг заема престижното трето място, което почти гарантира участие в най-престижния европейски клубен турнир.

Това дава възможност на „биковете“ да бъдат твърди в преговорите и да не бързат с продажбата на Диоманде. Освен това, от клуба планират да предложат нов, подобрен договор на младия нападател, с цел да го задържат поне до лятото на 2027 година.

Въпреки амбициите да го запазят, от Лайпциг не изключват възможността за трансфер, ако на масата пристигне оферта, която отговаря на високите им изисквания.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Яшар Шабан

    4 0 Отговор
    Абе тия хора лу.ди ли са бе ? Какви сто милиона за един африканец ! ? Тоя само за едното ядене ще играе , щото в Африка парите се изкарват с такъв зор , че да имаш стара таратайка е събитието на живота ! В Египет месечно един келнер изкарва 200 ( двеста) долара с повече търчане от тоя "футболист" ! С тези пари болница може да се построи, а те ще го правят насила аристократ тоя не.грамотник !

    Коментиран от #3

    22:21 21.04.2026

  • 2 Правилно

    0 0 Отговор
    ...че иска...антрацита е ценен кюмюр...,,Черно злато"...

    23:22 21.04.2026

  • 3 Евро Бет

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Яшар Шабан":

    Това е пералнята ,която изпира и ...черните пари...

    23:25 21.04.2026

