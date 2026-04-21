РБ Лайпциг иска над 100 млн. евро за млада звезда

Ян Диоманде, талантливото крило на РБ Лайпциг, се превърна в гореща тема на трансферния пазар, след като английският гранд Ливърпул прояви сериозен интерес към 19-годишния национал на Кот д’Ивоар. Според авторитетния журналист Филип Хайнц, германският клуб е поставил впечатляваща цена от над 100 милиона евро за правата на младия футболист.

Ливърпул вижда в Диоманде идеалния наследник на Мохамед Салах, който може да поеме щафетата на „Анфийлд“ в дългосрочен план. Въпреки това, ръководството на РБ Лайпциг не изпитва финансов натиск да се разделя с една от най-големите си звезди. Клубът е на прага на класиране за следващото издание на Шампионската лига, което ще донесе значителни приходи и ще укрепи още повече бюджета на тима. Четири кръга преди края на сезона в Бундеслигата, Лайпциг заема престижното трето място, което почти гарантира участие в най-престижния европейски клубен турнир.

Това дава възможност на „биковете“ да бъдат твърди в преговорите и да не бързат с продажбата на Диоманде. Освен това, от клуба планират да предложат нов, подобрен договор на младия нападател, с цел да го задържат поне до лятото на 2027 година.

Въпреки амбициите да го запазят, от Лайпциг не изключват възможността за трансфер, ако на масата пристигне оферта, която отговаря на високите им изисквания.