Семен Новиков остана със сребро след драматичен финал на Европейското по борба в Тирана

21 Април, 2026 21:00 1 207 3

  • семен новиков-
  • европейско първенство по борба-
  • класически стил-
  • тирана-
  • турпал бисултанов-
  • сребърен медал-
  • българия-
  • спортни новини

Златото спечели представителя на Дания Турпал Бисултанов

Семен Новиков остана със сребро след драматичен финал на Европейското по борба в Тирана - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Семен Новиков се размина с мечтания европейски връх, след като загуби финалната схватка в категория до 97 килограма на Европейското първенство по класическа борба, провело се в албанската столица Тирана. В напрегнат и изпълнен с обрати двубой, Новиков отстъпи пред представителя на Дания Турпал Бисултанов, който триумфира с туш в последните секунди на срещата.

Още в началото на финала българският национал попадна в неблагоприятна ситуация, изоставайки с 0:4. Въпреки това, с характерна борбеност и след успешно оспорване на съдийско решение, Новиков успя да изравни резултата до 4:4. Бисултанов обаче не се поколеба и с две последователни избутвания си върна предимството – 6:4. Схватката бе белязана и от няколко прекъсвания заради обилно кръвотечение от носа на българина, което допълнително затрудни представянето му.

Във втората част на срещата умората започна да си казва думата за Новиков. Въпреки няколко опита за офанзива, силите му не достигнаха, за да обърне развоя на мача. В самия край Бисултанов реализира още две точки, оформяйки крайното 8:4, а след това и туш, с което си осигури златния медал.

Така за втора поредна година Семен Новиков се окичва със среброто от европейския шампионат, след като през миналия сезон отстъпи на Давид Лосонци – съперник, когото по-късно победи на Олимпийските игри в Париж 2024.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дада

    2 3 Отговор
    Гей спорт със семен

    21:36 21.04.2026

  • 2 Страхотен Семен

    3 1 Отговор
    Ганя,само да мрази знае!

    21:54 21.04.2026

  • 3 Хмм

    2 3 Отговор
    след олимпиадата не е печелил злато, като истински украинец се занимава с бойкоти, но не и с тренировки

    21:57 21.04.2026

