Реал Мадрид надделя над Алавес и запази шансовете си за шампионската корона

Реал Мадрид взе минимална, но ценна победа с 2:1 над Алавес остана в надпреварата за титлата в Ла Лига. „Белият балет“ демонстрира характер и класа в 33-ия кръг на испанското първенство, като съхрани интригата на върха.

С този успех мадридчани вече разполагат със 73 точки и продължават да дишат във врата на лидера Барселона, който има шест пункта повече и предстои да изиграе своя двубой от кръга. Алавес, от своя страна, остава в опасната зона – 17-о място и 33 точки, което не им гарантира спокойствие до края на сезона.

Срещата започна с високо темпо и още в 30-ата минута Арда Гюлер изведе Килиан Мбапе, който с прецизен удар от границата на наказателното поле откри резултата за домакините.

След почивката, в 50-ата минута, Винисиус Жуниор удвои преднината на Реал след отлична асистенция от Федерико Валверде, затвърждавайки доминацията на „лос бланкос“.

Гостите от Алавес намалиха в последните секунди на добавеното време чрез Тони Мартинес.