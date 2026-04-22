Арда посреща Локомотив Пловдив в мач за купата с огромен залог

22 Април, 2026 10:27

Двубоят в Кърджали е с начален час 19:00

Арда и Локомотив Пловдив излизат тази вечер от 19:00 часа стадион „Арена Арда“ в Кърджали в първия полуфинален двубой между двата отбора от турнира за Sesame Купа на България. Залогът в сблъсъка е огромен, тъй като спечелването на трофея осигурява директно участие в предварителните кръгове на Лига Европа.

Любопитен факт е, че двата съперника водят паралелна битка и в първенството, където попаднаха в групата между пето и осмо място (даващо право на бараж за Лигата на конференциите), като разликата помежду им е едва 2 точки.

Възпитаниците на Александър Тунчев влизат в двубоя в приповдигнато настроение и отлична спортна форма. По пътя си към полуфиналите кърджалийци елиминираха последователно отборите на Фратрия, Черно море и Ботев Враца.

Тимът завърши редовния сезон в efbet Лига впечатляващо, печелейки четири от последните си пет мача. Черешката на тортата бе преди седмица, когато Арда нанесе исторически удар, побеждавайки хегемона Лудогорец с 1:0 на собствен терен. Пред родна публика „сините“ ще търсят комфортен аванс преди реванша, а добрата новина за треньорския щаб е липсата на контузени и наказани състезатели.

Гостите от Пловдив стигнаха до топ 4 в турнира след победи над Дунав(Русе, Монтана и отстраняване на градския съперник Ботев Пловдив. „Смърфовете“ имат сериозен опит и традиции в тази надпревара, след като триумфираха с Купата в две поредни години (през сезон 2018/19 срещу Ботев Пд и през 2019/20 срещу ЦСКА).

Тимът, воден от Душан Косич, също се намира в стабилна форма. След серия от три поредни победи, Локомотив записа две равенства и сега ще бъде пределно мотивиран да се завърне на победния път.

Сериозен удар за пловдивчани е отсъствието на техния лидер и капитан Димитър Илиев, който пропуска днешното гостуване. Очакванията са опитният нападател да бъде на линия за реванша на „Лаута“.

През настоящата кампания статистиката в преките двубои дава леко психологическо предимство на домакините. В мачовете от редовния сезон в efbet Лига, Арда успя да спечели с 2:0 при визитата си на „Лаута“, а срещата в Кърджали завърши при нулево равенство (0:0).


