Марокански национал прие условията на Байерн Мюнхен

Шампионът на Германия Байерн Мюнхен се е споразумял за личните условия с мароканския национал Исмаел Сайбари, но сделка с неговия клуб ПСВ Айндховен за трансфер в баварския гранд все още не е постигнато, съобщават нидерландските медии.

De Telegraaf информира, че Сайбари е дал съгласието си да премине в Байерн, а управата на баварците иска бързо финализиране на трансфера на халфа на ПСВ.

Според информации трансферната сума може да достигне рекордните за клуба на ПСВ 48 милиона евро.

25-годишният Сайбари е в ПСВ от 2020 г. и влезе в първия отбор през 2022 г. Той беше избран за Играч на годината в Ередивизи, след като ПСВ спечели трета поредна титла през изминалия сезон.

Той има 29 мача за Мароко, в които е отбелязал девет гола, спечели Купата на африканските нации тази година след дисквалификацията на Сенегал от финала и е член на мароканския отбор за предстоящото Световно първенство.

Нидерландските медии пишат още, че Байерн също се интересува от десния бек на ПСВ Сержиньо Дест, но все още не са водени разговори за американския национал.