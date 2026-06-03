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Абсурдите в щангите не спират: Стефан Ботев регистрира нова федерация

Абсурдите в щангите не спират: Стефан Ботев регистрира нова федерация

3 Юни, 2026 14:47 529 4

  • стефан ботев-
  • вдигане на тежести-
  • федерация

Това показва справка в търговския регистър

Абсурдите в щангите не спират: Стефан Ботев регистрира нова федерация - 1
Снимка: YouTube
sportal.bg sportal.bg

Безумията в родните щанги продължават с пълна сила. Президентът на Федерацията по вдигане на тежести Стефан Ботев и още няколко деятели са регистрирали нов ръководен орган.

Това показва справка в търговския регистър, като "Обединена федерация по вдигане на тежести" е регистрирана преди няколко дни - на 29 май.

Към момента настоящата федерация е в пълен блокаж и пред фалит, след като на 15 декември миналата година Асен Златев бе избран за президент на мястото на Ботев от Общото събрание, но три жалби по избора му блокираха вписването му. Към момента е останала само една - тази на клуба на Пламен Братойчев от Сливен.

Непосредствено след избора в края на миналата година Ботев заяви, че няма да обжалва вота. Към момента обаче все още се води начело на федерацията, което възпрепятства встъпването в длъжност на Златев, а финансовата ситуация на организацията е доста тежко и вероятността за фалит е много голяма, ако не се стигне до спешна развръзка и започване на функциониране на федерацията.

Вероятността България да не изпрати състезатели на световното първенство в Нингбо през октомври става все по-голяма, да не говорим за условия за подготовка на щангисти.

В Управителния съвет на новата федерация на Ботев влизат още Севдалин Маринов, Нено Терзийски, Нели Янкова, Пламен Братойчев, Евгени Танев и Станимир Вълчев.


България
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  • 1 хаха

    3 0 Отговор
    Да се спре държавното финансиране (в това число и от БСТ) на т.нар. "федерации по щанги" за следващите 20 години и проблема ще се реши.

    14:54 03.06.2026

  • 2 Новичок

    0 0 Отговор
    Тия от Фakти да не фалират???Няма кой да пише в спортният отдел,само копират спортала. Оня главният само рекламира...Пфу...

    15:06 03.06.2026

  • 3 Гост

    1 0 Отговор
    Депесарчето няма да изпусне кокала

    15:09 03.06.2026

  • 4 гриф

    0 0 Отговор
    Този,Златева,Иванов,да последват примера на онази скачачка с " многото" гласове и да напуснат!

    15:13 03.06.2026

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