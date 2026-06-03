Селекционерът на Португалия вижда Роналдо на Мондиал 2030

В интервю за "Ел Ларгеро" селекционерът на Португалия Роберто Мартинес коментира възможността Кристиано Роналдо да играе на Световното първенство през 2030 г., когато ще бъде на 45 години.

Запитан конкретно за този шампионат, наставникът бе категоричен:

"Той ще се бори за това. Мисля, че никой не трябва да се съмнява в това, поне е спечелил това право. Не си мислете, че това не е тема на дискусия и разговор в треньорския щаб, защото бихме искали да можем да предадем примера на Кристиано Роналдо на всички млади футболисти в Португалия", заяви Мартинес.

Домакини на Мондиал 2030 ще бъдат съставите на Португалия, Испания и Мароко. Като един от организаторите на форума, "мореплавателите" ще имат предимството да играят мачовете си от груповата фаза на родна земя, тъй като турнирът ще се проведе и на португалска земя.