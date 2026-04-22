Светослав Вуцов ще пази вратата на Левски и през следващия сезон

Добра новина за феновете на Левски – талантливият вратар Светослав Вуцов ще остане на „Герена“ поне още една година! Въпреки засиления интерес от чуждестранни и родни клубове, младият страж е постигнал споразумение с ръководството на „сините“ и ще продължи да брани цветовете на столичния гранд.

През зимния трансферен прозорец Вуцов бе изкушаван от оферти на украински отбори, а през последните седмици около името му се завъртяха нови слухове за евентуален трансфер. Въпреки това, Левски категорично отказва да се раздели с ключовия си играч, като клубът не желае да търси нов титулярен вратар. Подобна бе ситуацията и с Кристиан Димитров, който също остана в отбора въпреки спекулациите.

Освен професионалните мотиви, Вуцов има и лична причина да остане в София – съвсем скоро той ще стане баща и предпочита стабилност в този важен момент от живота си.

Междувременно, на трансферния хоризонт се появи и друго име – Боян Милосавлиевич от Локомотив Пловдив. Швейцарецът със сръбски корени е попаднал под радара не само на Левски, но и на Лудогорец и ЦСКА. В Разград търсят заместник на Серджио Падт, а при „червените“ Милосавлиевич може да заеме мястото на Фьодор Лапоухов, за когото се говори, че е пред трансфер в Спартак Москва.