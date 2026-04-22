Семен Новиков с тежка травма във финала на Европейското първенство по борба

22 Април, 2026 13:12 1 661 4

Националът загуби схватката за златния медал

Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Българският национал Семен Новиков преживя сериозна контузия по време на финалната схватка срещу Тайпур Бисултанов на Европейското първенство по борба в Албания.

Още в първите минути на напрегнатия двубой Новиков получи болезнена травма в областта на ребрата, което силно затрудни представянето му на тепиха. Треньорът на националния отбор по класическа борба Стефан Тошев разкри пред БНТ, че състоянието на Новиков е тревожно: „Травмата е сериозна, предстои да разберем точната диагноза. Семен не може да си поеме дъх, но въпреки болката изкара мача като истински боец. За съжаление, не успя да стигне до златото, но сребърният медал е огромно постижение и повод за гордост.“

Въпреки неуспеха във финала, наставникът изрази задоволство от цялостното представяне на българските борци на Евро 2026: „Отборът се справя отлично до момента. Надявам се да донесем още отличия, а защо не и златни медали. В тима цари чудесна атмосфера, момчетата тренират с хъс и увереност. Конкуренцията е ожесточена, но работим целенасочено и индивидуално с всеки състезател, анализираме съперниците и се стремим към още по-високи резултати на предстоящото световно първенство.“


  • 1 Кирил

    1 7 Отговор
    Семене маме, отивай в родна турция да се възстановяваш.

    13:13 22.04.2026

  • 2 Шамиль Арабов

    4 4 Отговор
    Да си заминава за Украйна.

    13:16 22.04.2026

  • 3 тепих

    4 1 Отговор
    Стана Златева да подава оставка!
    Борисов да упражни влиянието,за което говореше!

    14:03 22.04.2026

  • 4 Хмм

    2 0 Отговор
    травми се получават при нередовни тренировки

    15:50 22.04.2026

