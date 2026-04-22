Семен Новиков с тежка травма във финала на Европейското първенство по борба

Българският национал Семен Новиков преживя сериозна контузия по време на финалната схватка срещу Тайпур Бисултанов на Европейското първенство по борба в Албания.

Още в първите минути на напрегнатия двубой Новиков получи болезнена травма в областта на ребрата, което силно затрудни представянето му на тепиха. Треньорът на националния отбор по класическа борба Стефан Тошев разкри пред БНТ, че състоянието на Новиков е тревожно: „Травмата е сериозна, предстои да разберем точната диагноза. Семен не може да си поеме дъх, но въпреки болката изкара мача като истински боец. За съжаление, не успя да стигне до златото, но сребърният медал е огромно постижение и повод за гордост.“

Въпреки неуспеха във финала, наставникът изрази задоволство от цялостното представяне на българските борци на Евро 2026: „Отборът се справя отлично до момента. Надявам се да донесем още отличия, а защо не и златни медали. В тима цари чудесна атмосфера, момчетата тренират с хъс и увереност. Конкуренцията е ожесточена, но работим целенасочено и индивидуално с всеки състезател, анализираме съперниците и се стремим към още по-високи резултати на предстоящото световно първенство.“