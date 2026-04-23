Светльо Вуцов: Титлата на Левски още е мечта и трябва да си я извоюваме

Вратарят на Левски Светослав Вуцов даде откровено интервю за предаването „Домът на футбола“ по DIEMA SPORT, в което говори за адаптацията си на „Герена“, ролята си в отбора и амбициите на „сините“ за титлата. Младият страж засегна теми като лидерството в съблекалнята, влиянието на треньорския щаб, напрежението около дербитата с ЦСКА и битката за върха, като подчерта, че колективът и постоянството са в основата на силното представяне на тима. Вуцов не скри и емоциите си от дебюта, както и отговорността, която носи фамилията му, но бе категоричен – фокусът остава изцяло върху отбора и предстоящите решителни мачове.

„Първо благодаря за поканата и се чувствам уникално. Всеки един ден е наслада за мен да присъствам тук на стадиона, да бъда в тренировъчния процес и да помагам с каквото мога на отбора“, започна Вуцов пред DIEMA SPORT.

„Не, никога не съм съжалявал за това, че преминах в Левски и за всяко едно мое решение. Наслаждавам на това, което постигаме като цяло“.

„Това е една суха статистика (б.р. - за изиграните мачове и „сухите“ мрежи), която само ме радва. Аз мога да бъда единствено лидер на терена, като помагам на отбора, като вдъхвам самочувствие, увереност, спокойствие. Реално аз мразя да се говори за лидери извън терена. Смятам, че на терена трябва да се показва кой е лидер и кой не“.

„Чувството беше неописуемо (б.р. - за дебюта си за Левски срещу Ботев Пловдив). Честно да ти кажа, за първи път, може би, така изпитах притеснения, като застанахме в тунела, като излязох за първи път с отбора на Левски пред феновете. В течение на мача придобивах самочувствие и се отпусках, докато намеря ритъма си и се отърва напълно от притеснението. Но имаше си я тръпката, няма как да го скрия“.

„Когато отборът побеждава, защото дори да не спася (дузпа), ако си свършим работа и се поздравим с успеха, винаги съм щастлив“.

„Цялата им роля е доста голяма (б.р. - на Хулио Веласкес и треньора на вратарите Божидар Митрев), защото всеки един ден те ни помагат да се усъвършенствам, показват ми детайли, на които трябва да наблягам, да подобрявам играта си, да израствам както отборно, така индивидуално. Лично за Божидар Митрев, за него само добри думи мога да кажа, защото от ден едно застана плътно до мен, винаги ми дава съвети, винаги ме подкрепя, винаги застава зад мен. Каквото и да направя, знам, че той винаги е моята опора и мога да разчитам на всичко за него“.

„Зад тях (б.р. - „сухите“ мрежи) се крие ежедневна работа, както моя, така и на целия отбор, и колективно раздаване на терен. Няма как само аз да имам успехи, защото зад тях седи целият отбор. Дори да завърша без „суха“ мрежа до края на сезона, ако постигнем нашита си цел, ще бъда много щастлив“.

„Не, ако трябва да бъда честен, не ми тежи (б.р. - фамилията Вуцов), защото съм свикнал от малък с тази фамилия и с това напрежение винаги да го има. За мен е само чест и привилегия, че вървя по стъпките на дядо ми, които той е направил лески и следата, която е оставил. Всеки ден, като идвам, има негова снимка, когато я виждам и това само ме прави щастлив. Четно да ти кажа, не съм получавал доста съвети от него, понеже бях доста малък и той тогава си отиде. Не успя да ме види да играя в професионалния футбол. От баща ми (Велислав) винаги получавам съвети, които си ги слушам, но може би най-ценният, който ми е давал, е, че вратарят винаги е виновен и трябва да свикна с това“.

„Не смятам, че има напрежение. Може би я има самата отговорност вътре в момчета, че всеки един мач, понеже именно, защото си Левски, ти трябва да играеш за победа и да радваш феновете в цяла България. Може би я има тази тръпка, че винаги трябва да си на макс и да се раздаваш, но напрежение не смятам, че има, защото виждаме, че всичко ни се получава за момента“.

„Да, имаме шест финала и смятам, че сме напълно готови психически, ментално, физически, всякак. Вече всичко се реши на терена“.

„Все още, според мен, е мечта, защото нищо не сме постигнали. Имаме 6 мача, трябва да вземем максимален брой точки. Ако го направим, вече мога да говорим, че е реално и да се насладим (на титлата)”.

„Смятам, че си извоювахме първото място с постоянството, което показахме през тази година. С добрите ни игри, с един невероятен колектив на и извън терена и с едно себераздаване. Всеки подкрепя всеки, никой не е индивидуалист и никой не гледа себе си. Всеки гледа да помага на съотборника си, както на терена, така и извън него. Окуражаваме се и израстваме взаимно“.

„Мисля, че най-добре ще ни го каже старши треньорът в съблекалнята какво трябва да променим. Последното дерби почти го бяхме взели, изравниха ни в последните минути. Но смятам, че тези мачове са повече на битка, липсва, за жалост, футболното в последните години в тези мачове. Има повече битка и борба“.

„Дербитата се печелят с хладен ум, разумна игра и водени от подкрепата от публиката. Виждаме, че тези дербита в последните години доста трудно се вкарват голове. Има повече единоборства, повече фалове, разчита се много на статичните положения и, може би, напрежението, което се създава около тези мачове, влияе да не стане една футболно добра среща. Според мен никога няма фаворит в такива мачове“.

„Според мен не, защото те (ЦСКА) имаха да играят мач за Купата (б.р. - дали късното изравнително попадение в последното дерби ще даде психологическо предимство на ЦСКА). Ние имахме да се подготвим през цялата седмица. Според мен, няма какво да ни повлияе психологически този гол“.

„Ролята на феновете е изключително важна, защото през цялото време те вдигат, правят трудна комуникацията между нас футболистите долу на терена, но най-хубавото е, че пред толкова много фенове винаги се раздаваш и няма как да се скриеш“.

„Може би се усети (б.р. - липсата на Хулио Веласкес в последното дерби), защото не можеше да дава наставления в реално време долу на пистата, но смятам, че ни подготви перфектно през седмицата и спазихме неговите указания. Така че усети се липсата му, но и неговите помощници се справиха блестящо.

„За мен е много добър треньор. Отличава го това, че винаги е спокоен, разговоря индивидуално с всеки един футболист, гледа винаги футболистите да сме предразположени да работим и да спазваме тактическите му указания“.

„Най-трудно дербито се преживява на резервната скамейка, защото когато си на терена и в мача не го усещаш толкова трудно, адреналинът те държи. Но на пейката е най-трудно. При всяко минаване на центъра трепериш да не вземе да стане нещо, а няма с какво да помогнеш, седиш и чакаш. Така че за мен най-трудно е от резервната скамейка“.

„За жалост нямам. Дай Боже през уикенда да я постигна. Ще означава много и че сме една идея по-близо до целта ни. Винаги гледаме мач за мач и се подготвяме спрямо конкретния противник“, завърши Вуцов.