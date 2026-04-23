Тежък удар за Барселона

Тежък удар получи Барселона при трудната победа с 1:0 над Селта в Ла Лига. Контузията, заради която Ламин Ямал бе сменен, е сериозна и той ще пропусне мачовете до края на сезона. Обстойните прегледи показали, че звездата е с разкъсано сухожилие на задната част на лявото бедро, което означава, че със сигурност ще пропусне Ел Класико и ще се завърне чак за последния кръг в Ла Лига. Не е изключено обаче и да пропусне първия мач на Испания на Мондиал 2026, ако възстановяването не протече по план.

Ямал се контузи при изпълнението на дузпата вчера, донесла успеха на Барселона с 1:0 над Селта Виго в испанското първенство. Вместо да празнува, той се свлече на земята, а докато стискаше болното място, лекарят на отбора Рикард Пруна бързо поиска смяна.

🚨🚨| BREAKING: Initial examinations of Lamine Yamal suggest a tear, which would rule him out of La Liga and put his participation in the start of the World Cup in jeopardy.



Further tests will be carried out on Thursday to determine the full extent of the injury.… pic.twitter.com/2UH4blIlD6 — CentreGoals. (@centregoals) April 22, 2026

По-вероятно е той да е получил контузията при нарушението срещу него, което доведе до дузпата. Защото стана намръщен от земята и отиде да изпълни 11-метровия наказателен удар.

Но след страхотния изстрел в ъгъла, сякаш осъзна, че нещо не е наред и направи знак към резервната скамейка. После бавно се приближи до страничната линия, където разказа всичко на Ханзи Флик, а треньорът го прегърна и го изпрати в съблекалнята. А още преди края на мача, в 82-ата минута напусна стадиона, за да отиде в болницата.