Тежък удар за Барселона

Тежък удар получи Барселона при трудната победа с 1:0 над Селта в Ла Лига. Контузията, заради която Ламин Ямал бе сменен, е сериозна и той ще пропусне мачовете до края на сезона. Обстойните прегледи показали, че звездата е с разкъсано сухожилие на задната част на лявото бедро, което означава, че със сигурност ще пропусне Ел Класико и ще се завърне чак за последния кръг в Ла Лига. Не е изключено обаче и да пропусне първия мач на Испания на Мондиал 2026, ако възстановяването не протече по план.
Ямал се контузи при изпълнението на дузпата вчера, донесла успеха на Барселона с 1:0 над Селта Виго в испанското първенство. Вместо да празнува, той се свлече на земята, а докато стискаше болното място, лекарят на отбора Рикард Пруна бързо поиска смяна.
🚨🚨| BREAKING: Initial examinations of Lamine Yamal suggest a tear, which would rule him out of La Liga and put his participation in the start of the World Cup in jeopardy.— CentreGoals. (@centregoals) April 22, 2026
Further tests will be carried out on Thursday to determine the full extent of the injury.… pic.twitter.com/2UH4blIlD6
По-вероятно е той да е получил контузията при нарушението срещу него, което доведе до дузпата. Защото стана намръщен от земята и отиде да изпълни 11-метровия наказателен удар.
Но след страхотния изстрел в ъгъла, сякаш осъзна, че нещо не е наред и направи знак към резервната скамейка. После бавно се приближи до страничната линия, където разказа всичко на Ханзи Флик, а треньорът го прегърна и го изпрати в съблекалнята. А още преди края на мача, в 82-ата минута напусна стадиона, за да отиде в болницата.
