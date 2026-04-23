Тежък удар за Барселона

23 Април, 2026 13:15 1 284 6

Ямал е аут до края на сезона

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Тежък удар получи Барселона при трудната победа с 1:0 над Селта в Ла Лига. Контузията, заради която Ламин Ямал бе сменен, е сериозна и той ще пропусне мачовете до края на сезона. Обстойните прегледи показали, че звездата е с разкъсано сухожилие на задната част на лявото бедро, което означава, че със сигурност ще пропусне Ел Класико и ще се завърне чак за последния кръг в Ла Лига. Не е изключено обаче и да пропусне първия мач на Испания на Мондиал 2026, ако възстановяването не протече по план.

Ямал се контузи при изпълнението на дузпата вчера, донесла успеха на Барселона с 1:0 над Селта Виго в испанското първенство. Вместо да празнува, той се свлече на земята, а докато стискаше болното място, лекарят на отбора Рикард Пруна бързо поиска смяна.

По-вероятно е той да е получил контузията при нарушението срещу него, което доведе до дузпата. Защото стана намръщен от земята и отиде да изпълни 11-метровия наказателен удар.

Но след страхотния изстрел в ъгъла, сякаш осъзна, че нещо не е наред и направи знак към резервната скамейка. После бавно се приближи до страничната линия, където разказа всичко на Ханзи Флик, а треньорът го прегърна и го изпрати в съблекалнята. А още преди края на мача, в 82-ата минута напусна стадиона, за да отиде в болницата.


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Дзак

    Вина на треньора!

    13:19 23.04.2026

  • 2 Жорко

    Това е то,спорта с най-много травми,както си горе и една такава травма те връща не в първи клас а в детската градина.

    13:33 23.04.2026

  • 3 Лос бланкос

    Перхидролчо скоро приключва с футбола

    13:39 23.04.2026

  • 4 Такъв е спорта

    Жалко за момчето. Добре е все пак, че Реал са слаби в момента и поради това и без него ще ги бием.

    14:07 23.04.2026

  • 5 Фалирал сепаратистки балон Фарса

    Божие наказание за поредната измислена дузпичка на съдийски цирк ВАРса

    15:26 23.04.2026

  • 6 Негрейра

    До коментар #4 от "Такъв е спорта":

    Без съдиите биеш само баба си!

    15:27 23.04.2026

