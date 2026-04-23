Халф на ЦСКА виси за дербито с Левски

23 Април, 2026 09:45 892 0

Павел Ковачев

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев е изправен пред нови кадрови затруднения преди предстоящото дерби срещу Левски. Сблъсъкът от първия кръг на плейофите в efbet Лига ще се проведе в събота от 16:00 часа.

Извън сметките за срещата вече са левият краен защитник Анджело Мартино и халфът Бруно Жордао, които бяха отстранени за два жълти картони при успеха с 2:1 над Лудогорец в първия полуфинал за SESAME Купа на България. Под въпрос обаче остава и Макс Ебонг, който получи контузия в глезена именно в този двубой и бе заменен принудително в 67-ата минута в Разград.

Състоянието на 26-годишния полузащитник ще се следи до последно, но има сериозна вероятност той да бъде съхранен за реванша срещу Лудогорец. Окончателното решение ще бъде взето след последната тренировка преди мача. Ако Ебонг не бъде възстановен навреме за дербито, като титуляр в халфовата линия ще започне Исак Соле.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

