В Ботев Пловдив задраскаха футболист с дебелия флумастер

Финансовият благодетел на Ботев Пд Илиян Филипов задраска Николай Минков с дебелия флумастер. Родният национал има договор с клуба до края на шампионата и по всичко изглежда, че ще си тръгне като свободен агент.
„Още зимата му предложих. Отговори, че ще помисли 10 дни. Така и до днес не ми отговори. Подсигурил съм позицията му вече за следващия сезон. Не може да чакаме 5 месеца отговор. Ние сме Ботев Пловдив“, така Филипов отговори на въпрос на привърженик за бъдещето на Минков в една от социалните мрежи.
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Истината
14:38 23.04.2026
2 Краниста е слугс на Пеевски
14:39 23.04.2026
3 Българин
16:17 23.04.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Насо
16:20 23.04.2026