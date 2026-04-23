В Ботев Пловдив задраскаха футболист с дебелия флумастер

23 Април, 2026 14:29 877 5

Родният национал има договор с клуба до края на шампионата и по всичко изглежда, че ще си тръгне като свободен агент

В Ботев Пловдив задраскаха футболист с дебелия флумастер
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Финансовият благодетел на Ботев Пд Илиян Филипов задраска Николай Минков с дебелия флумастер. Родният национал има договор с клуба до края на шампионата и по всичко изглежда, че ще си тръгне като свободен агент.

„Още зимата му предложих. Отговори, че ще помисли 10 дни. Така и до днес не ми отговори. Подсигурил съм позицията му вече за следващия сезон. Не може да чакаме 5 месеца отговор. Ние сме Ботев Пловдив“, така Филипов отговори на въпрос на привърженик за бъдещето на Минков в една от социалните мрежи.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Истината

    2 2 Отговор
    Абе те да вкарат Шиши където юу е мястото пък ще видим кой сте

    14:38 23.04.2026

  • 2 Краниста е слугс на Пеевски

    1 2 Отговор
    Сптете да крадете от Община Пловдив чрез тоя стадион правен в час по трудово

    14:39 23.04.2026

  • 3 Българин

    2 0 Отговор
    Те ако вкарат шиши от Левски първи ще реват!

    16:17 23.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Насо

    2 0 Отговор
    Аз съм слугата на пеевски! Не го барайте, че ще изпуснем титлата.

    16:20 23.04.2026

