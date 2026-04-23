В Ботев Пловдив задраскаха футболист с дебелия флумастер

Финансовият благодетел на Ботев Пд Илиян Филипов задраска Николай Минков с дебелия флумастер. Родният национал има договор с клуба до края на шампионата и по всичко изглежда, че ще си тръгне като свободен агент.

„Още зимата му предложих. Отговори, че ще помисли 10 дни. Така и до днес не ми отговори. Подсигурил съм позицията му вече за следващия сезон. Не може да чакаме 5 месеца отговор. Ние сме Ботев Пловдив“, така Филипов отговори на въпрос на привърженик за бъдещето на Минков в една от социалните мрежи.