Новини
Спорт »
Бг футбол »
Феновете на Левски №1 в efbet Лига

24 Април, 2026 06:52 683 3

  • левски-
  • фенове-
  • футбол-
  • посещаемост

"Сините" с огромно преимущество пред ЦСКА, Ботев (Пловдив) и Черно море

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Феновете на Левски водят убедително по средна посещаемост в efbet Лига след края на редовния сезон с 8320 продадени билета средно на всяко домакинство, сочи статистиката на авторитетния сайт Transfermarkt.

Благодарение на сериозната посещаемост в последното дерби срещу "сините", ЦСКА изпревари Ботев (Пловдив) в класацията - 4973 срещу 4647 продадени билета средно на мач. Следват Черно море и Добруджа в челната петица, а след тях се нареждат Спартак (Варна), Лудогорец, Ботев (Враца), Локомотив (Пловдив) и Берое в топ 10.

Локомотив (Пловдив) игра 3 мача пред празни трибуни, които не се взимат под внимание. Същото важи и за служебната загуба на "смърфовете" срещу "канарчетата".

Трябва да се отбележи още, че посещаемостта на есенното дерби между "сини" и "червени" е занижена сериозно - едва 20 000, а бяха продадени 30 000 билети, включително и абонаментни карти.

Добруджа игра първите си две домакинства на стадион “Спартак” във Варна, Арда и Монтана също изиграха по 1 домакински мач далеч от своите стадиони.

Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ей, мисирок

    5 2 Отговор
    "след края на редовния сезон" - Как след края, като той още не е свършил?

    06:56 24.04.2026

  • 2 Син Хун

    3 2 Отговор
    Така е над 100 години.
    САМО ЛЕВСКИ

    07:45 24.04.2026

  • 3 няма купа

    1 0 Отговор
    няма титла .. само синя тишина

    08:24 24.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове