Феновете на Левски №1 в efbet Лига

Феновете на Левски водят убедително по средна посещаемост в efbet Лига след края на редовния сезон с 8320 продадени билета средно на всяко домакинство, сочи статистиката на авторитетния сайт Transfermarkt.

Благодарение на сериозната посещаемост в последното дерби срещу "сините", ЦСКА изпревари Ботев (Пловдив) в класацията - 4973 срещу 4647 продадени билета средно на мач. Следват Черно море и Добруджа в челната петица, а след тях се нареждат Спартак (Варна), Лудогорец, Ботев (Враца), Локомотив (Пловдив) и Берое в топ 10.

Локомотив (Пловдив) игра 3 мача пред празни трибуни, които не се взимат под внимание. Същото важи и за служебната загуба на "смърфовете" срещу "канарчетата".

Трябва да се отбележи още, че посещаемостта на есенното дерби между "сини" и "червени" е занижена сериозно - едва 20 000, а бяха продадени 30 000 билети, включително и абонаментни карти.

Добруджа игра първите си две домакинства на стадион “Спартак” във Варна, Арда и Монтана също изиграха по 1 домакински мач далеч от своите стадиони.