Клаудио Раниери напуска Рома заради конфликта с Гасперини

24 Април, 2026 09:30 715 2

Напрежението между двете ключови фигури в клуба ескалира по-рано този месец

Клаудио Раниери напуска Рома заради конфликта с Гасперини - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Множество италиански медии твърдят, че Клаудио Раниери ще се оттегли от поста си в Рома. Причината е публичен спор със старши треньора Джан Пиеро Гасперини, който е предизвикал сериозно разделение в ръководството на „джалоросите“.

Напрежението между двете ключови фигури в клуба ескалира по-рано този месец. В свое интервю Раниери заяви, че Гасперини дори не е бил сред първите трима кандидати за треньорския пост в края на миналия сезон.

Гасперини от своя страна често е отправял критики към селекцията на клуба и работата на медицинския щаб. Раниери отговори на тези критики в интервю преди скорошния мач на Рома срещу Пиза от Серия "А".

Тази словесна война потвърди слуховете за продължаващо напрежение във висшето ръководство на Рома. Още миналата седмица се появиха информации, че Раниери и Гасперини се игнорират взаимно на тренировъчната база на клуба след въпросното интервю.

Ситуацията бързо е станала неудържима, като италианските медии прогнозираха, че или треньорът, или старшият съветник ще напусне клуба в края на сезона.

Сега, според водещи издания като "Гадзета дело Спорт" и "Кориере дело Спорт", е взето решение Раниери да се оттегли от позицията си на старши съветник. Официално съобщение от Рома може да се появи съвсем скоро.

Тези информации идват въпреки краткото изявление на Раниери в четвъртък, в което той заяви, че в клуба „очакват най-доброто“, че „играчите дават всичко от себе си“ и че „всички са обединени около една-единствена цел“.


