Ботев (Ихтиман) и Марица (Милево) ще спорят за трофея в турнира за Купата на АФЛ

Ботев (Ихтиман) и Марица (Милево) ще спорят за трофея в турнира за Купата на АФЛ

24 Април, 2026 16:06 573 0

Датата на финалната среща все още не е определена

Ботев (Ихтиман) и Марица (Милево) ще спорят за трофея в турнира за Купата на АФЛ - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ботев (Ихтиман) се наложи с 2:1 над Бдин (Видин) и си осигури място във финалния сблъсък за Купата на Аматьорската футболна лига. Първото полувреме премина под знака на тактическо надлъгване и здрави единоборства, но головите положения липсваха и двата отбора се оттеглиха на почивката при нулево равенство.

След подновяването на играта видинчани първи намериха път към мрежата – Д. Захариев откри резултата и даде преднина на Бдин.

Това обаче само амбицира футболистите от Ихтиман, които показаха борбен дух и несломим характер. В 65-ата минута Емил Трендафилов възстанови равенството с прецизен удар, а малко преди края на срещата Мартин Минчев донесе пълния обрат и класира Ботев на финал с попадение в 82-ата минута.

Така Ботев (Ихтиман) ще се изправи срещу Марица (Милево), който по-рано разгроми Септември (Тервел) с 5:2 в другия полуфинал.

Очаква се организаторите скоро да обявят точната дата и място на финалната битка.


