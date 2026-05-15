Новини
Спорт »
Тенис »
Александър Василев спечели българския четвъртфинал в Сърбия

Александър Василев спечели българския четвъртфинал в Сърбия

15 Май, 2026 17:10 738 0

  • александър василев-
  • полуфиналите-
  • сингъл-
  • тенис-
  • турнира-
  • куршумлийска баня-
  • сърбия-
  • янаки милев

Братовчедът на Григор Димитров победи Янаки Милев

Александър Василев спечели българския четвъртфинал в Сърбия - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Александър Василев се класира за полуфиналите на сингъл на тенис турнира на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара.

В изцяло български четвъртфинал Василев победи другия ни национал Янаки Милев с 3:6, 6:0, 6:2. Срещата продължи малко повече от два часа.


Поставеният под №5 в схемата Милев проби в петия гейм на първия сет, а след още един брейк в края на частта я спечели с 6:3. Василев обаче доминираше в следващите два сета и, след като загуби само два гейма в тях, стигна до крайния успех.


В спор за място на финала утре Александър Василев ще се изправи срещу Кристиан Джонов (Германия), който елиминира водача в схемата Святослав Гулин (Русия).


По-късно днес Янаки Милев ще играе и на полуфиналите на двойки. Българинът и Вардан Манукян (Русия), поставени под №2, ще се изправят срещу Даниел Саласар (Колумбия) и Кристиан Джонов (Германия) в битка за място на финала.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове