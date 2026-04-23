Големи промени на хоризонта: Левски може да премине в ръцете на нов собственик - кой е той?

Левски е на прага на историческа промяна в собствеността си. Според БГНЕС, настоящият мажоритарен акционер Наско Сираков е в напреднала фаза на преговори за прехвърляне на акциите на „сините“ към нов инвеститор.

Всички погледи са насочени към името на Атанас Бостанджиев – български милиардер с впечатляваща международна репутация.

Очаква се официалното обявяване на сделката да съвпадне с тържествата по случай 113-ата годишнина на клуба, които ще се проведат на 24 май. Ако слуховете се потвърдят, това ще бъде истински празник за феновете на „Герена“, които от години жадуват за стабилност и ново начало.

Кой е Атанас Бостанджиев?

Родом от Бургас, той е добре познат в световните финансови среди. Кариерата му преминава през престижни университети и водещи институции в България и САЩ. Бостанджиев вече е имал допирни точки с Левски – преди повече от десетилетие, когато е заемал ключова позиция във „ВТБ Капитал“, тогавашен спонсор на столичния гранд. Днес Бостанджиев управлява инвестиционния фонд GemCorp заедно с Първолета Щерева. Компанията е основана през 2014 година и оттогава реализира мащабни проекти в енергетиката и инфраструктурата на развиващи се пазари. Сред най-значимите инвестиции на GemCorp се откроява участието в петролна рафинерия в Ангола, оценявана на близо 2 милиарда долара, където фондът държи основен дял заедно с държавната Sonangol. GemCorp се слави с вложения за милиарди долари в Африка и Азия, като се фокусира върху стратегически сектори и иновативни решения.

Самият Бостанджиев е свързван и с редица инвестиционни инициативи по българското Черноморие, което допълнително засилва интереса към евентуалното му влизане в Левски.