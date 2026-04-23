Големи промени на хоризонта: Левски може да премине в ръцете на нов собственик - кой е той?

Левски е на прага на историческа промяна в собствеността си. Според БГНЕС, настоящият мажоритарен акционер Наско Сираков е в напреднала фаза на преговори за прехвърляне на акциите на „сините“ към нов инвеститор.
Всички погледи са насочени към името на Атанас Бостанджиев – български милиардер с впечатляваща международна репутация.
Очаква се официалното обявяване на сделката да съвпадне с тържествата по случай 113-ата годишнина на клуба, които ще се проведат на 24 май. Ако слуховете се потвърдят, това ще бъде истински празник за феновете на „Герена“, които от години жадуват за стабилност и ново начало.
Кой е Атанас Бостанджиев?
Родом от Бургас, той е добре познат в световните финансови среди. Кариерата му преминава през престижни университети и водещи институции в България и САЩ. Бостанджиев вече е имал допирни точки с Левски – преди повече от десетилетие, когато е заемал ключова позиция във „ВТБ Капитал“, тогавашен спонсор на столичния гранд. Днес Бостанджиев управлява инвестиционния фонд GemCorp заедно с Първолета Щерева. Компанията е основана през 2014 година и оттогава реализира мащабни проекти в енергетиката и инфраструктурата на развиващи се пазари. Сред най-значимите инвестиции на GemCorp се откроява участието в петролна рафинерия в Ангола, оценявана на близо 2 милиарда долара, където фондът държи основен дял заедно с държавната Sonangol. GemCorp се слави с вложения за милиарди долари в Африка и Азия, като се фокусира върху стратегически сектори и иновативни решения.
Самият Бостанджиев е свързван и с редица инвестиционни инициативи по българското Черноморие, което допълнително засилва интереса към евентуалното му влизане в Левски.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Помак
Коментиран от #10
20:00 23.04.2026
2 хмммм
20:02 23.04.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Замина титлата
20:14 23.04.2026
5 Левски
Коментиран от #11
20:14 23.04.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Лост
20:20 23.04.2026
8 ТуТууууии
20:21 23.04.2026
9 Тоя новия
Коментиран от #15
20:37 23.04.2026
10 приятелю,
До коментар #1 от "Помак":Не си сам. Много сме. Стотици хиляди работливи пчелички, работим от сутрин до мрак за жълти стотинки, дори на две и три работи, за да свържем двата края. И колкото повече работим, толкова повече стават милиардерите в България, които са осигурили живота и на праправнуците си, и то за наша сметка.
Коментиран от #13, #19
20:42 23.04.2026
11 Ха ха
До коментар #5 от "Левски":Цялата ви история е свързана само със софрата около царе,банки,ДСченгета и олигарси.И какво направихте? Официално Европа ви нарече: Олигофрените .
Коментиран от #16
20:52 23.04.2026
12 Някой
20:56 23.04.2026
13 Помак
До коментар #10 от "приятелю,":.....да кажем, да сме здрави
Коментиран от #14
21:07 23.04.2026
14 Ха ха
До коментар #13 от "Помак":И като си помак да не си ахмак.Шегувам се това е мой спомен от казармата .Имаше един старшина Стоянов и че сто пъти споменаваше тази фраза на едно момче от Девненския край.Що се касае за новия собственик на Левски ,е време е вече да има такъв.
21:25 23.04.2026
15 Така ли
До коментар #9 от "Тоя новия":А Папаза какъв е.Той Сигорно е дошъл от Планетата Марс и за вас Припоците си може ,а за Левски още не е дошъл и сте готови да го омаскарите.Това сте вие дето Припознахте Литекс всички сте един дол дренки.
21:29 23.04.2026
16 Левскар
До коментар #11 от "Ха ха":Да и затова бяхме пред фалит щото сме били облагодетелствани.Говориш глупости при Левски никога не се е задържал богат човек.Всички бяха изгонени и Чорни и Божков на него даже бизнеса му разбиха.До къто при вас Припознатите минаха най богатите собственици във БГ.И сега пак ви сложиха затворник но богат затворник та и стадион уж ви строи.Но кой знае и там каква далавера е скалъпена ,но рано или късно всичко излиза на яве.
21:42 23.04.2026
17 Богата визитка
22:05 23.04.2026
18 И още мисирки ООД
23:05 23.04.2026
19 Сандо
До коментар #10 от "приятелю,":Нали искахте банани и демокрация?Само че ни ви казаха,че те идват с капитализма,както не ви казаха какво ви е мястото в този капитализъм.Така че продължавайте да се трепете за едното папу и не си спомняйте какво правят несъгласните със Системата.А пък дали този човек е започнал с някое "червено куфарче няма никакво значение - куфарчета се раздаваха,но малцина имаха способностите да ги умножат.Явно този човек е от можещите,макар че с честен труд богаташ не се става.
23:23 23.04.2026
20 Съмнителен
23:26 23.04.2026
21 Име
23:48 23.04.2026
22 Говиеда
01:08 24.04.2026