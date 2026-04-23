Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Бг футбол »
Големи промени на хоризонта: Левски може да премине в ръцете на нов собственик - кой е той?

23 Април, 2026 19:48 2 149 22

  • левски-
  • нов собственик-
  • атанас бостанджиев-
  • наско сираков-
  • gemcorp-
  • футбол-
  • инвестиции-
  • български футбол-
  • спортни новини

Всички погледи са насочени към името на Атанас Бостанджиев

Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Левски е на прага на историческа промяна в собствеността си. Според БГНЕС, настоящият мажоритарен акционер Наско Сираков е в напреднала фаза на преговори за прехвърляне на акциите на „сините“ към нов инвеститор.

Всички погледи са насочени към името на Атанас Бостанджиев – български милиардер с впечатляваща международна репутация.

Очаква се официалното обявяване на сделката да съвпадне с тържествата по случай 113-ата годишнина на клуба, които ще се проведат на 24 май. Ако слуховете се потвърдят, това ще бъде истински празник за феновете на „Герена“, които от години жадуват за стабилност и ново начало.

Кой е Атанас Бостанджиев?

Родом от Бургас, той е добре познат в световните финансови среди. Кариерата му преминава през престижни университети и водещи институции в България и САЩ. Бостанджиев вече е имал допирни точки с Левски – преди повече от десетилетие, когато е заемал ключова позиция във „ВТБ Капитал“, тогавашен спонсор на столичния гранд. Днес Бостанджиев управлява инвестиционния фонд GemCorp заедно с Първолета Щерева. Компанията е основана през 2014 година и оттогава реализира мащабни проекти в енергетиката и инфраструктурата на развиващи се пазари. Сред най-значимите инвестиции на GemCorp се откроява участието в петролна рафинерия в Ангола, оценявана на близо 2 милиарда долара, където фондът държи основен дял заедно с държавната Sonangol. GemCorp се слави с вложения за милиарди долари в Африка и Азия, като се фокусира върху стратегически сектори и иновативни решения.

Самият Бостанджиев е свързван и с редица инвестиционни инициативи по българското Черноморие, което допълнително засилва интереса към евентуалното му влизане в Левски.


Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Помак

    23 1 Отговор
    Понякога изчислявам и си мисля че в България сичко са мултимилионери и милиардери освен мен ...дали са фалшиви и измислени или кредитни ..само НАП ,имотния регистър и банките знаят

    Коментиран от #10

    20:00 23.04.2026

  • 2 хмммм

    9 6 Отговор
    Фалшива новина. Наско е акционерът.

    20:02 23.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Замина титлата

    19 2 Отговор
    Дебелия ще бяга окончателно за Дубай- нищо неочаквано

    20:14 23.04.2026

  • 5 Левски

    10 11 Отговор
    Е време е вече и Левски да има Богат Собственик.Ако това се случи ще започне възхода на нашия любим отбор най вече финансово и ще сме конкуренти на другите водещи отбори във БГ.

    Коментиран от #11

    20:14 23.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Лост

    10 1 Отговор
    А Сираков даже не искаше да играе с руски отбори.

    20:20 23.04.2026

  • 8 ТуТууууии

    28 2 Отговор
    Не знаех, освен братя Домус сме имали още много милиардери. А говореха за преход в България. Ние сме били в "развития" капитализъм. Шепа богати и много, много бедни. Заслугата е на ББ, Винету.

    20:21 23.04.2026

  • 9 Тоя новия

    19 3 Отговор
    милярдер е бивш ДС комунде, а парите са му част от изнесените преди десети ноември 89г. милиарди от България.

    Коментиран от #15

    20:37 23.04.2026

  • 10 приятелю,

    22 1 Отговор

    До коментар #1 от "Помак":

    Не си сам. Много сме. Стотици хиляди работливи пчелички, работим от сутрин до мрак за жълти стотинки, дори на две и три работи, за да свържем двата края. И колкото повече работим, толкова повече стават милиардерите в България, които са осигурили живота и на праправнуците си, и то за наша сметка.

    Коментиран от #13, #19

    20:42 23.04.2026

  • 11 Ха ха

    11 4 Отговор

    До коментар #5 от "Левски":

    Цялата ви история е свързана само със софрата около царе,банки,ДСченгета и олигарси.И какво направихте? Официално Европа ви нарече: Олигофрените .

    Коментиран от #16

    20:52 23.04.2026

  • 12 Някой

    8 1 Отговор
    Най-накрая ще довършат козирката

    20:56 23.04.2026

  • 13 Помак

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "приятелю,":

    .....да кажем, да сме здрави

    Коментиран от #14

    21:07 23.04.2026

  • 14 Ха ха

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Помак":

    И като си помак да не си ахмак.Шегувам се това е мой спомен от казармата .Имаше един старшина Стоянов и че сто пъти споменаваше тази фраза на едно момче от Девненския край.Що се касае за новия собственик на Левски ,е време е вече да има такъв.

    21:25 23.04.2026

  • 15 Така ли

    5 4 Отговор

    До коментар #9 от "Тоя новия":

    А Папаза какъв е.Той Сигорно е дошъл от Планетата Марс и за вас Припоците си може ,а за Левски още не е дошъл и сте готови да го омаскарите.Това сте вие дето Припознахте Литекс всички сте един дол дренки.

    21:29 23.04.2026

  • 16 Левскар

    7 2 Отговор

    До коментар #11 от "Ха ха":

    Да и затова бяхме пред фалит щото сме били облагодетелствани.Говориш глупости при Левски никога не се е задържал богат човек.Всички бяха изгонени и Чорни и Божков на него даже бизнеса му разбиха.До къто при вас Припознатите минаха най богатите собственици във БГ.И сега пак ви сложиха затворник но богат затворник та и стадион уж ви строи.Но кой знае и там каква далавера е скалъпена ,но рано или късно всичко излиза на яве.

    21:42 23.04.2026

  • 17 Богата визитка

    6 1 Отговор
    Тоя оправи едно време Булгартабак, сега зелена зделка, ще оправи и вековния идлиот. На козерката на Герена ще сложи соларни панели ...

    22:05 23.04.2026

  • 18 И още мисирки ООД

    1 0 Отговор
    Както е добре известно, футболният отбор е чудесна перачница на пари и то много мръсни пари!

    23:05 23.04.2026

  • 19 Сандо

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "приятелю,":

    Нали искахте банани и демокрация?Само че ни ви казаха,че те идват с капитализма,както не ви казаха какво ви е мястото в този капитализъм.Така че продължавайте да се трепете за едното папу и не си спомняйте какво правят несъгласните със Системата.А пък дали този човек е започнал с някое "червено куфарче няма никакво значение - куфарчета се раздаваха,но малцина имаха способностите да ги умножат.Явно този човек е от можещите,макар че с честен труд богаташ не се става.

    23:23 23.04.2026

  • 20 Съмнителен

    1 0 Отговор
    всичко мирише на нечистоплътник

    23:26 23.04.2026

  • 21 Име

    1 0 Отговор
    Мирише на руски капитали, а сегашния собственик пеевски гледа да се изнесе набързо след неуспеха на "новото начало" на изборите

    23:48 23.04.2026

  • 22 Говиеда

    1 0 Отговор
    Гледайте Лудогорец,учете се и печелете от футбол.

    01:08 24.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове