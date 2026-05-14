Невена Бозукова - Неве: Едва оцелях след развода

Тази събота в предаването "Животът по действителен случай“ актрисата Невена Бозукова - Неве ще свали маската на вечния оптимист, за да сподели най-тежките битки в личния си път. Пред Александра Сърчаджиева тя ще разкаже история, белязана от раздели, смърт и неочаквани нови начала, пише plovdiv24.bg.
Личните драми: Когато животът те разделя с най-свидното
За първи път Неве ще разкрие болезнени подробности за периода, в който е била принудена да живее далеч от първото си дете. Зрителите ще научат как се преодолява липсата на собствената ти дъщеря и какво коства на една майка тази жертва. Актрисата няма да подмине и темата за развода си с продуцента Краси Ванков – кой е преживял раздялата най-тежко и как са продължили напред.
Загубите, които белязват завинаги
В ефира на bTV ще чуем за двете най-големи празнини в живота на Невена - смъртта на нейния роден баща, загубата на проф. Крикор Азарян, който е неин учител и вдъхновител.
От д-р Дерменджиева до платното за рисуване
Освен за хитовия сериал "ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ“, където ще разкрие прототипа на героинята си д-р Лидия Дерменджиева, Неве ще покаже и своята "втора същност“ – на художник. Оказва се, че картините ѝ са търсени дори в чужбина, а мечтата ѝ е свързана с къща на морския бряг, където да твори в тишина.
Звезден старт и театрални върхове
Родената във Варна актриса носи артистизма в кръвта си – завършва Художествената гимназия в родния си град, преди да покори ВИТИЗ в легендарния клас на проф. Крикор Азарян, Тодор Колев и Николай Поляков. Професионалният ѝ път преминава през най-големите сцени в страната – от Народния театър до Сатирата, работейки с колоси като Александър Морфов.
Телевизионната любимка: От "Аламинут“ до триумфа в "Като две капки вода“
Неве се превърна в истинска телевизионна икона с участието си в скечовете на "Аламинут“, а по-късно затвърди позициите си с култовата роля в "Етажна собственост“. Малцина обаче помнят, че тя е победител във втория сезон на "Като две капки вода“ – доказателство за огромния ѝ вокален и имитаторски талант.
През изминалата есен зрителите я видяха в стратегическото риалити "Traitors: Игра на предатели“, а в момента тя вълнува публиката с образа на д-р Лидия Дерменджиева в сериала "Вяра, Надежда, Любов“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 в кратце
08:17 14.05.2026
2 муцунка
08:18 14.05.2026
3 още
08:21 14.05.2026
4 И ние едвам оцеляваме
08:23 14.05.2026
5 раз
08:24 14.05.2026
6 Фффффффф
08:24 14.05.2026
7 Ами
08:25 14.05.2026
8 ИВАН
08:25 14.05.2026
9 кой мy дpeмe
08:29 14.05.2026
10 1488
08:30 14.05.2026
11 Анита почивната станция
08:39 14.05.2026
12 червена коприна
08:39 14.05.2026
13 Все
08:42 14.05.2026
14 стих
08:43 14.05.2026
15 една жена на 55
Коментиран от #17, #25, #27
08:57 14.05.2026
16 глоги
08:59 14.05.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 В крайна сметка
09:26 14.05.2026
20 Нищо лично,
09:31 14.05.2026
21 Абе
09:40 14.05.2026
22 Абе
09:42 14.05.2026
23 69-ти набор
09:52 14.05.2026
24 абе,
10:04 14.05.2026
25 13675
До коментар #15 от "една жена на 55":Да, бе то такива като тебе мнофо"не ми, трябва мъж, аз сама се оправям" да, ама искам да те видя как си сменяш крушата, как си оправяш контакта, как си сменяш батерията, че цялата тече.... Абе, златно време-дръж си го
Коментиран от #26
10:31 14.05.2026
26 ти майтапиш ли се
До коментар #25 от "13675":хахаха, майстори да искаш. А да смени крушката може и дете. Това с няма кой да ти оправи чешмата и прочие, отдавна не важи. Стара ти е информацията.
11:02 14.05.2026
27 така е
До коментар #15 от "една жена на 55":никой не ти е на нивото и не те заслужава! Факт!
Коментиран от #28
11:06 14.05.2026
28 офффф
До коментар #27 от "така е":Аз не искам никой, не го ли разбра. Гледай си там лелката вкъщи и не се обаждай. Някои хора имат токсичен страх от това да са сами. Явно не са надраснали много възрастта на детската градина.
11:29 14.05.2026
29 Злобараки
11:31 14.05.2026
30 ха ха Хо
13:15 14.05.2026