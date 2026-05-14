Невена Бозукова - Неве: Едва оцелях след развода

Тази събота в предаването "Животът по действителен случай“ актрисата Невена Бозукова - Неве ще свали маската на вечния оптимист, за да сподели най-тежките битки в личния си път. Пред Александра Сърчаджиева тя ще разкаже история, белязана от раздели, смърт и неочаквани нови начала, пише plovdiv24.bg.

Личните драми: Когато животът те разделя с най-свидното

За първи път Неве ще разкрие болезнени подробности за периода, в който е била принудена да живее далеч от първото си дете. Зрителите ще научат как се преодолява липсата на собствената ти дъщеря и какво коства на една майка тази жертва. Актрисата няма да подмине и темата за развода си с продуцента Краси Ванков – кой е преживял раздялата най-тежко и как са продължили напред.

Загубите, които белязват завинаги

В ефира на bTV ще чуем за двете най-големи празнини в живота на Невена - смъртта на нейния роден баща, загубата на проф. Крикор Азарян, който е неин учител и вдъхновител.

От д-р Дерменджиева до платното за рисуване

Освен за хитовия сериал "ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ“, където ще разкрие прототипа на героинята си д-р Лидия Дерменджиева, Неве ще покаже и своята "втора същност“ – на художник. Оказва се, че картините ѝ са търсени дори в чужбина, а мечтата ѝ е свързана с къща на морския бряг, където да твори в тишина.

Звезден старт и театрални върхове

Родената във Варна актриса носи артистизма в кръвта си – завършва Художествената гимназия в родния си град, преди да покори ВИТИЗ в легендарния клас на проф. Крикор Азарян, Тодор Колев и Николай Поляков. Професионалният ѝ път преминава през най-големите сцени в страната – от Народния театър до Сатирата, работейки с колоси като Александър Морфов.

Телевизионната любимка: От "Аламинут“ до триумфа в "Като две капки вода“

Неве се превърна в истинска телевизионна икона с участието си в скечовете на "Аламинут“, а по-късно затвърди позициите си с култовата роля в "Етажна собственост“. Малцина обаче помнят, че тя е победител във втория сезон на "Като две капки вода“ – доказателство за огромния ѝ вокален и имитаторски талант.

През изминалата есен зрителите я видяха в стратегическото риалити "Traitors: Игра на предатели“, а в момента тя вълнува публиката с образа на д-р Лидия Дерменджиева в сериала "Вяра, Надежда, Любов“.