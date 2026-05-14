В Плевен е насрочено поредното заседание по делото за смъртта на Сияна

14 Май, 2026 08:08 1 047 51

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова

В Плевен е насрочено поредното заседание за катастрофата край село Телиш, при която загина 12-годишната Сияна Попова, информират от БНР.

Преди началото пред Съдебната палата се събират на пореден протест граждани, които настояват за справедлив процес.

Досега са се провели девет съдебни заседания по делото, в които са разпитани свидетели, както и вещи лица, изготвили заключения по различни съдебни експертизи. Два пъти е правено искане за промяна на мярката за неотклонение на подсъдимия в по-лека и двата пъти искането е отхвърлено от съда и понастоящем мярката продължава да бъде най-тежката, предвидена от закона – "задържане под стража".

В насроченото за днес съдебно заседание се очаква страните да дадат становище по направени от вещото лице по съдебномедицинската част на комплексната експертиза искания за събиране на допълнителни доказателства и за удължаване срока за изготвяне на заключението.

"Основната причина за забавянето по делото "Сияна" и за неговото бламиране е дейността на вещото лице Станимир Карапетков и това, че първо, че направи манипулирана експертиза и второ, че отказа да я защити, защото тя е незащитима, както твърдя аз, и си направи самоотвод. Така че в момента сме почти на изходна позиция.", коментира Николай Попов, бащата на Сияна.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 6 Дай Боже

  • 7 в кратце

    13 4 Отговор
    Поредното заседание по делото за смъртта на Сияна пак до нищо няма да доведе.

    08:19 14.05.2026

  • 8 кабел

    5 4 Отговор
    село Теглиш.....Теглиш си последствията.

    08:23 14.05.2026

  • 9 до кога тоя?

    35 6 Отговор
    До кога ще давате трибуна на тоя Гербаджия?!?!

    08:23 14.05.2026

  • 10 9689

    34 8 Отговор
    И този стана банален.Използва горкото дете.Мир на праха му.

    08:27 14.05.2026

  • 11 коко

    39 6 Отговор
    Защо шофьорът на камиона е държан без присъда толкова дълго под стража в разрез със законите.? И как не го е срам това същество да прави популярност и даже партия от костите на дъщеря си?

    Коментиран от #12

    08:31 14.05.2026

  • 12 Тоя алчен каиш

    31 4 Отговор

    До коментар #11 от "коко":

    що не види че дядото на мъртвата е виновен за катастрофата? Или щом си милиционер-пожарникар си богоподобен?

    08:37 14.05.2026

  • 13 Въй

    9 3 Отговор
    И Защо В ОПлевен?!

    08:41 14.05.2026

  • 15 Георги

    32 1 Отговор
    Колко други деца загинаха по пътищата за тях не пишете, освен това е била без колан .

    Коментиран от #17

    08:45 14.05.2026

  • 17 Гошо докато

    13 0 Отговор

    До коментар #15 от "Георги":

    има коли ще има и катастрофи..Кога със кога без жертви..факт. Всичко е да стресират лековерните.

    Коментиран от #30

    08:52 14.05.2026

  • 19 Тоя мръсник

    15 1 Отговор
    Е доказателство за урудливата страна на човешката аномалия.
    Дано в този ден, дано обсебения от вмешателство съд да е изтрезнял

    08:59 14.05.2026

  • 22 Гробарски купонджия

    13 1 Отговор
    Да ходи да варди Борисов и да си прави сефита с Евгени Минчев и Волен Сидеров.
    Все отбор плостацииии

    09:08 14.05.2026

  • 27 РЕАЛИСТ

    20 3 Отговор

    До коментар #18 от "АНТИ-КОМУНИ$Т":

    И какво ще промени този келеш, бе? Защо не е на подсъдимата скамейка дядото на момичето? По закон отговорността за използване на колан е на шофьора на автомобила. След, като момичето е било без колан и има смърт, дядката герберски също трябва да е в кауша.

    Коментиран от #31, #33, #47

    09:14 14.05.2026

  • 29 Кога

    6 1 Отговор
    ще заработят тия с големите заплати и тоги за 5 000 лв. 80 г. един ръгна в ръката друг при скандал и веднага в Белене за 2 г. с работа

    09:16 14.05.2026

  • 30 ДрайвингПлежър

    7 1 Отговор

    До коментар #17 от "Гошо докато":

    точно! трябва да те държат наплашен, че на пътя си умрял, за да могат да те спасяват с глоби! как иначе да оправдаят 200-300 миниона евро на година глоби, и как да се откажат от тия направо безотчетни пари?!

    За това заданието е, всеки ден, всеки час по медиите да се вдига врява за катастрофи и как стадото ако не си плати щяло да измре по пътищата - и стадото блее в захлас "взееемете ми 100те евро и ме спасете" и после излиза да си умре!

    09:16 14.05.2026

  • 38 НЕКА

    5 3 Отговор
    НЯКОЙ ВЗЕМЕ СЕРИОЗНИ МЕРКИ, ЗА ДА НЯМА ПТП-та ПО ПЪТИЩАТА !!! МЕРКИ МОГАТ ДА ВЗЕМАТ: БИЛО ЙОТОВА, БИЛО РАДЕВ , ПЪК И НЯКОЙ ДРУГ ВИСШ УПРАВЛЕНСКИ ОРГАН В БЪЛГАРИЯ !!! С ТЕЗИ КАТАСТРОФИ МАСОВО СЕ УНИЩОЖАВАМЕ !!!

    09:28 14.05.2026

  • 42 ТИГО

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "тиго":

    Ооо екскрeMeнта изплува

    09:38 14.05.2026

  • 43 АНТИ-КОМУНИ$Т

    5 0 Отговор

    До коментар #37 от "Мръсната Саяна прегазена размазана":

    МНОГО ТЕЖКО БОЛ ЕН БО КЛУК СИ!

    09:40 14.05.2026

  • 44 ШЕФА

    6 2 Отговор
    Искрено съжалявам за случилото се със Сияна и на никой не трябва да се случва подобно нещо,но този ми е изключително противен,меркантилен,мазен и тн.Първо обясняваше че няма да прави партия,а след това направи.Лъжец и измамник,а пари от къде ?????????? Цял живот по агенциите и държ.службички на дебела заплатка с бонуси и ДМС,тоест долен Гербераст !

    Коментиран от #45

    09:42 14.05.2026

  • 45 АНТИ-КОМУНИ$Т

    3 4 Отговор

    До коментар #44 от "ШЕФА":

    "СИЯНИЕ" НЕ Е ПАРТИЯ, А ДВИЖЕНИЕ,ПОДКРЕПЕНО ОТ ДВЕ МАЛКИ ПАРТИИ, ЕДНАТА "ВОЛТ"!

    А КАКЪВ € фат ма кът р"ум€н" П€Д€рад€ф-нато-БКП Г € Йралът, ма$о нът ,ТРОЙНОЙ А Г€НТ ШТИРЛИЦ- Mr. БО(га)ТАШ? той ли ЩЕ ОПРАВИ НЕЩО...?

    09:47 14.05.2026

  • 47 ДОНЧО

    0 6 Отговор

    До коментар #27 от "РЕАЛИСТ":

    Не виждам какво би могло да промени обстоятелството, че не е имала колан. Напротив, в случая без колан е имала някакъв шанс.
    Но дядото е допуснал друга грешка. Не престъпление, а грешка. В този случай не е трябвало да гаси автомобила и да вади ключовете от таблото. Така предоставяш съдбата си и съдбата на хората в автомобила в чужди ръце, което е безумие. Никога не се прави прави подобно нещо!!!

    Коментиран от #48, #49

    10:14 14.05.2026

  • 48 2554

    2 0 Отговор

    До коментар #47 от "ДОНЧО":

    "Не виждам какво би могло да промени обстоятелството, че не е имала колан"

    Например - коланът предпазва от изтичане и размазване на мозък по предното стъкло.

    10:20 14.05.2026

  • 49 РЕАЛИСТ

    3 0 Отговор

    До коментар #47 от "ДОНЧО":

    Няма значение , какво е можел да промени коланът . Законът си е закон. Шофьорът носи пълна отговорност. Присъдите в основата са назидателни. Да накарат хората да имат едно наум. Както се казва " Страх лозе пази"

    10:50 14.05.2026

  • 50 Гумени колчета

    1 0 Отговор
    Защо няма подсъдими от АПИ в случая? Ако жипката е изтървала завоя, резултатът щеше да е същия както и ако ТИР-а набие спирачки и поднесе.

    11:49 14.05.2026

  • 51 Цоцолана

    1 0 Отговор
    Този все се чудя защо се стриже като магаре през месец март?Какво красиво има?Не е плешив.Отвратително е човек с коса да се стриже.Едно време задължително стрижеха затворници и войниците за да се познават и учениците из провинцията защото нямаше бани.

    12:08 14.05.2026

