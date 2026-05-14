В Плевен е насрочено поредното заседание по делото за смъртта на Сияна

В Плевен е насрочено поредното заседание за катастрофата край село Телиш, при която загина 12-годишната Сияна Попова, информират от БНР.

Преди началото пред Съдебната палата се събират на пореден протест граждани, които настояват за справедлив процес.

Досега са се провели девет съдебни заседания по делото, в които са разпитани свидетели, както и вещи лица, изготвили заключения по различни съдебни експертизи. Два пъти е правено искане за промяна на мярката за неотклонение на подсъдимия в по-лека и двата пъти искането е отхвърлено от съда и понастоящем мярката продължава да бъде най-тежката, предвидена от закона – "задържане под стража".

В насроченото за днес съдебно заседание се очаква страните да дадат становище по направени от вещото лице по съдебномедицинската част на комплексната експертиза искания за събиране на допълнителни доказателства и за удължаване срока за изготвяне на заключението.

"Основната причина за забавянето по делото "Сияна" и за неговото бламиране е дейността на вещото лице Станимир Карапетков и това, че първо, че направи манипулирана експертиза и второ, че отказа да я защити, защото тя е незащитима, както твърдя аз, и си направи самоотвод. Така че в момента сме почти на изходна позиция.", коментира Николай Попов, бащата на Сияна.