Динамо Загреб триумфира с дубъл: Купата на Хърватия отново в ръцете на „модрите“

14 Май, 2026 08:04 602 2

Лука Стойкович блести с два гола във финала срещу Риека

Динамо Загреб триумфира с дубъл: Купата на Хърватия отново в ръцете на „модрите“ - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Динамо Загреб затвърди доминацията си в хърватския футбол, като добави и националната купа към вече спечелената титла. „Модрите“ надделяха с категоричното 2:0 над Риека, а героят на вечерта безспорно бе младият талант Лука Стойкович, който реализира и двете попадения.

Първата част на финалния сблъсък премина под знака на предпазливостта – двата отбора внимателно изчакваха грешка от съперника, а головите положения бяха истинска рядкост. След паузата обаче, селекцията на Марио Ковачевич показа защо е шампион – с повече агресия и прецизни атаки Динамо пое контрола над мача.

В 50-ата минута Стойкович разпечата вратата на Риека с мощен удар извън наказателното поле, който изненада стража Мартин Зломислич и откри резултата.

Само седем минути по-късно Дион Бельо демонстрира хладнокръвие, задържа топката в пеналта и подаде на Стойкович, който безпогрешно удвои аванса на „модрите“.

В опит да се върне в мача, Риека хвърли всички сили в атака, но защитата на Динамо бе непробиваема. До последния съдийски сигнал резултатът остана непроменен, а Динамо Загреб заслужено вдигна купата за рекорден 18-и път.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Лего

    1 0 Отговор
    Модрите с Лука Модрич.

    08:10 14.05.2026

  • 2 арлингтън

    0 0 Отговор
    Само седем минути по-късно Дион ПоБельо демонстрира хладнокръвие,

    08:12 14.05.2026

