Динамо Загреб триумфира с дубъл: Купата на Хърватия отново в ръцете на „модрите“

Динамо Загреб затвърди доминацията си в хърватския футбол, като добави и националната купа към вече спечелената титла. „Модрите“ надделяха с категоричното 2:0 над Риека, а героят на вечерта безспорно бе младият талант Лука Стойкович, който реализира и двете попадения.

Първата част на финалния сблъсък премина под знака на предпазливостта – двата отбора внимателно изчакваха грешка от съперника, а головите положения бяха истинска рядкост. След паузата обаче, селекцията на Марио Ковачевич показа защо е шампион – с повече агресия и прецизни атаки Динамо пое контрола над мача.

В 50-ата минута Стойкович разпечата вратата на Риека с мощен удар извън наказателното поле, който изненада стража Мартин Зломислич и откри резултата.

Само седем минути по-късно Дион Бельо демонстрира хладнокръвие, задържа топката в пеналта и подаде на Стойкович, който безпогрешно удвои аванса на „модрите“.

В опит да се върне в мача, Риека хвърли всички сили в атака, но защитата на Динамо бе непробиваема. До последния съдийски сигнал резултатът остана непроменен, а Динамо Загреб заслужено вдигна купата за рекорден 18-и път.