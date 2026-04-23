Манчестър Сити хвърля око на аржентинския ас на Челси Енцо Фернандес

23 Април, 2026 23:39 617 0

Реал Мадрид също следи футболиста

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Манчестър Сити е готов да отправи оферта за звездния полузащитник на Челси и световен шампион с Аржентина, Енцо Фернандес. Според източници, „гражданите“ виждат в лицето на 25-годишния талант идеалния заместник на напускащия Бернардо Силва, който се сбогува с отбора след края на сезона.

Фернандес, който се превърна в ключова фигура за „сините“ от Лондон, има дългосрочен договор със своя клуб – контрактът му е валиден до 2032 година.

През настоящата кампания аржентинският халф впечатли с изявите си, като записа 48 мача във всички турнири, реализира 12 попадения и асистира за още 6 гола.

Интересът към Енцо Фернандес не се ограничава само до английските грандове – испанският колос Реал Мадрид също следи отблизо ситуацията около него.


