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Манчестър Сити удари на камък с национал от Нотингам

Манчестър Сити удари на камък с национал от Нотингам

4 Юни, 2026 17:18 393 0

  • манчестър сити-
  • защитник-
  • нотингам форест-
  • елиът андерсън

Във Форест нямат намерение да продадат евтино Елиът Андерсън

Манчестър Сити удари на камък с национал от Нотингам - 1
Снимка: YouTube
topsport.bg topsport.bg

Манчестър Сити претърпя разочарование при първия си опит да си осигури услугите на една от големите звезди на Нотингам Форест - Елиът Андерсън.

Шампионите стартираха офанзива за подсилване на халфовата си линия, но бързо се сблъскаха с твърдата позиция на "гарибалдианците", които нямат никакво намерение да се разделят лесно със своите най-ценни активи. Според авторитетното издание The Athletic, Сити ще трябва сериозно да бръкне в джобовете си, ако иска да реализира трансфера:

Във Форест нямат намерение да продадат евтино един от ключовите си футболисти и настояват за сума, преди да обмислят каквито и да било преговори. Клубът не е притиснат да продава и държи на позицията, че раздялата с Андерсън би била трудна, тъй като той е сочен за централна фигура в дългосрочните планове на Нотингам.

Шефовете на Сити оценяват високо качествата и енергията на 23-годишния футболист и смятат, че той ще се впише във взискателната тактическа система на тима, но сега ще трябва да решат дали да отправят подобрена оферта за подписа му.

Развитието на Елиът Андерсън му донесе и включване сред избраниците на селекционера Томас Тухел в националния отбор на Англия за предстоящото Световно първенство.

Гръмкото обещание на претендента Енрике Рикелме се превърна в международен скандал, след като семейството на играча и ръководството на „гражданите“ категорично отрекоха да има каквито и да било преговори.


Великобритания
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