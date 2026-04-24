Атанас Бостанджиев – новата движеща сила в Левски

Левски официално преминава под ръководството на нов собственик. Начело на „сините“ застава Атанас Бостанджиев – доказан финансист с международен опит и визия за развитие.
Кой е Атанас Бостанджиев?
Атанас Бостанджиев е име, което се свързва с успех, иновации и социална ангажираност. Роден в България, той израства в годините на прехода, когато страната се отваря към света. Още в ранна възраст получава шанс да учи в чужбина – възможност, която променя мирогледа му и го вдъхновява да подкрепя родината си.
Впечатляваща кариера на световната сцена
Професионалният път на Бостанджиев започва във Франкфурт, където през 1998 г. се присъединява към Merrill Lynch. Следват ключови позиции в някои от най-големите финансови институции – като партньор в Goldman Sachs в Лондон, където ръководи дейността на компанията на развиващите се пазари в Европа, Близкия изток и Африка. По-късно оглавява VTB Capital UK, изграждайки международна платформа с офиси на няколко континента.
Основател на Gemcorp Capital
През 2014 г. Бостанджиев създава Gemcorp Capital – глобална инвестиционна компания, фокусирана върху развиващите се пазари. Под негово ръководство Gemcorp се утвърждава като лидер, благодарение на стратегическия си подход, задълбоченото познаване на местните специфики и дългосрочните партньорства.
Социална отговорност и принос към България
Освен впечатляващата си бизнес биография, Атанас Бостанджиев е и основател на фондация „Шанс за децата на България“. Чрез нея той подпомага талантливи млади българи да разгърнат потенциала си, вярвайки в силата на образованието и инвестицията в човешкия капитал.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Питащ
Коментиран от #3, #4, #5, #8, #9
15:49 24.04.2026
2 Да не забравяме!
Коментиран от #7
15:50 24.04.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 И какво те интересува това?!
До коментар #1 от "Питащ":Търсиш сензация или компромат? Какъвто и да е бил като дете, които и да са били родителите му, днес той представлява себе си. И то явно успешно
Коментиран от #23
15:54 24.04.2026
6 Не ги ли помните?
15:58 24.04.2026
7 Помним, помним
До коментар #2 от "Да не забравяме!":Нексо тъкмо беше осъдена в Щатите и връщаше пари на инвеститорите.
16:00 24.04.2026
8 Последния Софиянец
До коментар #1 от "Питащ":Този работи във фирма на Путин регистрирана в Лондон.
Коментиран от #26, #28, #29, #30
16:12 24.04.2026
9 ПИШАТ БУРГАЗЛИЯ..
До коментар #1 от "Питащ":Лиман познати със фамилията му. Военни хора не лоши хора. офицери. А той от кои е не зная. ИНАЙ КОФТИ НИКЪДЕ НЕ МОЖЕШ ДА НАМЕРИШ БИОГРАФИЯ СЕМЕЙСТВО. ВСИЧКО ПОКРИТО. САМО ОТ КЪДЕ ТРЪГНАЛ И КАКЪВ ГОЛЕМ ЛЕВСКАР БИЛ ОТ ДЕТЕ. А ДА И СЪДРУЖНИК НА МАДЖО И ЦАРСКИ ПОДЛОГИ ГЕРБАВИ МУТРИ БАНКЯНСКИ ГО Е СЛУЖИЛ. ЗащотоТОЙ Е ПЪТНИК. И НА БАНКИ ШЕФЧЕТА. И ПИША ТУУУЛУП ШИШКО БОРЧЕ НА ТАКИ танасчу за шест години ни стигат. ЛЕВСКАР СЪМ ОТ 60 ГОДИНИ И НАЙ СКЪПИ СА МИ ТИТЛИТЕ ОТ СОЦА. ТОЧНИ ЯСНО И СЪС КАДЪРНИ ДОБРИ САМО БЪЛГАРИ. НЕ ЧЕ НЕ МОЖЕ СЪС ЧУЖДИ НО танас прекали. И АКО МОЖЕШ МИ КАЖИ ТАНАС КОЕ МЯСТО СИ Е ЗАПАЗИЛ ДО ЖИВОТ.
16:21 24.04.2026
10 Честито на Подуяне👋
- Толкова пари натрупах- казал си Бостанджиев-
дай да хвърля малко в едно губещо предприятие.
😂😂😂😂😂
16:22 24.04.2026
11 И догодина
16:25 24.04.2026
12 Яка руска олигархична връзка
Коментиран от #14
16:25 24.04.2026
13 нека малко да
16:28 24.04.2026
14 Последния Софиянец
До коментар #12 от "Яка руска олигархична връзка":А биеха и палеха палатки на Паметника на Съветската армия.
Коментиран от #21, #27
16:28 24.04.2026
15 Хачо
Коментиран от #19
16:28 24.04.2026
16 койдазнай
Явно голям бизнес ще развива в България, паричните потоци се пренасочват!
Коментиран от #17
16:30 24.04.2026
17 с. Подуене, Софийско
До коментар #16 от "койдазнай":Винаги си били с властта.Преди с милицията и ДС, после с мутроите, после с Шиши и Банкята.сега с бостанджията.Левскарщината е като комунизма, няма отърване от нея и него.
Коментиран от #20
16:33 24.04.2026
18 агент Николай-левскар
16:34 24.04.2026
19 БОЯДЖИЕВ
До коментар #15 от "Хачо":Или Бостанджиев?!?.
16:43 24.04.2026
20 Българин
До коментар #17 от "с. Подуене, Софийско":То човек ше си помисли, че има някаква връзка между ДС и мутрите, лафчис, грашнов, чорни, батков, пеевски, спас русев, черепа и пеевски. А бостана вероятно е напълно случаен и той отново няма нищо общо. Просто случаен бургаски милиардер, решил да се инвестира във футбола, щото го обича!
16:44 24.04.2026
21 Яка руска олигархична връзка
До коментар #14 от "Последния Софиянец":В този клуб връзката собственик-агитка не е добре развита.
17:24 24.04.2026
22 Познавач
17:28 24.04.2026
23 ДСАгент
До коментар #5 от "И какво те интересува това?!":от БКП наследниците с куфарите за изпиране, искаше да се набута в енергетиката ни ...........
Коментиран от #24
17:35 24.04.2026
24 Българин
До коментар #23 от "ДСАгент":Очевидно това вече е договорено. Няма да дава пари, за тоя дето духа я!
17:49 24.04.2026
25 Бат Венце Сикаджията
17:57 24.04.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Да купят на левскарите по един
20:07 24.04.2026