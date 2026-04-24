Атанас Бостанджиев – новата движеща сила в Левски

Атанас Бостанджиев – новата движеща сила в Левски

24 Април, 2026 15:41 2 854 31

Новината беше официално потвърдена

Атанас Бостанджиев – новата движеща сила в Левски - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Левски официално преминава под ръководството на нов собственик. Начело на „сините“ застава Атанас Бостанджиев – доказан финансист с международен опит и визия за развитие.

Кой е Атанас Бостанджиев?

Атанас Бостанджиев е име, което се свързва с успех, иновации и социална ангажираност. Роден в България, той израства в годините на прехода, когато страната се отваря към света. Още в ранна възраст получава шанс да учи в чужбина – възможност, която променя мирогледа му и го вдъхновява да подкрепя родината си.

Впечатляваща кариера на световната сцена

Професионалният път на Бостанджиев започва във Франкфурт, където през 1998 г. се присъединява към Merrill Lynch. Следват ключови позиции в някои от най-големите финансови институции – като партньор в Goldman Sachs в Лондон, където ръководи дейността на компанията на развиващите се пазари в Европа, Близкия изток и Африка. По-късно оглавява VTB Capital UK, изграждайки международна платформа с офиси на няколко континента.

Основател на Gemcorp Capital

През 2014 г. Бостанджиев създава Gemcorp Capital – глобална инвестиционна компания, фокусирана върху развиващите се пазари. Под негово ръководство Gemcorp се утвърждава като лидер, благодарение на стратегическия си подход, задълбоченото познаване на местните специфики и дългосрочните партньорства.

Социална отговорност и принос към България

Освен впечатляващата си бизнес биография, Атанас Бостанджиев е и основател на фондация „Шанс за децата на България“. Чрез нея той подпомага талантливи млади българи да разгърнат потенциала си, вярвайки в силата на образованието и инвестицията в човешкия капитал.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Питащ

    21 7 Отговор
    Дайте малко инфо за този. От къде се пръкнал, чий дете е къде е учил в България. Познава ли го някой като малък. Малко по-подробно, ако знае някой.

    Коментиран от #3, #4, #5, #8, #9

    15:49 24.04.2026

  • 2 Да не забравяме!

    16 13 Отговор
    Мутрата от Банкя цялата 2022 и 2023 громеше Джемкорп, и провали подписан меморандум за над 1 000 000 000/ милиард!/ с Правителството на Кирил Петков. За Мутромилиционерът корпорации като Джемкорп, Нексо и подобни са неудобни, защото нищо не разбира от дейността им и са достатъчно силни за да ги рекитира.

    Коментиран от #7

    15:50 24.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 И какво те интересува това?!

    12 16 Отговор

    До коментар #1 от "Питащ":

    Търсиш сензация или компромат? Какъвто и да е бил като дете, които и да са били родителите му, днес той представлява себе си. И то явно успешно

    Коментиран от #23

    15:54 24.04.2026

  • 6 Не ги ли помните?

    17 4 Отговор
    Правителството на Кирил Петков сключи договор, наречен меморандум, с GemCorp и IP3 на стойност 1 милиард долара. Бившият премиер Кирил Петков и партията му "Продължаваме промяната" (ПП) са опитали да дадат цялата енергетиката на концесия на една офшорна компания с инвеститор в нея санкционираният руски олигарх Алберт Авдолян. Меморандумът беше прекратен, а Кирчо и Асенчо ни лук яли, ни лук мирисали.

    15:58 24.04.2026

  • 7 Помним, помним

    15 2 Отговор

    До коментар #2 от "Да не забравяме!":

    Нексо тъкмо беше осъдена в Щатите и връщаше пари на инвеститорите.

    16:00 24.04.2026

  • 8 Последния Софиянец

    17 4 Отговор

    До коментар #1 от "Питащ":

    Този работи във фирма на Путин регистрирана в Лондон.

    Коментиран от #26, #28, #29, #30

    16:12 24.04.2026

  • 9 ПИШАТ БУРГАЗЛИЯ..

    11 2 Отговор

    До коментар #1 от "Питащ":

    Лиман познати със фамилията му. Военни хора не лоши хора. офицери. А той от кои е не зная. ИНАЙ КОФТИ НИКЪДЕ НЕ МОЖЕШ ДА НАМЕРИШ БИОГРАФИЯ СЕМЕЙСТВО. ВСИЧКО ПОКРИТО. САМО ОТ КЪДЕ ТРЪГНАЛ И КАКЪВ ГОЛЕМ ЛЕВСКАР БИЛ ОТ ДЕТЕ. А ДА И СЪДРУЖНИК НА МАДЖО И ЦАРСКИ ПОДЛОГИ ГЕРБАВИ МУТРИ БАНКЯНСКИ ГО Е СЛУЖИЛ. ЗащотоТОЙ Е ПЪТНИК. И НА БАНКИ ШЕФЧЕТА. И ПИША ТУУУЛУП ШИШКО БОРЧЕ НА ТАКИ танасчу за шест години ни стигат. ЛЕВСКАР СЪМ ОТ 60 ГОДИНИ И НАЙ СКЪПИ СА МИ ТИТЛИТЕ ОТ СОЦА. ТОЧНИ ЯСНО И СЪС КАДЪРНИ ДОБРИ САМО БЪЛГАРИ. НЕ ЧЕ НЕ МОЖЕ СЪС ЧУЖДИ НО танас прекали. И АКО МОЖЕШ МИ КАЖИ ТАНАС КОЕ МЯСТО СИ Е ЗАПАЗИЛ ДО ЖИВОТ.

    16:21 24.04.2026

  • 10 Честито на Подуяне👋

    22 4 Отговор
    Впечатляваща визитка, точно като на големите международни измамници!😂 Това правил, онова правил и много му домиляло за клубът от Подуяне!
    - Толкова пари натрупах- казал си Бостанджиев-
    дай да хвърля малко в едно губещо предприятие.
    😂😂😂😂😂

    16:22 24.04.2026

  • 11 И догодина

    2 7 Отговор
    шампиони!

    16:25 24.04.2026

  • 12 Яка руска олигархична връзка

    16 2 Отговор
    Левски винаги е имал яка руска олигархична връзка - Васил Спасов, Томас Лафчис (ДС), Владимир Грашнов, Майкъл Чорни, Спас Русев, Тодор Батков, Васил Божков.

    Коментиран от #14

    16:25 24.04.2026

  • 13 нека малко да

    11 3 Отговор
    поемат въздух и те .. а опростените милиони от държавата ще ги плати ли този ?

    16:28 24.04.2026

  • 14 Последния Софиянец

    10 1 Отговор

    До коментар #12 от "Яка руска олигархична връзка":

    А биеха и палеха палатки на Паметника на Съветската армия.

    Коментиран от #21, #27

    16:28 24.04.2026

  • 15 Хачо

    10 0 Отговор
    Баща му е Стефан Бояджиев и беше пожарникар в НХК БУРГАС . Отговаряше за техниката нещо като ЗКТЧ. Майка му имаше малка фирма за горива.

    Коментиран от #19

    16:28 24.04.2026

  • 16 койдазнай

    12 2 Отговор
    Говедата винаги са били с властта. И при Чорни, и про батков, след това с Пеев, Черепа, пак пеев и сега тоя.
    Явно голям бизнес ще развива в България, паричните потоци се пренасочват!

    Коментиран от #17

    16:30 24.04.2026

  • 17 с. Подуене, Софийско

    11 4 Отговор

    До коментар #16 от "койдазнай":

    Винаги си били с властта.Преди с милицията и ДС, после с мутроите, после с Шиши и Банкята.сега с бостанджията.Левскарщината е като комунизма, няма отърване от нея и него.

    Коментиран от #20

    16:33 24.04.2026

  • 18 агент Николай-левскар

    8 2 Отговор
    Радвам ке, че един наш човек ще поеме отбора на народа.Поздрави от Будапеща!

    16:34 24.04.2026

  • 19 БОЯДЖИЕВ

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "Хачо":

    Или Бостанджиев?!?.

    16:43 24.04.2026

  • 20 Българин

    7 3 Отговор

    До коментар #17 от "с. Подуене, Софийско":

    То човек ше си помисли, че има някаква връзка между ДС и мутрите, лафчис, грашнов, чорни, батков, пеевски, спас русев, черепа и пеевски. А бостана вероятно е напълно случаен и той отново няма нищо общо. Просто случаен бургаски милиардер, решил да се инвестира във футбола, щото го обича!

    16:44 24.04.2026

  • 21 Яка руска олигархична връзка

    3 2 Отговор

    До коментар #14 от "Последния Софиянец":

    В този клуб връзката собственик-агитка не е добре развита.

    17:24 24.04.2026

  • 22 Познавач

    4 4 Отговор
    Квиченето за продължава!

    17:28 24.04.2026

  • 23 ДСАгент

    6 2 Отговор

    До коментар #5 от "И какво те интересува това?!":

    от БКП наследниците с куфарите за изпиране, искаше да се набута в енергетиката ни ...........

    Коментиран от #24

    17:35 24.04.2026

  • 24 Българин

    6 0 Отговор

    До коментар #23 от "ДСАгент":

    Очевидно това вече е договорено. Няма да дава пари, за тоя дето духа я!

    17:49 24.04.2026

  • 25 Бат Венце Сикаджията

    6 1 Отговор
    Дядо ти Бостан ли се е казвал бе да го е.а?

    17:57 24.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Да купят на левскарите по един

    0 0 Отговор
    Телевизор и децата им в семейна обстановка да гледат мачовете с повторенията се едно са в ложа на стадиона

    20:07 24.04.2026

