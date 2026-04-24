Атанас Бостанджиев – новата движеща сила в Левски

Левски официално преминава под ръководството на нов собственик. Начело на „сините“ застава Атанас Бостанджиев – доказан финансист с международен опит и визия за развитие.

Кой е Атанас Бостанджиев?

Атанас Бостанджиев е име, което се свързва с успех, иновации и социална ангажираност. Роден в България, той израства в годините на прехода, когато страната се отваря към света. Още в ранна възраст получава шанс да учи в чужбина – възможност, която променя мирогледа му и го вдъхновява да подкрепя родината си.

Впечатляваща кариера на световната сцена

Професионалният път на Бостанджиев започва във Франкфурт, където през 1998 г. се присъединява към Merrill Lynch. Следват ключови позиции в някои от най-големите финансови институции – като партньор в Goldman Sachs в Лондон, където ръководи дейността на компанията на развиващите се пазари в Европа, Близкия изток и Африка. По-късно оглавява VTB Capital UK, изграждайки международна платформа с офиси на няколко континента.

Основател на Gemcorp Capital

През 2014 г. Бостанджиев създава Gemcorp Capital – глобална инвестиционна компания, фокусирана върху развиващите се пазари. Под негово ръководство Gemcorp се утвърждава като лидер, благодарение на стратегическия си подход, задълбоченото познаване на местните специфики и дългосрочните партньорства.

Социална отговорност и принос към България

Освен впечатляващата си бизнес биография, Атанас Бостанджиев е и основател на фондация „Шанс за децата на България“. Чрез нея той подпомага талантливи млади българи да разгърнат потенциала си, вярвайки в силата на образованието и инвестицията в човешкия капитал.