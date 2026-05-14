Петър Станич в полезрението на испански тим

14 Май, 2026 14:38 696 0

Сериозен интерес към плеймейкъра на разградчани

Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Клуб от испанската Ла Лига е отправил официално запитване към Лудогорец относно условията за привличане на техния ключов полузащитник Петър Станич. Според информация на "Тема Спорт", неочакван кандидат от елита на Испания е проявил сериозен интерес към офанзивния футболист, въпреки че през последните месеци се спекулираше основно с имената на Бетис и Севиля.

Петър Станич, който пристигна в Разград в началото на сезона срещу сумата от 1.8 милиона евро, платени на сръбския ТСЦ Бачка Топола, бързо се превърна в един от най-ярките играчи в състава на "орлите". Въпреки слуховете за сигурен трансфер в Севиля, сделката пропадна заради промени в спортно-техническото ръководство на андалусийците.

Станич не само че е най-резултатният футболист на Лудогорец през този сезон, но и оглавява класацията за голмайстори в Лига Европа с впечатляващите 7 попадения – постижение, което споделя с Игор Жезус от Нотингам Форест. Неслучайно ръководството на българския шампион е поставило сериозна цена на 24-годишния си ас – цели 10 милиона евро.


