Карлос Насар триумфира със злато в изхвърлянето на Европейското по вдигане на тежести в Батуми

Българският щангист Карлос Насар отново доказа класата си, като завоюва златния медал в дисциплината изхвърляне в категория до 94 килограма на Европейското първенство по вдигане на тежести, което се провежда в грузинския град Батуми.
Със забележителна концентрация и впечатляваща техника, младият талант от България преодоля щангата първо на 170 кг, а след това и на 176 кг, което му осигури първото място в крайното класиране.
В последния си трети опит Насар атакува 183 кг, с което се прицели в нов световен рекорд, но този път щангата се оказа непреодолима. Ако бе успял, това щеше да бъде неговото 14-о подобрение на световно постижение при мъжете.
В крайното подреждане Карлос Насар оглави почетната стълбичка с резултат от 176 кг. Второто място зае представителят на Армения Ара Аганян с 175 кг, а бронзът отиде при турския състезател Хакан Шукрю Кърназ, който вдигна 166 кг.
Следва движението изтласкване.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #7
16:13 24.04.2026
2 незнайко
Много малка е границата от 1 килограм което показва, че има и друг добър щангист освен нашия Насар !
Независимо от това трябва да сме горди с него . БРАВО .
Коментиран от #4, #6, #17
16:19 24.04.2026
3 Някой
16:20 24.04.2026
4 Някой
До коментар #2 от "незнайко":На предно световно се издъни в изхвърлянето и първи бяха някакви иранци, но в другото няма никаква конкуренция. Този 1кг тук накрая като нищо ще има над 10кг разлика. Въпреки че не знам арменеца или други и може да не е същият случай като с иранците.
16:22 24.04.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Е на световно или европейско
До коментар #2 от "незнайко":Е нормално да има и други добри. Ако не беше така можеше да идем и аз и ти с Насар и да се върнем с медали всичките
16:28 24.04.2026
7 Мартин Картофски 🥔
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Този не е българин.
Коментиран от #10
16:30 24.04.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 ои8уйхътгрф
До коментар #9 от "Дачко Яворов":Или вадиш конкретика, или и ти за Гергьовден влизаш у гипсовото корито... Даже ще ви уредя двамцата да сте в една стая та да си гукате...
16:36 24.04.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Още конкретни неща:
До коментар #8 от "ои8уйхътгрф":"Карлос Насар: Опитах наркотици от любопитство, гонката с полицията беше лошо решение"
"7 месеца условно и 490 лева глоба е присъдата за Карлос Насар заради положителна проба за наркотици"
16:57 24.04.2026
14 Петър
17:08 24.04.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Шапки
17:16 24.04.2026
17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #2 от "незнайко":НЕзнайко наистина НЕ ЗНАЕ❗
С втория си опит си осигурява златото в движението и в двубоя ❗
Какво искаш да прави ТРЕТИ НЕНУЖЕН ОПИТ само за да увеличи разликата ли 🤔
17:24 24.04.2026
18 Живка Желева
19:58 24.04.2026
19 Живка Желева
Спрете да плюете!!
ГОРДЕЙТЕ СЕ!!
20:00 24.04.2026