Новини
Спорт »
Други спортове »
Карлос Насар триумфира със злато в изхвърлянето на Европейското по вдигане на тежести в Батуми

24 Април, 2026 16:11 2 528 19

  • щангист -
  • карлос насар -
  • златния медал-
  • изхвърляне -
  • европейското първенство по вдигане на тежести-
  • батуми-
  • щанги

Българинът оглави почетната стълбичка с резултат от 176 кг.

Карлос Насар триумфира със злато в изхвърлянето на Европейското по вдигане на тежести в Батуми - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският щангист Карлос Насар отново доказа класата си, като завоюва златния медал в дисциплината изхвърляне в категория до 94 килограма на Европейското първенство по вдигане на тежести, което се провежда в грузинския град Батуми.

Със забележителна концентрация и впечатляваща техника, младият талант от България преодоля щангата първо на 170 кг, а след това и на 176 кг, което му осигури първото място в крайното класиране.

В последния си трети опит Насар атакува 183 кг, с което се прицели в нов световен рекорд, но този път щангата се оказа непреодолима. Ако бе успял, това щеше да бъде неговото 14-о подобрение на световно постижение при мъжете.

В крайното подреждане Карлос Насар оглави почетната стълбичка с резултат от 176 кг. Второто място зае представителят на Армения Ара Аганян с 175 кг, а бронзът отиде при турския състезател Хакан Шукрю Кърназ, който вдигна 166 кг.

Следва движението изтласкване.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 22 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    6 3 Отговор
    Българи -юнаци.

    Коментиран от #7

    16:13 24.04.2026

  • 2 незнайко

    2 3 Отговор
    Второто място зае представителят на Армения Ара Аганян със 175 кг,
    Много малка е границата от 1 килограм което показва, че има и друг добър щангист освен нашия Насар !
    Независимо от това трябва да сме горди с него . БРАВО .

    Коментиран от #4, #6, #17

    16:19 24.04.2026

  • 3 Някой

    8 2 Отговор
    На Насар това му е по-слабото движение, а в другото ги отвява.

    16:20 24.04.2026

  • 4 Някой

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "незнайко":

    На предно световно се издъни в изхвърлянето и първи бяха някакви иранци, но в другото няма никаква конкуренция. Този 1кг тук накрая като нищо ще има над 10кг разлика. Въпреки че не знам арменеца или други и може да не е същият случай като с иранците.

    16:22 24.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Е на световно или европейско

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "незнайко":

    Е нормално да има и други добри. Ако не беше така можеше да идем и аз и ти с Насар и да се върнем с медали всичките

    16:28 24.04.2026

  • 7 Мартин Картофски 🥔

    1 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Този не е българин.

    Коментиран от #10

    16:30 24.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ои8уйхътгрф

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Дачко Яворов":

    Или вадиш конкретика, или и ти за Гергьовден влизаш у гипсовото корито... Даже ще ви уредя двамцата да сте в една стая та да си гукате...

    16:36 24.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Още конкретни неща:

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "ои8уйхътгрф":

    "Карлос Насар: Опитах наркотици от любопитство, гонката с полицията беше лошо решение"

    "7 месеца условно и 490 лева глоба е присъдата за Карлос Насар заради положителна проба за наркотици"

    16:57 24.04.2026

  • 14 Петър

    4 2 Отговор
    Един от най-глупавите спортове. Спорта трябва да е здраве, а този е точно обратното. Скоро гледах някакво кратко филмче за бивши щангисти - половината едва се движат след 60. Докато си млат всичко е Ок - ама после всичко се отразява.

    17:08 24.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Шапки

    2 0 Отговор
    Долу

    17:16 24.04.2026

  • 17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "незнайко":

    НЕзнайко наистина НЕ ЗНАЕ❗
    С втория си опит си осигурява златото в движението и в двубоя ❗
    Какво искаш да прави ТРЕТИ НЕНУЖЕН ОПИТ само за да увеличи разликата ли 🤔

    17:24 24.04.2026

  • 18 Живка Желева

    0 0 Отговор
    Браво!!Спрете да плюете!!Гордейте се!!

    19:58 24.04.2026

  • 19 Живка Желева

    0 0 Отговор
    БРАВО!!
    Спрете да плюете!!
    ГОРДЕЙТЕ СЕ!!

    20:00 24.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове