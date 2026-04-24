Карлос Насар триумфира със злато в изхвърлянето на Европейското по вдигане на тежести в Батуми

Българският щангист Карлос Насар отново доказа класата си, като завоюва златния медал в дисциплината изхвърляне в категория до 94 килограма на Европейското първенство по вдигане на тежести, което се провежда в грузинския град Батуми.

Със забележителна концентрация и впечатляваща техника, младият талант от България преодоля щангата първо на 170 кг, а след това и на 176 кг, което му осигури първото място в крайното класиране.

В последния си трети опит Насар атакува 183 кг, с което се прицели в нов световен рекорд, но този път щангата се оказа непреодолима. Ако бе успял, това щеше да бъде неговото 14-о подобрение на световно постижение при мъжете.

В крайното подреждане Карлос Насар оглави почетната стълбичка с резултат от 176 кг. Второто място зае представителят на Армения Ара Аганян с 175 кг, а бронзът отиде при турския състезател Хакан Шукрю Кърназ, който вдигна 166 кг.

Следва движението изтласкване.