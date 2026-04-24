Новини
Спорт »
Тенис »
Антъни Генов е шампион на двойки в Анже

Антъни Генов е шампион на двойки в Анже

24 Април, 2026 20:57 602 1

  • антъни генов-
  • титла-
  • турнир-
  • тенис -
  • анже-
  • франция

24-годишният българин спечели трофея в тандем с британеца Фин Бас

Антъни Генов е шампион на двойки в Анже - 1
Снимка: БФ Тенис
Ангел Лазаров

Антъни Генов триумфира с титлата на двойки на турнира по тенис на клей в Анже (Франция) с награден фонд 30 хиляди долара.

24-годишният българин и Фин Бас (Великобритания), поставени под номер 1 в схемата, победиха във финала с 6:4, 6:2 Марко Марич (Франция) и Тадия Радованович (Сърбия). Двубоят продължи 52 минути.


Генов и Бас спечелиха първия сет с единствен пробив още в третия гейм. Във втората част те отново пробиха в третия гейм за 2:1, направиха още един брейк за 5:2, а след това затвориха мача в своя полза от първия си мачбол.


Това е девета титла на двойки за Антъни Генов на турнири под егидата на Международната федерация по тенис (ITF). Българинът се намира през тази седмица на 251-во място в световната ранглиста при дуетите, но след този успех ще се доближи до рекордното си класиране под №233 от ноември миналата година.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Проклети да са родителите

    0 0 Отговор
    Кръстили това момче Антъни вместо Антон.

    21:08 24.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове