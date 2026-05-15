Селекционерът на Франция отряза една от звездите на Реал Мадрид за Мондиал 2026, повика дебютант

Селекционерът на Франция Дидие Дешан обяви състава на световните вицешампиони за Мондиал 2026. В състава има само един дебютант - вратарят на Ланс Робин Рисер. Младият страж, който наскоро бе избран за №1 на своя пост в Лига 1, ще се бори за място под слънцето с Майк Менян и Брис Самба.

Голямата новина обаче е свързана с отсъствието на основен играч. Халфът на Реал Мадрид Едуардо Камавинга, който се намира в много слаба форма, не попадна в сметките на Дешан.

Друг интересен ход е свързан с атаката. Там Жан-Филип Матета от Кристъл Палас бе предпочетен пред нападателят на Тотнъм Рандал Коло Муани.

