Селекционерът на Франция отряза една от звездите на Реал Мадрид за Мондиал 2026, повика дебютант

Селекционерът на Франция Дидие Дешан обяви състава на световните вицешампиони за Мондиал 2026. В състава има само един дебютант - вратарят на Ланс Робин Рисер. Младият страж, който наскоро бе избран за №1 на своя пост в Лига 1, ще се бори за място под слънцето с Майк Менян и Брис Самба.
France's official squad for the 2026 World Cup 🇫🇷
Голямата новина обаче е свързана с отсъствието на основен играч. Халфът на Реал Мадрид Едуардо Камавинга, който се намира в много слаба форма, не попадна в сметките на Дешан.
Друг интересен ход е свързан с атаката. Там Жан-Филип Матета от Кристъл Палас бе предпочетен пред нападателят на Тотнъм Рандал Коло Муани.
2 Някой
07:28 15.05.2026
4 Майк Алън Патън
07:35 15.05.2026
5 Слоностозъбест Абракадабър
До коментар #1 от "Aлфа Bълкът":Спомняте ли си , когато световното първенство беше във Франция 1998 год. България участваше. На нашите мачове , френската публика ОСВИРКВАШЕ българския химн , а най-много омраза имаше , когато Костадинов и Стоичков пипаха топката ! ! !
И това беше поведението на ЦИВИЛИЗОВАНАТА , европейска , ЛИБЕРАЛНА Франция и гражданите им !
И то , само защото ги победихме през 1993 година насред Париж и то напълно ЧЕСТНО и СПРАВЕДЛИВО !
07:41 15.05.2026
6 хер ФЛИК
До коментар #5 от "Слоностозъбест Абракадабър":Остави това , човече , франсетата са съвсем толерантни и учтиви , когато играеше отбора на Германия. Никакви освирквания към страната , която ги УНИЗИ през Втората Световна Война и ги окупира. А местните дори си живееха като васали на швабите !
Уникално двулично френско лицемерие !
07:44 15.05.2026
7 Някой
07:52 15.05.2026
8 Някой
До коментар #5 от "Слоностозъбест Абракадабър":А реално България, с това че ги изхвърли от световното, им помогна да направят вътрешна реформа и после станаха световен (за първи път) и европейски шампион. Тук викаха не зависело от БФС - от френското зависеше.
08:00 15.05.2026