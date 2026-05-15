Селекционерът на Франция отряза една от звездите на Реал Мадрид за Мондиал 2026, повика дебютант

15 Май, 2026 06:59 1 685 8

Младият страж, който наскоро бе избран за №1 на своя пост в Лига 1, ще се бори за място под слънцето с Майк Менян и Брис Самба

Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов

Селекционерът на Франция Дидие Дешан обяви състава на световните вицешампиони за Мондиал 2026. В състава има само един дебютант - вратарят на Ланс Робин Рисер. Младият страж, който наскоро бе избран за №1 на своя пост в Лига 1, ще се бори за място под слънцето с Майк Менян и Брис Самба.

Голямата новина обаче е свързана с отсъствието на основен играч. Халфът на Реал Мадрид Едуардо Камавинга, който се намира в много слаба форма, не попадна в сметките на Дешан.

Друг интересен ход е свързан с атаката. Там Жан-Филип Матета от Кристъл Палас бе предпочетен пред нападателят на Тотнъм Рандал Коло Муани.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Някой

    2 1 Отговор
    Франция е от фаворитите за спечелването на световното, заедно с Испания и донякъде Аржентина. Бразилия може да е на вътрешни конфликти и не изглеждат като отбор, въпреки че уж имат играчи - в криза са от някъде 2 десетилетия вече.

    07:28 15.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Майк Алън Патън

    3 0 Отговор
    Национален отбор от Африка ! Не е расистко , не е дискриминационно , а си е истина !

    07:35 15.05.2026

  • 5 Слоностозъбест Абракадабър

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Aлфа Bълкът":

    Спомняте ли си , когато световното първенство беше във Франция 1998 год. България участваше. На нашите мачове , френската публика ОСВИРКВАШЕ българския химн , а най-много омраза имаше , когато Костадинов и Стоичков пипаха топката ! ! !
    И това беше поведението на ЦИВИЛИЗОВАНАТА , европейска , ЛИБЕРАЛНА Франция и гражданите им !
    И то , само защото ги победихме през 1993 година насред Париж и то напълно ЧЕСТНО и СПРАВЕДЛИВО !

    Коментиран от #6, #8

    07:41 15.05.2026

  • 6 хер ФЛИК

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Слоностозъбест Абракадабър":

    Остави това , човече , франсетата са съвсем толерантни и учтиви , когато играеше отбора на Германия. Никакви освирквания към страната , която ги УНИЗИ през Втората Световна Война и ги окупира. А местните дори си живееха като васали на швабите !
    Уникално двулично френско лицемерие !

    07:44 15.05.2026

  • 7 Някой

    1 0 Отговор
    За предните на загубеният финал на световното от Аржентина, завършиха с 10 негри и 1 частично испанец (вратарят Лорис). Иначе от другите разни като Жиру и с италиански корени и така нататък. Там за коренен французин не знам в състава дали са се броели на едната ръка.

    07:52 15.05.2026

  • 8 Някой

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Слоностозъбест Абракадабър":

    А реално България, с това че ги изхвърли от световното, им помогна да направят вътрешна реформа и после станаха световен (за първи път) и европейски шампион. Тук викаха не зависело от БФС - от френското зависеше.

    08:00 15.05.2026

