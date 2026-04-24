Марица Пловдив на крачка от историческа 12-та титла във волейбола

24 Април, 2026 21:43 565 0

Пловдивчанки поведоха с 2:0 победи във финалната серия

Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Женският волейболен Марица Пловдив се доближи само на една победа от поредната си, дванадесета шампионска корона. Пловдивчанки демонстрираха безапелационна игра и надделяха категорично над Левски София с 3:0 гейма (25:16, 25:16, 25:22) във втория сблъсък от финалната серия на първенството.

Още от първия съдийски сигнал "жълто-сините" наложиха темпото на терена в столицата, като бързо си осигуриха комфортна преднина – 15:10, а впоследствие и 21:14, за да затворят откриващия гейм с убедителното 25:16.

Във втората част доминацията на Марица стана още по-осезаема – момичетата от Пловдив не оставиха шанс на съперничките си и дръпнаха с 15:5, а финалният резултат отново бе 25:16.

Третият гейм предложи повече интрига и равностойна битка, като двата отбора се движеха точка за точка до 20:18 в полза на гостенките. В решителните моменти Марица показа класа и затвори мача при 25:22, с което си осигури комфортна преднина от 2:0 победи във финалната серия.

Голям принос за успеха имаше Ива Дудова, която наниза 18 точки, а Борислава Съйкова добави още 16. Ванеса Агбортаби също се отличи с 12 точки.

За Левски най-резултатна бе Славина Колева с 11 точки, но усилията ѝ не бяха достатъчни срещу мощната игра на Марица.

Следващият двубой, който може да се окаже решаващ за титлата, ще се проведе на 27 април в зала "Колодрума" в Пловдив. Ако Марица триумфира и в третия мач, отборът ще запише златна страница в историята на българския женски волейбол с 12-та поредна титла.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

