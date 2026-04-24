Марица Пловдив на крачка от историческа 12-та титла във волейбола

Женският волейболен Марица Пловдив се доближи само на една победа от поредната си, дванадесета шампионска корона. Пловдивчанки демонстрираха безапелационна игра и надделяха категорично над Левски София с 3:0 гейма (25:16, 25:16, 25:22) във втория сблъсък от финалната серия на първенството.

Още от първия съдийски сигнал "жълто-сините" наложиха темпото на терена в столицата, като бързо си осигуриха комфортна преднина – 15:10, а впоследствие и 21:14, за да затворят откриващия гейм с убедителното 25:16.

Във втората част доминацията на Марица стана още по-осезаема – момичетата от Пловдив не оставиха шанс на съперничките си и дръпнаха с 15:5, а финалният резултат отново бе 25:16.

Третият гейм предложи повече интрига и равностойна битка, като двата отбора се движеха точка за точка до 20:18 в полза на гостенките. В решителните моменти Марица показа класа и затвори мача при 25:22, с което си осигури комфортна преднина от 2:0 победи във финалната серия.

Голям принос за успеха имаше Ива Дудова, която наниза 18 точки, а Борислава Съйкова добави още 16. Ванеса Агбортаби също се отличи с 12 точки.

За Левски най-резултатна бе Славина Колева с 11 точки, но усилията ѝ не бяха достатъчни срещу мощната игра на Марица.

Следващият двубой, който може да се окаже решаващ за титлата, ще се проведе на 27 април в зала "Колодрума" в Пловдив. Ако Марица триумфира и в третия мач, отборът ще запише златна страница в историята на българския женски волейбол с 12-та поредна титла.