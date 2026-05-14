Левски близо до исторически трансфер

Ръководството на Левски съвсем скоро може да осъществи исторически трансфер. Той се очаква да бъде свързан с най-конвертируем футболист в състава – Майкон.

Според испанското издание OK Diario, местният гранд Реал Бетис проявява интерес към крайния бранител. Твърди се, че лично наставникът на тима от Севиля Мануел Пелегрини е впечатлен от качествата на 26-годишния футболист и иска да го привлече в състава си за следващия сезон.

Скаутите на Бетис следят изявите на Майкон от доста време. Сега авторитетният портал Transfermarkt оценява бразилеца на 3,5 милиона евро, но на „Герена“ ще настояват за оферта около 5 милиона евро, ако се стигне до конкретни преговори.

Сделка на толкова висока цена ще бъде историческа за Левски. Досега най-скъпо е бил продаден Георги Иванов. Смята се, че той е преминал в Рен срещу 4,60 милиона евро в началото на века.

Сега обаче Бетис си осигури участие в Шампионска лига през следващия сезон, така че е готов да плаща солидна сума с цел мощно подсилване за новата кампания.