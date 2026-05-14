Левски близо до исторически трансфер

14 Май, 2026 15:45 1 495 5

Според испанското издание OK Diario, местният гранд Реал Бетис проявява интерес към крайния бранител

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ръководството на Левски съвсем скоро може да осъществи исторически трансфер. Той се очаква да бъде свързан с най-конвертируем футболист в състава – Майкон.

Според испанското издание OK Diario, местният гранд Реал Бетис проявява интерес към крайния бранител. Твърди се, че лично наставникът на тима от Севиля Мануел Пелегрини е впечатлен от качествата на 26-годишния футболист и иска да го привлече в състава си за следващия сезон.

Скаутите на Бетис следят изявите на Майкон от доста време. Сега авторитетният портал Transfermarkt оценява бразилеца на 3,5 милиона евро, но на „Герена“ ще настояват за оферта около 5 милиона евро, ако се стигне до конкретни преговори.

Сделка на толкова висока цена ще бъде историческа за Левски. Досега най-скъпо е бил продаден Георги Иванов. Смята се, че той е преминал в Рен срещу 4,60 милиона евро в началото на века.

Сега обаче Бетис си осигури участие в Шампионска лига през следващия сезон, така че е готов да плаща солидна сума с цел мощно подсилване за новата кампания.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 РЕалисто

    0 2 Отговор
    Майкон ще офейка и без пари, испания, шампионска лига ..................

    16:07 14.05.2026

  • 2 Някой

    2 1 Отговор
    Гонзо продаден на Рен, вкарал за тях гол в контрола и толкова! А преди това го величаеха като втори Гунди. Затова тия дето не сме толкова възрастни и не сме го гледали, не може да им имаме вяра.

    16:22 14.05.2026

  • 3 Ха,ха Гонзо в началото на века

    1 1 Отговор
    В ЕВРО?Къде в началото на века имаше евро?

    16:42 14.05.2026

  • 4 Хаха

    1 1 Отговор
    Мноооого смях . Еееех защо сега не е жив Гунди .Щяха да му искат 300 млн евра.

    Коментиран от #5

    18:11 14.05.2026

  • 5 Някой си

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Хаха":

    Прав си много.Най-голямият футболист на България завинаги!

    23:33 14.05.2026

