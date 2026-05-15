Левски се заигра с Мона Лиза заради шампионския екип

От Левски промотираха по оригинален начин специалната шампионска фланелка, която беше пусната в чест на 27-ата титла.

"Сините" играха именно с този екип в мача с Лудогорец (0:1) на стадион "Георги Аспарухов", след който вдигнаха трофея.

„Мона Лиза вече няма да е най-сниманият експонат в Лувъра. ПФК „Левски“ изказва признателност на най-известния музей в света за интереса към шампионската фланелка, която от днес може да бъде открита в централния салон като експозиция №27", написаха от Левски.