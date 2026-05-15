Левски се заигра с Мона Лиза заради шампионския екип

От Левски промотираха по оригинален начин специалната шампионска фланелка, която беше пусната в чест на 27-ата титла.
"Сините" играха именно с този екип в мача с Лудогорец (0:1) на стадион "Георги Аспарухов", след който вдигнаха трофея.
„Мона Лиза вече няма да е най-сниманият експонат в Лувъра. ПФК „Левски“ изказва признателност на най-известния музей в света за интереса към шампионската фланелка, която от днес може да бъде открита в централния салон като експозиция №27", написаха от Левски.
1 Новичок
08:07 15.05.2026
2 1914
До коментар #1 от "Новичок":Режи вени
08:16 15.05.2026
3 Новичок
До коментар #2 от "1914":И сопол не бих хвърлил даже ,мен като Българин ме е срам от подарената титла.Без победа над прекият си конкурент за титлата ,говори много.Но Бойко,Гонзо и Делян в Европа власт нямат и ще видиме "Кон боб яде ли"
08:31 15.05.2026
4 Ъхъ
До коментар #1 от "Новичок":От новият сезон шампионите от съдийската комисия, ВАР, Гонзо и съдиите ще ходят по стадионите единствено със шампионският екип!😂
08:46 15.05.2026
5 ХАРОН
До коментар #3 от "Новичок":14 точки разлика и 5 кръга преди края ШАМПИОНИ !? Делиорманци и Микренци поставиха рекорд за неадекватност с тази разлика!
09:01 15.05.2026
7 Левски 1914
До коментар #3 от "Новичок":А не ви ли е срам да викате на Литекс името на отбора, който ФАЛИРА?
09:35 15.05.2026
13 Кухорого,
До коментар #7 от "Левски 1914":Защо открадна таблото,жалко?
16:56 15.05.2026