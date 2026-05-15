Публичният инвестиционен фонд на Саудитска Арабия стана спонсор на ФИФА за Световното първенство

Публичният инвестиционен фонд на Саудитска Арабия (PIF) беше обявен за официален спонсор на турнира в Северна Америка и Азия за тазгодишното Световно първенство, тъй като страната задълбочава връзките си с международния футбол преди домакинството на турнира през 2034 година, съобщиха световните агенции.

Световното първенство през това лято ще бъде първото издание на глобалното шоу с участието на 48 отбора, като ще бъде съвместно домакинствано от Съединените щати, Канада и Мексико от 11 юни до 19 юли.

Saudi Arabia’s Public Investment Fund (PIF) has been named an official tournament supporter in North America and Asia for this year’s World Cup. pic.twitter.com/lelJqhBqWF — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) May 14, 2026

Партньорството включва подкрепа за инициативи по целия свят, обхващащи програми на местно ниво, младежки и женски футбол, образователни проекти и усилия за подобряване на инфраструктурата и техническата експертиза, съобщиха PIF и ФИФА. Не бяха разкрити финансови подробности или конкретни активации.

Сделката се основава на партньорството на фонда с ФИФА за Световното клубно първенство през 2025 година и подчертава задълбочаващите се търговски връзки на фонда със световния футбол преди домакинството на Саудитска Арабия на Световното първенство през 2034. "PIF продължава да ускорява растежа на футбола в световен мащаб, като разширява достъпа до играта и създава възможности, които са от полза за играчите, феновете и по-широката футболна екосистема“, каза Мохамед АлСаяд, ръководител на PIF.

Суверенният фонд, председателстван от саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман, участва в няколко други спорта. Критиците обвиняват страната, че се инвестира много пари в спорта заради нарушенията на човешките права.