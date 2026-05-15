Публичният инвестиционен фонд на Саудитска Арабия стана спонсор на ФИФА за Световното първенство

15 Май, 2026 08:58 533 2

Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Публичният инвестиционен фонд на Саудитска Арабия (PIF) беше обявен за официален спонсор на турнира в Северна Америка и Азия за тазгодишното Световно първенство, тъй като страната задълбочава връзките си с международния футбол преди домакинството на турнира през 2034 година, съобщиха световните агенции.

Световното първенство през това лято ще бъде първото издание на глобалното шоу с участието на 48 отбора, като ще бъде съвместно домакинствано от Съединените щати, Канада и Мексико от 11 юни до 19 юли.

Партньорството включва подкрепа за инициативи по целия свят, обхващащи програми на местно ниво, младежки и женски футбол, образователни проекти и усилия за подобряване на инфраструктурата и техническата експертиза, съобщиха PIF и ФИФА. Не бяха разкрити финансови подробности или конкретни активации.

Сделката се основава на партньорството на фонда с ФИФА за Световното клубно първенство през 2025 година и подчертава задълбочаващите се търговски връзки на фонда със световния футбол преди домакинството на Саудитска Арабия на Световното първенство през 2034. "PIF продължава да ускорява растежа на футбола в световен мащаб, като разширява достъпа до играта и създава възможности, които са от полза за играчите, феновете и по-широката футболна екосистема“, каза Мохамед АлСаяд, ръководител на PIF.

Суверенният фонд, председателстван от саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман, участва в няколко други спорта. Критиците обвиняват страната, че се инвестира много пари в спорта заради нарушенията на човешките права.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    0 0 Отговор
    Катар вече няма да раздава халати!

    10:35 15.05.2026

  • 2 Жоре

    0 0 Отговор
    Тия купиха и ФИФА....

    11:17 15.05.2026

