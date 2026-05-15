Красавица дари Луис Диас с най-голямото щастие

Станалият шампион на Германия с Байерн Мюнхен този сезон Луис Диас стана баща за трети път, след като красивата му съпруга Джералдин Понсе го дари с най-голямото щастие и роди първия им син, който ще носи името Фернандо.

Колумбийският национал сподели щастливата новина в социалните мрежи, където публикува и поредица от снимки от болницата. На тях той е заедно с половинката си и двете им дъщери – Рома (на 5 годинки) и Шарлот (на 2 годинки), които вече посрещат новия член на семейството.

„Повече любов. Повече живот. Повече от нас. Още една мечта на сърцата ни се сбъдна“, сподели Диас в Инстаграм.

От Байерн не пропуснаха да поздравят 28-годишния футболист, като към честитките се присъединиха и много от неговите съотборници.

Очаква се Диас да прекара кратко време със семейството си, преди да се присъедини към националния отбор на Колумбия за предстоящите международни ангажименти.