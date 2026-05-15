Красавица дари Луис Диас с най-голямото щастие

15 Май, 2026 10:29

Джералдин Понсе роди трето дете на Луис Диас и първо момче

Красавица дари Луис Диас с най-голямото щастие - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Станалият шампион на Германия с Байерн Мюнхен този сезон Луис Диас стана баща за трети път, след като красивата му съпруга Джералдин Понсе го дари с най-голямото щастие и роди първия им син, който ще носи името Фернандо.

Колумбийският национал сподели щастливата новина в социалните мрежи, където публикува и поредица от снимки от болницата. На тях той е заедно с половинката си и двете им дъщери – Рома (на 5 годинки) и Шарлот (на 2 годинки), които вече посрещат новия член на семейството.

„Повече любов. Повече живот. Повече от нас. Още една мечта на сърцата ни се сбъдна“, сподели Диас в Инстаграм.

От Байерн не пропуснаха да поздравят 28-годишния футболист, като към честитките се присъединиха и много от неговите съотборници.

Очаква се Диас да прекара кратко време със семейството си, преди да се присъедини към националния отбор на Колумбия за предстоящите международни ангажименти.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Майстор

    1 0 Отговор
    Този вкарва не само на терена. До 35-та си годишнина, тази булка ще е със 7 чавета ...

    Коментиран от #4

    10:38 15.05.2026

  • 2 Хергено

    2 0 Отговор
    Глупости! Най-голямото щастие е да се изцрекаш вътре. Всичко след това са проблеми

    14:58 15.05.2026

  • 3 ПЕНКО

    0 1 Отговор
    --- Е ЗА ТОВА НЕМА ДА СА НА ФИНАЛ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    20:38 15.05.2026

  • 4 Кауфландската гражданка

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Майстор":

    За 10 години 3. Има още 8 години до 35... Абе ,не ти излиза сметката

    22:49 15.05.2026

