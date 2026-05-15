Заплахи от "армейски" фенове към съдията на вечното дерби Левски - ЦСКА

15 Май, 2026

Балансът при Гидженов е победа за "армейците" и две равенства

Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Радослав Гидженов за четвърти път ще ръководи вечното дерби Левски - ЦСКА. Балансът до момента е победа за "армейците" и две равенства. Дебютът на родения в Асеновград арбитър в мач №1 у нас е на 7 октомври 2023 година, когато битката завършва 1:1 след голове на Роналдо за "сините" и Линдсет за "червените".

На 2 март 2025 година Гидженов си навлече гнева на много вбесени фенове на ЦСКА. "Армейците" поведоха с 2:0 чрез Питас и Панайотов, но дълбоко в добавеното време Левски стигна до 2:2 - нещо, което са първи път се случи в историята на вечното дерби. Точни бяха Илян Стефанов и Алдаир. Преди това Гидженов изгони по един от двата отбора - Джеймс Ето'о и Фабио Лима.

"Червените" претендираха, че реферът несправедливо е удължил срещата с 11 минути и че умишлено не е позволил на контузения Кареасо да се върне в игра, който, според тях, бил фаулиран за дузпа.

Ден след двубоя арбитърът е получил заплахи от "армейски" фенове, но всичко се е разминало без неприятни последствия.

През есенния мач на настоящия сезон главен съдия отново беше Гидженов. ЦСКА спечели с 1:0 след гол на Джеймс Ето'о в 76-ата минута, а в последната съдията пак изгони играч в червено - Давид Пастор.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цецка

    7 7 Отговор
    на Цецките все някой им е виновен, всички платени и купени, само не и когато те бият, тогава всичко е точно.
    БКП отбора така е свикнал.

    12:55 15.05.2026

