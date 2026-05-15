Ливърпул си връща свой талант от Астън Вила

15 Май, 2026 10:59 756 1

Харви Елиът отново ще играе на Анфийлд

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Харви Елиът се завръща в Ливърпул. Арне Слот обяви радостната новина за всички фенове на мърсисайдци на пресконференцията преди гостуването на Астън Вила в петък вечер от 22:00.

Полузащитникът е под наем във "виланите" през по-голямата част от настоящия сезон. Въпреки че, Елиът получи само 284 минути на терена през целия сезон до момента.

„Мисля, че за него, за всички останали, нещата не се получиха така, както той искаше, както ние искахме и вероятно както Вила искаше, защото обикновено подписваш с играч или го вземаш под наем, за да го използваш. /Той има договор с нас, така че ще бъде с нас в началото на сезона.“, коментира Слот по темата.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 МърсиСайд

    1 0 Отговор
    радостна новина, пфу, трябва да си сляп зада невидиш, че тоя за нищо нестава .......

    11:06 15.05.2026

