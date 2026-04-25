Бетис открадна точка от Реал Мадрид в драматичен финал на „Бенито Вийямарин“

В мач от 32-рия кръг на Ла Лига, Реал Мадрид изпусна победата в последните секунди срещу борбения тим на Бетис. Срещата в Севиля завърши 1:1, като домакините изравниха буквално с последния съдийски сигнал и хвърлиха в екстаз своите фенове.

„Кралският клуб“ поведе рано в мача – още в 17-ата минута Винисиус Жуниор се възползва от неубедителна намеса на стража Алваро Вайес и откри резултата след мощен шут на Федерико Валверде.

Гостите от Мадрид изглеждаха уверени и контролираха темпото, но Бетис не се предаде и създаде няколко опасни положения преди почивката. Вратарят на „белите“ Андрий Лунин се отличи с ключови спасявания, като отрази удари на Антони и Седрик Бакамбу, а Пабло Форналс пропусна отлична възможност да изравни.

След паузата Реал Мадрид за малко не удвои преднината си – Килиан Мбапе прати топката в мрежата след брилянтно подаване на Трент Александър-Арнолд, но попадението бе отменено заради засада.

Драмата настъпи в добавеното време, когато „вердибланкос“ се възползваха от хаос в наказателното поле на гостите. След серия от рикошети и неубедително изчистване на Антонио Рюдигер, бившият играч на Барселона Ектор Бейерин с мощен удар от воле донесе точката на Бетис, пращайки топката в долния ляв ъгъл.

С това равенство Бетис събра 50 точки и се утвърди на петата позиция в класирането, докато Реал Мадрид остава втори със 74 точки – на осем зад лидера Барселона и с изигран мач повече.