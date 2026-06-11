Таксиметров шофьор остава зад решетките за склоняване на ученички към проституция

Пловдив се разтресе от скандал, след като 28-годишният таксиметров шофьор Румен Михайлов бе задържан и обвинен в склоняване на две непълнолетни момичета – на 14 и 16 години – към проституция.

Решението за постоянен арест бе взето от Пловдивския районен съд, който прецени, че съществува реална опасност Михайлов да се укрие или да извърши ново престъпление, писа trud.bg.

Минало, белязано от престъпления

Оказва се, че Михайлов не е непознат на органите на реда. Той има четири предишни присъди в страни от Европейския съюз, включително и за изнасилване – факт, който допълнително утежнява положението му пред съда.

От подозрения за наркотици до разкрития за проституция

Първоначално полицията задържа Михайлов по подозрение, че е продал наркотични вещества на 14-годишен младеж по време на концерт в зала „Колодрума“. Впоследствие експертизата показва, че веществото не съдържа забранени субстанции, но разследването разкрива далеч по-сериозни престъпления.

Показанията на момичетата

Шокиращи разкрития Двете непълнолетни момичета, обозначени с инициали С. и М., дават показания, които хвърлят светлина върху схемата.

По-голямата споделя, че вече се е занимавала с проституция и Михайлов ѝ предложил да я „пуска“ той, вместо да работи дълги часове като таксиметров шофьор.

По-малката разказва, че сама е потърсила контакт с него, за да я уреди да проституира, на което той се съгласил.

Защитата: Родителски интриги или реална опасност?

Адвокатите на обвиняемия твърдят, че цялата история е плод на манипулация от страна на родителите на едно от момичетата, които не одобрявали връзката ѝ с Михайлов. Въпреки това, съдът намира достатъчно основания да остави таксиметровия шофьор зад решетките.

Обществото в очакване на справедливост

Случаят предизвика бурни реакции сред пловдивчани и постави отново на дневен ред въпросите за сигурността на децата и ефективността на контрола върху лица с криминално минало.

Разследването продължава, а обществото очаква справедливост и строги мерки срещу подобни престъпления.