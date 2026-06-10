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Реал Мадрид и Adidas затвърдиха легендарното си партньорство

Реал Мадрид и Adidas затвърдиха легендарното си партньорство

10 Юни, 2026 16:20 481 0

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Историческо споразумение между гиганти

Реал Мадрид и Adidas затвърдиха легендарното си партньорство - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Реал Мадрид и световният спортен бранд Adidas официално удължиха своето емблематично сътрудничество до 2034 година. С този ход двата колоса затвърждават позициите си на върха на европейския футбол и модата в спорта.

Още от далечната 1980 година, когато за първи път се преплетоха пътищата на „белия балет“ и германския производител, съвместната им работа се превърна в символ на успех и иновации. През изминалите десетилетия Реал Мадрид, облечен в екипите на Adidas, триумфира осем пъти в Шампионската лига – постижение, което говори само за себе си.

Всяка нова колекция на Adidas за Реал Мадрид е истински поклон към богатата история и страстната публика на клуба. От класическите бели фланелки, носени от легенди като Зинедин Зидан, Тони Кроос, Дейвид Бекъм и Джуд Белингам, до модерните фен артикули – всеки детайл е създаден с мисъл за традициите и бъдещето.

Не само футболистите се радват на висококачествената екипировка – милиони привърженици по света изразяват своята любов към Реал Мадрид чрез дрехите и аксесоарите на Adidas. Това партньорство се превърна в начин на живот, който обединява поколения фенове и създава нови стандарти в спортната индустрия.

С подписването на новия договор до 2034 година, Реал Мадрид и Adidas демонстрират, че най-доброто тепърва предстои.


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