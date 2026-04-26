Антонели изпрати ясно предупреждение към Ръсел преди Маями

26 Април, 2026 14:05 335 0

Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Лидерът в генералното класиране във Формула 1 Андреа Кими Антонели отправи категорично послание към своя съотборник в Мерцедес Джордж Ръсел преди предстоящия старт на сезон 2026 в Маями, предава sportal.bg.

В първите три състезания за годината двамата пилоти си размениха победите – Ръсел триумфира в Австралия, а Антонели отговори с победи в Китай и Япония. Така 19-годишният италианец се превърна в най-младия лидер в историята на Формула 1, но сам признава, че огромното внимание около него носи и риск от разсейване. Антонели подчерта, че макар да е уверен в темпото си, най-голямото му предизвикателство остава опитът, в който Ръсел има сериозно предимство.

„Лесно е да изгубиш концентрация, когато всички те поставят в центъра на вниманието. Очакванията се промениха много бързо. Опитът е най-силното оръжие на Джордж и това не може да се компенсира лесно. Но вярвам, че ако се отвори възможност, ще съм готов да се боря за титлата. Първата ми победа ми показа, че мога да побеждавам всеки, когато всичко се нареди правилно“, заяви Антонели пред BILD.

Младият пилот допълни, че ключът към успеха е в детайлите и постоянството: „Трябва да усвоявам основите перфектно. Това е нещо, което постоянно си повтаряме с отбора.“

Съперничеството в гаража на Мерцедес вече се очертава като една от интригите на сезона, а битката между младия талант и по-опитния Ръсел тепърва ще се задълбочава.


Подобни новини


