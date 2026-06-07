Руски дрон е ударил съоръжение за съхранение на ядрено гориво в Чернобил

Руски дрон е ударил съоръжение за съхранение на отработено ядрено гориво в района на Чернобилската атомна електроцентрала, съобщиха украинските власти, цитирани от Ройтерс, предаде БТА.
По данни на Киев нивата на радиация остават в нормални граници.
В отделни изявления Генералният щаб на украинските въоръжени сили и държавната агенция за управление на зоната около Чернобил съобщиха, че е била частично повредена сграда, използвана за приемане на контейнери с отработено ядрено гориво.
Според украинските власти към момента на удара в съоръжението не е имало съхранявано отработено гориво. След атаката е избухнал пожар, който впоследствие е бил потушен. Не се съобщава за жертви или пострадали.
Обектът се намира на около 15 километра от Чернобилската АЕЦ.
До момента Русия не е коментирала официално твърденията за удара.
Президентът Володимир Зеленски заяви, че Русия умишлено е ударила съоръжение за съхранение на ядрено гориво близо до украинската електроцентрала Чернобил в "изключително подла" атака, информира Ройтерс.
"Днес руснаците отново удариха специалната територия около Чернобилската атомна електроцентрала. "Шахед" удари една от сградите на Централизираното хранилище за отработено гориво", написа той в "Екс". "Изключително критично инфраструктурно съоръжение - и изключително подла руска атака", посочи Зеленски.
Украинският външен министър Андрий Сибига обвини Москва, че системно застрашава ядрената безопасност. "Това не е първият случай, в който руските сили излагат на риск украински ядрени съоръжения", заяви той в публикация в социалната мрежа "Екс". По думите му действията на Русия представляват "ядрен шантаж" и създават неприемливи рискове за сигурността.
През февруари 2025 г. украинските власти съобщиха за друг инцидент, при който руски дрон повредил защитната конструкция над разрушения четвърти реактор на Чернобилската АЕЦ. Москва отхвърли тези обвинения. Украйна и Русия многократно са си разменяли обвинения и за атаки срещу Запорожката атомна електроцентрала, която е под руски контрол и е най-голямата ядрена централа в Европа.
Международната агенция за атомна енергия нееднократно е предупреждавала, че военните действия в близост до ядрени обекти увеличават риска от сериозен инцидент и заплашват безопасността на целия регион.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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5 Да бе
Коментиран от #25, #55, #68
12:34 07.06.2026
6 Някой
12:35 07.06.2026
7 az СВО Победа 81
Кураторите на Киев вдигат залога след като Путин отхвърли ултиматума им, озвучен чрез "писмата" на просрочения
12:35 07.06.2026
8 Да бе ,да ! 🤔
12:35 07.06.2026
9 Съмнявам се
12:36 07.06.2026
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13 Иван 1
Коментиран от #59
12:41 07.06.2026
14 И Киев е Руски
12:41 07.06.2026
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16 Чернобилската катастрофа
Коментиран от #60
12:42 07.06.2026
17 АЙДЕ БЕ...?!
Не се спряха Укрите,със своите провокации...!
12:43 07.06.2026
18 ООрана държава
12:44 07.06.2026
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20 Мими Кучева🐕
12:45 07.06.2026
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22 Мара
До коментар #4 от "да попитам":Все ги кръщават руски и накрая все укрите се извиняват, че били техни. Хахаха.
12:46 07.06.2026
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25 Украински е
До коментар #5 от "Да бе":Русия няма сама да си обстрелва собственатастомна централа. Бандерките пак лъжат Стремят се са вкарат целият ЕС във война. Друг няма да им се върже
12:50 07.06.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 хмммм
12:51 07.06.2026
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34 Без име
До коментар #11 от "Чернобилската катастрофа":Това не е вярно.
Коментиран от #40
13:00 07.06.2026
35 Исторически парк
13:01 07.06.2026
36 Не руски, а рускоговорящ дрон
13:01 07.06.2026
37 Васо
13:02 07.06.2026
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39 защо
"В Украйна има общо 5 атомни електроцентрали, от които 4 са подготвени за експлоатация (с общо 15 реактора)
"в съоръжението не е имало съхранявано отработено гориво."
Ти да видиш. Късмет.
13:02 07.06.2026
40 Чернобилската катастрофа
До коментар #34 от "Без име":Вярно е. Моя позната тогава родила мъртво дете. В главичката му нямало мозък, а била пълна с течност. Отказала да направи аборт, защото било първо дете.
13:04 07.06.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Цвете
13:06 07.06.2026
43 Цвете
Коментиран от #47, #63
13:07 07.06.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Тома
Коментиран от #49
13:15 07.06.2026
47 Вярно е,нисък, подъл зъл
До коментар #43 от "Цвете":диктатор. Затвори границите на 404. Направи я концлагер. А сега реве да му връщат избягалите 28-60 г.укри от западните държави. Затова се увеличиха полетите за Русия. В Турция има специален коридор специално за украинци , които създават големи опашки за полет към Марушката. Ела и виж киткеНепоръбена.
13:18 07.06.2026
48 Копейките освен че са предатели
До коментар #45 от "Чернобилската катастрофа":Са и неграмотни.
Коментиран от #50, #51
13:18 07.06.2026
49 Чернобилската катастрофа
До коментар #46 от "Тома":Така е, приятелю. След Чернобилската катастрофа се забелязва рязко намаляване на продължителността на живота в България с около една трета. Много болести. Хората умират в страшни мъки. Това ни причиниха бандеровците.
Коментиран от #64
13:18 07.06.2026
50 Чернобилската катастрофа
До коментар #48 от "Копейките освен че са предатели":Инженер с две дипломи от соца, когато не се продаваха по британците.
Коментиран от #52
13:20 07.06.2026
51 Да бе
До коментар #48 от "Копейките освен че са предатели":Те пък тъй не разбраха, че укри гръмнаха Чернобилската централа.
13:20 07.06.2026
52 Чернобилската катастрофа
До коментар #50 от "Чернобилската катастрофа":Битаците.
13:22 07.06.2026
53 Мислещ
13:23 07.06.2026
54 седесарко
13:28 07.06.2026
55 НАЛИ?!
До коментар #5 от "Да бе":Накрая пак ще се окаже,като убитите полски трактористи,че са от украинска ракета,а не от...руска!
13:31 07.06.2026
56 Нямат край
Коментиран от #67
13:39 07.06.2026
57 РУСКИТЕ ТЕРОРИСТИ
Ще направят Някоя простотия .
Но ДРУГАРЯ СИ ПРЕДУПРЕДИ
КУЦОКРАКИЯ ЙОРДЕК С ВИСОКИТЕ ТОКЧЕТА.
ПИПНЕ ЛИ ЯО
ВЕДНАГА ЩЕ ГО ПРИКЛЮЧАТ.
13:39 07.06.2026
58 Град Козлодуй
Коментиран от #66
13:41 07.06.2026
59 Антирашист 96
До коментар #13 от "Иван 1":Терористи в Украйна са само рашистите . Украинците защитават родината си!
13:43 07.06.2026
60 Не стига, че руснаците са
До коментар #16 от "Чернобилската катастрофа":пълни некадърници и пияници, не могат един реактор да направят като хората, ами и цял месец са криели от обществеността този инцидент в Чернобил, за да не се излагат пред света.
13:45 07.06.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Бай онзи
13:48 07.06.2026
63 Така е, но най- много
До коментар #43 от "Цвете":навреди на Русия. Старческата деменция и групост не прощават. Жалко за младите обикновени руснаци, те ще плащат десетки години напред за грешката на диктатора си.
13:50 07.06.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Истината:
Укрите Униюожиха Чернобилската АЕЦ още на 26 Април 1986 год. и предизвикаха
Световно Радиоактивно Замърсяване.
13:54 07.06.2026
66 хмммм
До коментар #58 от "Град Козлодуй":Чернобил е бил изграден и поддържан в Украинската ССР. Защо намесваш руснаци?
13:56 07.06.2026
67 Нямат край
До коментар #56 от "Нямат край":евр0гейските ЛЪЖИ и ПРОПАГАНДА,нямат...
13:57 07.06.2026
68 ....
До коментар #5 от "Да бе":Няма никакво значение дали е руски или украински. Цялата отговорност е на Русия, защото тя е започнала войната.
13:58 07.06.2026
69 Московските BAPBAPИ !
14:00 07.06.2026