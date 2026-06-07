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Руски дрон е ударил съоръжение за съхранение на ядрено гориво в Чернобил
  Тема: Украйна

Руски дрон е ударил съоръжение за съхранение на ядрено гориво в Чернобил

7 Юни, 2026 12:27 1 494 69

  • чернобил-
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  • радиация-
  • аец чернобил

По данни на Киев нивата на радиация остават в нормални граници

Руски дрон е ударил съоръжение за съхранение на ядрено гориво в Чернобил - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руски дрон е ударил съоръжение за съхранение на отработено ядрено гориво в района на Чернобилската атомна електроцентрала, съобщиха украинските власти, цитирани от Ройтерс, предаде БТА.

По данни на Киев нивата на радиация остават в нормални граници.

В отделни изявления Генералният щаб на украинските въоръжени сили и държавната агенция за управление на зоната около Чернобил съобщиха, че е била частично повредена сграда, използвана за приемане на контейнери с отработено ядрено гориво.

Според украинските власти към момента на удара в съоръжението не е имало съхранявано отработено гориво. След атаката е избухнал пожар, който впоследствие е бил потушен. Не се съобщава за жертви или пострадали.

Обектът се намира на около 15 километра от Чернобилската АЕЦ.

До момента Русия не е коментирала официално твърденията за удара.

Президентът Володимир Зеленски заяви, че Русия умишлено е ударила съоръжение за съхранение на ядрено гориво близо до украинската електроцентрала Чернобил в "изключително подла" атака, информира Ройтерс.

"Днес руснаците отново удариха специалната територия около Чернобилската атомна електроцентрала. "Шахед" удари една от сградите на Централизираното хранилище за отработено гориво", написа той в "Екс". "Изключително критично инфраструктурно съоръжение - и изключително подла руска атака", посочи Зеленски.

Украинският външен министър Андрий Сибига обвини Москва, че системно застрашава ядрената безопасност. "Това не е първият случай, в който руските сили излагат на риск украински ядрени съоръжения", заяви той в публикация в социалната мрежа "Екс". По думите му действията на Русия представляват "ядрен шантаж" и създават неприемливи рискове за сигурността.

През февруари 2025 г. украинските власти съобщиха за друг инцидент, при който руски дрон повредил защитната конструкция над разрушения четвърти реактор на Чернобилската АЕЦ. Москва отхвърли тези обвинения. Украйна и Русия многократно са си разменяли обвинения и за атаки срещу Запорожката атомна електроцентрала, която е под руски контрол и е най-голямата ядрена централа в Европа.

Международната агенция за атомна енергия нееднократно е предупреждавала, че военните действия в близост до ядрени обекти увеличават риска от сериозен инцидент и заплашват безопасността на целия регион.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Да бе

    67 15 Отговор
    Накрая пак ще се окаже, че дронът е украински!

    Коментиран от #25, #55, #68

    12:34 07.06.2026

  • 6 Някой

    39 11 Отговор
    Руски дрон или некадърно ПВО

    12:35 07.06.2026

  • 7 az СВО Победа 81

    60 10 Отговор
    "Руски" е бил колкото бяха руски и атакувалите Констанца! 🤣🤣🤣

    Кураторите на Киев вдигат залога след като Путин отхвърли ултиматума им, озвучен чрез "писмата" на просрочения

    12:35 07.06.2026

  • 8 Да бе ,да ! 🤔

    54 10 Отговор
    След като и от МААЕ предупредиха Украйна да спре да бомбардира Запорожката АЕЦ , сега Киев прави постановки за да обвини Москва .

    12:35 07.06.2026

  • 9 Съмнявам се

    52 9 Отговор
    До сега само ВСУ са стреляли по атомни съоръжения. Защо не писахте, че ВСУ цяла седмица обстрелваше многократно ЗАЕЦ и имаше жертви от инженерния състав на централата?

    12:36 07.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Иван 1

    48 8 Отговор
    Не пишете глупости само терористите от Украйна може да са го направили и то не за първи път.

    Коментиран от #59

    12:41 07.06.2026

  • 14 И Киев е Руски

    6 11 Отговор
    Дано е вярно

    12:41 07.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Чернобилската катастрофа

    38 8 Отговор
    Жертвите на радиоактивното заразяване в Европа, причинено от бандеровците са милиони. Ракови заболявания, аборти и просто скъсен живот.

    Коментиран от #60

    12:42 07.06.2026

  • 17 АЙДЕ БЕ...?!

    36 5 Отговор
    Направо повЕрвахме,че отново руснаците се ...самообстрелват в ЗАЕЦ...!
    Не се спряха Укрите,със своите провокации...!

    12:43 07.06.2026

  • 18 ООрана държава

    24 6 Отговор
    Ако беше оркхайнски пак щяха да кажат че е заглушен и насочен от руснаците

    12:44 07.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Мими Кучева🐕

    22 5 Отговор
    Щомго казва Мара,требе да е баш така.🦃💋🦃

    12:45 07.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Мара

    28 4 Отговор

    До коментар #4 от "да попитам":

    Все ги кръщават руски и накрая все укрите се извиняват, че били техни. Хахаха.

    12:46 07.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Украински е

    29 6 Отговор

    До коментар #5 от "Да бе":

    Русия няма сама да си обстрелва собственатастомна централа. Бандерките пак лъжат Стремят се са вкарат целият ЕС във война. Друг няма да им се върже

    12:50 07.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 хмммм

    25 5 Отговор
    Те така писаха и за съветския самолет МРИЯ, ама после се оказа, че са го думнали самите укри. Много лъжлива нация!

    12:51 07.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Без име

    6 5 Отговор

    До коментар #11 от "Чернобилската катастрофа":

    Това не е вярно.

    Коментиран от #40

    13:00 07.06.2026

  • 35 Исторически парк

    7 5 Отговор
    Украйна добре че оня ден не бомбардира аец Запорожие

    13:01 07.06.2026

  • 36 Не руски, а рускоговорящ дрон

    17 5 Отговор
    демек уркаински

    13:01 07.06.2026

  • 37 Васо

    12 5 Отговор
    Под виенското колело ли го съхраняват това гориво?

    13:02 07.06.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 защо

    5 2 Отговор
    "сградите на Централизираното хранилище за отработено гориво"
    "В Украйна има общо 5 атомни електроцентрали, от които 4 са подготвени за експлоатация (с общо 15 реактора)
    "в съоръжението не е имало съхранявано отработено гориво."
    Ти да видиш. Късмет.

    13:02 07.06.2026

  • 40 Чернобилската катастрофа

    4 3 Отговор

    До коментар #34 от "Без име":

    Вярно е. Моя позната тогава родила мъртво дете. В главичката му нямало мозък, а била пълна с течност. Отказала да направи аборт, защото било първо дете.

    13:04 07.06.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Цвете

    9 6 Отговор
    ТОЗИ ДИКТАТОР НЕ ВРЕДИ САМО НА УКРАЙНА, А НА ЦЯЛА ЕВРОПА. НИСЪК, ПОДЪЛ, ЗЛОБЕН ЧОВЕК.

    13:06 07.06.2026

  • 43 Цвете

    6 7 Отговор
    ТОЗИ ДИКТАТОР НЕ ВРЕДИ САМО НА УКРАЙНА, А НА ЦЯЛА ЕВРОПА. НИСЪК, ПОДЪЛ, ЗЛОБЕН ЧОВЕК.

    Коментиран от #47, #63

    13:07 07.06.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Тома

    21 6 Отговор
    Никога руснаците не стрелят по ядрени електроцентрали защото пазят хората.Укронацистите поклонници на бандера никога не мислят за народа си.Ловят ги като кучета по улиците и ги пращат на фронта

    Коментиран от #49

    13:15 07.06.2026

  • 47 Вярно е,нисък, подъл зъл

    8 5 Отговор

    До коментар #43 от "Цвете":

    диктатор. Затвори границите на 404. Направи я концлагер. А сега реве да му връщат избягалите 28-60 г.укри от западните държави. Затова се увеличиха полетите за Русия. В Турция има специален коридор специално за украинци , които създават големи опашки за полет към Марушката. Ела и виж киткеНепоръбена.

    13:18 07.06.2026

  • 48 Копейките освен че са предатели

    7 11 Отговор

    До коментар #45 от "Чернобилската катастрофа":

    Са и неграмотни.

    Коментиран от #50, #51

    13:18 07.06.2026

  • 49 Чернобилската катастрофа

    7 5 Отговор

    До коментар #46 от "Тома":

    Така е, приятелю. След Чернобилската катастрофа се забелязва рязко намаляване на продължителността на живота в България с около една трета. Много болести. Хората умират в страшни мъки. Това ни причиниха бандеровците.

    Коментиран от #64

    13:18 07.06.2026

  • 50 Чернобилската катастрофа

    1 3 Отговор

    До коментар #48 от "Копейките освен че са предатели":

    Инженер с две дипломи от соца, когато не се продаваха по британците.

    Коментиран от #52

    13:20 07.06.2026

  • 51 Да бе

    8 5 Отговор

    До коментар #48 от "Копейките освен че са предатели":

    Те пък тъй не разбраха, че укри гръмнаха Чернобилската централа.

    13:20 07.06.2026

  • 52 Чернобилската катастрофа

    1 3 Отговор

    До коментар #50 от "Чернобилската катастрофа":

    Битаците.

    13:22 07.06.2026

  • 53 Мислещ

    6 5 Отговор
    100% лъжа изключително глуповата опровержението е елементарно ако Русия не се притесняваше от използване на ЯО и при положение че има най много такива няма да се занимава с такива работи.Виж някой който отчаяно иска да спре настъплението им може да направи нещо такова

    13:23 07.06.2026

  • 54 седесарко

    3 3 Отговор
    и какъв е извода от това, ...свето да изземе ЗАЕЦ от Рашките и да я даде на О.Крайнината, те ще я опазят, тия подли рашки стрелят по собствените си обекти, това е възмутително....

    13:28 07.06.2026

  • 55 НАЛИ?!

    7 5 Отговор

    До коментар #5 от "Да бе":

    Накрая пак ще се окаже,като убитите полски трактористи,че са от украинска ракета,а не от...руска!

    13:31 07.06.2026

  • 56 Нямат край

    4 3 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...

    Коментиран от #67

    13:39 07.06.2026

  • 57 РУСКИТЕ ТЕРОРИСТИ

    3 1 Отговор
    Са отчаяни .
    Ще направят Някоя простотия .

    Но ДРУГАРЯ СИ ПРЕДУПРЕДИ

    КУЦОКРАКИЯ ЙОРДЕК С ВИСОКИТЕ ТОКЧЕТА.

    ПИПНЕ ЛИ ЯО

    ВЕДНАГА ЩЕ ГО ПРИКЛЮЧАТ.

    13:39 07.06.2026

  • 58 Град Козлодуй

    3 3 Отговор
    Руснака може да причини ядрена катастрофа. Веднъж вече го направи в Черно бил.

    Коментиран от #66

    13:41 07.06.2026

  • 59 Антирашист 96

    4 3 Отговор

    До коментар #13 от "Иван 1":

    Терористи в Украйна са само рашистите . Украинците защитават родината си!

    13:43 07.06.2026

  • 60 Не стига, че руснаците са

    5 4 Отговор

    До коментар #16 от "Чернобилската катастрофа":

    пълни некадърници и пияници, не могат един реактор да направят като хората, ами и цял месец са криели от обществеността този инцидент в Чернобил, за да не се излагат пред света.

    13:45 07.06.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Бай онзи

    2 2 Отговор
    Ама,за секунда,за секундичка не се съмняваме че дрона е руски.Тъй де!

    13:48 07.06.2026

  • 63 Така е, но най- много

    2 2 Отговор

    До коментар #43 от "Цвете":

    навреди на Русия. Старческата деменция и групост не прощават. Жалко за младите обикновени руснаци, те ще плащат десетки години напред за грешката на диктатора си.

    13:50 07.06.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Истината:

    4 0 Отговор
    Мариоо, за ково съоръжение за съхранение на ядрено гориво в Чернобил бълнуваш!
    Укрите Униюожиха Чернобилската АЕЦ още на 26 Април 1986 год. и предизвикаха
    Световно Радиоактивно Замърсяване.

    13:54 07.06.2026

  • 66 хмммм

    3 1 Отговор

    До коментар #58 от "Град Козлодуй":

    Чернобил е бил изграден и поддържан в Украинската ССР. Защо намесваш руснаци?

    13:56 07.06.2026

  • 67 Нямат край

    2 1 Отговор

    До коментар #56 от "Нямат край":

    евр0гейските ЛЪЖИ и ПРОПАГАНДА,нямат...

    13:57 07.06.2026

  • 68 ....

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Да бе":

    Няма никакво значение дали е руски или украински. Цялата отговорност е на Русия, защото тя е започнала войната.

    13:58 07.06.2026

  • 69 Московските BAPBAPИ !

    0 0 Отговор
    Какво друго могат да направят ypoди като московските opки ?!

    14:00 07.06.2026

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