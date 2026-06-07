Росен Христов за "Боташ": Срещу мен използваха "бухалката" на прокуратурата, да не говоря как договорът може да работи

По предложение на вицепремиера и министър на икономиката Александър Пулев бившият служебен енергиен министър Росен Христов беше назначен за член на Съвета на директорите на държавната консолидационна компания.
Той каза, че работата отговоря на неговите компетенции, а причината да приеме длъжността не е заплатата, а това да помогне в оздравяването на компанията - трябва да се направи цялостна ревизия на дружеството, да се изготви нова стратегия и бизнесплан. „От мен се очаква да внедря международните практики в държавното дружество”, допълни още той.
Той беше категоричен, че корупционните практики трябва да бъдат спрени. Неговата задача е да разпише процедурите, по които това може да се случи.
Христов каза, че от години слуша как държавата е зле и затова трябва да си помагаме и да вършим работата, в която сме компетентни.
По отношение на договора с "Боташ" Христов каза, че проблемът е, че споразумението не се използва, при това целенасочено. Той допълни, че срещу него е използвана "бухалката" на прокуратурата, за да не може да говори как договорът може да работи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Иван
12:22 07.06.2026
3 Майора
Коментиран от #23
12:23 07.06.2026
4 Пачо
12:24 07.06.2026
5 Българин
Коментиран от #28
12:24 07.06.2026
6 Анонимен
12:25 07.06.2026
7 име
Коментиран от #53
12:26 07.06.2026
8 Точна статия
12:27 07.06.2026
9 Ти да видиш
Коментиран от #12
12:28 07.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 хмммм
До коментар #9 от "Ти да видиш":Toй лично не е на власт.
12:31 07.06.2026
13 Всяко Нещо !
Е Въпрос !
На Интерес !
И В Чий Итерес !
То Да Работи !
36 Години !
Феодална Демокрация !
Ура ! Ура ! Ура !
12:32 07.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Голям
12:33 07.06.2026
17 име
До коментар #11 от "Как сте мaлoумници гласували за прогрес":Радевите олигарси откраднаха 4,3 млрд.евро за 1 месец и дефицита скочи от 3 на 7.4%. Преди тях правителството на Желязков с гласовете на ГЕРБ,БСП,ИТН и Пеевски гласуваха 70% увеличение на заплатите на полиция,военни, ДАНС и 50% на администрацията. Кога ще вземете мерки Радев? Само ПП/ДБ гласуваха против и депутата от ДПС и бивш вътрешен министър Калин Стоянов написа и постна снимките на всички народни представители от ПП/ДБ - Запомнете тези хора. Те са против увеличението на заплатите на Българските полицаи със 70%......
Радев трябва да бъде изритан и съден.
12:33 07.06.2026
18 Точно
До коментар #15 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Както каза Бойко Борисов едни хора ощетиха същата тази държава и народ с над 6 млрд.лв.-
България ще плати 6.8 млрд. лв. на Турция по газовата сделка на президента Радев
Това е задължителната такса за услугата на "Боташ", която "Булгаргаз" може дори да не използва. Мунчо отиде на крака при падишах Ердоган да му подари нашите клети ,кървави народни пари...А подставения подписал министър на енергетиката Росен Христов си купи кабриолет за 477 хиляди Европа да вози манекенки до Париж а за народа блъскат само за консумативи.. и за благодарност мунчо го сложи в борда на ДКК на заплата 12 хиляди еврака. .Всекиму-своето
Коментиран от #20
12:35 07.06.2026
19 Българин
До коментар #11 от "Как сте мaлoумници гласували за прогрес":ДПС е политическата служба на КГБ в България. За това винаги те са били с най-много сътрудници на ДС в листитие. Съвсем нормално е Радев да им осигури кадрово развитие, както на времето на него са му дали тази възможност. В крайна сметка и Симеон Симеонов, и чичо му стария Симеон Симеонов, и Радев винаги за служели само на СССР, Русия и техните ГРУ-та и КГБ-та!
12:35 07.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Как
Коментиран от #40
12:36 07.06.2026
22 Само питам
12:38 07.06.2026
23 Преди да се
До коментар #3 от "Майора":правиш на многознаещ тук, имаш нужда да се образоваш, особенно по граматика на българския език ! Явно всички военни сте прекалено проссти, както се разпространява за вас истината ?
12:38 07.06.2026
24 Някои Му Викат !
Но На Българина Му Трябва !
Само Ноу Хау !
За Крадене !
12:43 07.06.2026
25 Васил
12:45 07.06.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 кой му дреме
ако баба беше мьжка
щеше да има дрьжка
12:47 07.06.2026
28 Зъл пес
До коментар #5 от "Българин":Ами фатмака да беше мислил за това преди да се подпише Боташ.Нали ужким е военен,а беше и главнокомандващ 9г. , трябва да га разбира нещата.
Коментиран от #38
12:48 07.06.2026
29 дядо дръмпир да ви мръдне по чешки!
12:49 07.06.2026
30 Темида
12:50 07.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Перо
13:00 07.06.2026
36 Коци Георгиев
13:03 07.06.2026
37 Читател
13:04 07.06.2026
38 На зло куче-зъл прът!
До коментар #28 от "Зъл пес":Куче, Радев ли е подписал договора?
Коментиран от #73
13:06 07.06.2026
39 я по сериозно
Коментиран от #44
13:07 07.06.2026
40 КАЗВАМ
До коментар #21 от "Как":ДОГОВОРА Е МНОГО ДОБЪР!
ТОЗИ ДОГОВОР Е ОБВЪРЗАН СЪС СТРАНИТЕ ОТ ЗАПАДНА ЕВРОПА, Т.Е. ИМА ДОГОВОРИ И С ТЯХ ЗА ДА ИМ СЕ ТРАНЗИТИРА ГАЗ. НАЛИ НЕ МИСЛИТЕ, ЧЕ СТРАНИ ОТ ЗАПАДНА ЕВРОПА- УНГАРИЯ, СЪРБИЯ, АВСТРИЯ, ЧЕХИЯ ЩЕ СЕ ОБВЪРЖАТ С ДОГОВОР, КОЙТО НЕ Е ИЗГОДЕН, НАЛИ? САМО ЧЕ СГЛОБКАТА НА БОЦЕ ДИГНАХА КОМИСИОННИТЕ ЗА ТРАНЗИТИРАНЕ НА ГАЗ ПО ТОЗИ ДОГОВОР ДО НЕБЕСАТА И ВСИЧКИТЕ ТЕЗИ СТРАНИ СЕ ОТКАЗАХА. ТОВА НОРМАЛНО ЛИ Е? ПИТАМ ВСИЧКИТЕ ТЕЗИ КОИТО ГРУХТЯТ ЗА БОТАШ, ТОВА НОРМАЛНО ЛИ Е? И ЗАЩО НИКОЙ НЕ ЗАСТВА ПРЕД БОРИСОВ И ЦЯЛАТА СГЛОБКА - ГЕРБ, БСП, ПП-ДБ И ПОДКРЕПЕНИ ОТ ГЕРБ СА НАПРАВИЛИ ТОВА - ПЛАЩАНЕ НА МИЛИАРДИ ЗА ДА НЕ ДОЙДЕ ГЕН. РАДЕВ НА ВЛАСТ, НАЛИ? ЦЯЛАТА АФЕРА ТРЯБВА ДА СЕ РАЗКРИЕ И ДА СЕ ТЪРСИ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ЗА АНЕКСА, ЗА КОМИСИОННИТЕ ЗА ДА НЕ Е РАБОТЕЩ ДОГОВОРА С ЦЯЛА ЗАПАДНА ЕВРОПА! ТОВА Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ОТ НАЙ-ВИШЕСТОЯЩИТЕ, С ЦЕЛ ВО ВЕК И ВЕКОВ ДА СА НА ВЛАСТ, ЧРЕЗ МАНИПУЛАЦИИ, ТА МАКАР И МИЛИАРДИ ТЕЧОВЕ ДА ПЛАЩАМЕ!
Коментиран от #68
13:07 07.06.2026
41 български кал мук
13:08 07.06.2026
42 Инж1
13:09 07.06.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Много
До коментар #39 от "я по сериозно":лъжеш, куче.
13:09 07.06.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Батко
13:14 07.06.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Тома
Коментиран от #74
13:18 07.06.2026
51 Боко
Слушаме те 🧐
13:18 07.06.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Драго
До коментар #7 от "име":Министърката на енергетиката иска преразглеждане на договора и е готова на преговори . А договорът уж бил много изгоден , схващаш ли , ще го правят още по изгоден? Трябва да си малоумник да подписваш договор и да натресеш такива клаузи , но иначе много си разбирал от работата според Пулев / министър на икономиката / . Никой не може да ме убеди , че това е от недоглеждане , друга мъка има тук и това е от некомпетентност !
13:19 07.06.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Корумпе
13:25 07.06.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Никой
13:31 07.06.2026
61 Хайде вече
13:34 07.06.2026
62 Възpожденец 🇧🇬
Толкова неадекватен Премиер сме нямали никога!
"реформи в правосъдието, върховенството на правото, човешките права, разграждане на модела, равенство и братство ..." . Голи лозунги и накрая катамарана в ДКК, ГЕРБ Ново начало на всякъде на високи позиции... Още живеем със съветска прокуратура, съветски фашизъм, още има патрЕотари потурани които живеят на 3 морета ...
13:36 07.06.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Азззззззз
13:38 07.06.2026
65 В БГ-то няма
13:39 07.06.2026
66 Роки
13:39 07.06.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 БРАВО НАТРИ ИМ МУТРИТЕ.
До коментар #40 от "КАЗВАМ":ТОВА Е ИСТИНАТА. НО КАЗВАМ РАДЕВ Е ТУК И ЩЕ ГИ ОСВЕТЛИ ВСИЧКИ ТЪРТИЛИ И ПОСЛЕ ЩЕ ГИ СЪДА ВЪДВОРИ У ЦСЗ. НО ДОБРЕ БЕЛЕНЕ
Коментиран от #69
13:42 07.06.2026
69 Хм...
До коментар #68 от "БРАВО НАТРИ ИМ МУТРИТЕ.":А за Боташ кои мутри са виновни и тях кой ще вкарва в затвора.
13:43 07.06.2026
70 €ДИ НАЯ РО$ $ИЯ
€$ТЬ "БО ТАШ", €$ТЬ БОООЛЬ ШИ€€€€ Д€ €€ НЬ ГИ!
"ПБ"-Партия Бо ль ш€ ви ков-НО ВЫЙ Г€ €€€ РБ!
ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА!
13:44 07.06.2026
71 Гери
13:44 07.06.2026
72 Теменужка Петкова бивш финансов
13:47 07.06.2026
73 Зъл пес
До коментар #38 от "На зло куче-зъл прът!":И къде съм написал че Радев лично е подписал договора?
13:56 07.06.2026
74 катамараня
До коментар #50 от "Тома":докажи се в кражбите и измамите и може да се уредиш
13:58 07.06.2026