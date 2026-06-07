Росен Христов за "Боташ": Срещу мен използваха "бухалката" на прокуратурата, да не говоря как договорът може да работи

По предложение на вицепремиера и министър на икономиката Александър Пулев бившият служебен енергиен министър Росен Христов беше назначен за член на Съвета на директорите на държавната консолидационна компания.

Той каза, че работата отговоря на неговите компетенции, а причината да приеме длъжността не е заплатата, а това да помогне в оздравяването на компанията - трябва да се направи цялостна ревизия на дружеството, да се изготви нова стратегия и бизнесплан. „От мен се очаква да внедря международните практики в държавното дружество”, допълни още той.

Той беше категоричен, че корупционните практики трябва да бъдат спрени. Неговата задача е да разпише процедурите, по които това може да се случи.

Христов каза, че от години слуша как държавата е зле и затова трябва да си помагаме и да вършим работата, в която сме компетентни.

По отношение на договора с "Боташ" Христов каза, че проблемът е, че споразумението не се използва, при това целенасочено. Той допълни, че срещу него е използвана "бухалката" на прокуратурата, за да не може да говори как договорът може да работи.