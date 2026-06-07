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Росен Христов за "Боташ": Срещу мен използваха "бухалката" на прокуратурата, да не говоря как договорът може да работи

Росен Христов за "Боташ": Срещу мен използваха "бухалката" на прокуратурата, да не говоря как договорът може да работи

7 Юни, 2026 12:20 2 074 74

  • росен христов-
  • боташ-
  • договор-
  • прокуратура

Той коментира новото си назначение като член на Съвета на директорите на ДКК

Росен Христов за "Боташ": Срещу мен използваха "бухалката" на прокуратурата, да не говоря как договорът може да работи - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

По предложение на вицепремиера и министър на икономиката Александър Пулев бившият служебен енергиен министър Росен Христов беше назначен за член на Съвета на директорите на държавната консолидационна компания.

Той каза, че работата отговоря на неговите компетенции, а причината да приеме длъжността не е заплатата, а това да помогне в оздравяването на компанията - трябва да се направи цялостна ревизия на дружеството, да се изготви нова стратегия и бизнесплан. „От мен се очаква да внедря международните практики в държавното дружество”, допълни още той.

Той беше категоричен, че корупционните практики трябва да бъдат спрени. Неговата задача е да разпише процедурите, по които това може да се случи.

Христов каза, че от години слуша как държавата е зле и затова трябва да си помагаме и да вършим работата, в която сме компетентни.

По отношение на договора с "Боташ" Христов каза, че проблемът е, че споразумението не се използва, при това целенасочено. Той допълни, че срещу него е използвана "бухалката" на прокуратурата, за да не може да говори как договорът може да работи.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Иван

    50 10 Отговор
    Ай ся, катамарана ще излезе че е репресиран герой

    12:22 07.06.2026

  • 3 Майора

    32 18 Отговор
    Вместода говори, по добре е мистър Боташ даси замълчи , даси гледа катамарана и хубавите мацки!

    Коментиран от #23

    12:23 07.06.2026

  • 4 Пачо

    39 14 Отговор
    Договора може и да работи,ама на ужким.Нали взехте комисионните.Значи те назначиха да проверяваш себе си...

    12:24 07.06.2026

  • 5 Българин

    7 28 Отговор
    Турция има определени интереси тука и си иска своето. Така че, ние нямаме избори и трябва да им дадем това, което искат от нас, за да не ни създават проблеми. 5 млрд са нищо, в сравнение с това да ни организират някоя Делиорманска Пролет и да се появят сили за самоотбрана на Кърджалийската Република. За това Радев предпочете да се уреди всичко мирно и срещу скромна такса да си осигурим спокойствие!

    Коментиран от #28

    12:24 07.06.2026

  • 6 Анонимен

    23 9 Отговор
    БКП сега завладяха цялата държава А този господин смята че с лъжи ще владее властта айде стига вече Някои са недосегаеми и сега наистина са завладели цялата ни държава

    12:25 07.06.2026

  • 7 име

    11 16 Отговор
    Добре е сopocнята да съгласува опорките за загубите от договора, щото един твърди 500 хиляди евро, друг лева, трети долари, четвърти говори в милиони, едни говорят на ден, други на месец... мазалото е тотално, но матряла повтаря без да мисли. А междувремеено Радев, още когато беше президент, си го каза: понеже умишлено не използваме заявения капацитет, го препродаваме на Италия и от това сме на плюс, а не на минус.

    Коментиран от #53

    12:26 07.06.2026

  • 8 Точна статия

    22 3 Отговор
    След като миналия ден и сайта факти публикува че Асен Василев показа данните че бившият министър на енергетиката в служебното правителство на Гълъб Донев ,Росен Христов който подписа договора "Боташ" е назначен в ДКК ( Държавна консолидационна компания) на заплата 11600 евро от Новото правителство на прогресивните ,днес вицепремиера и министър на иновациите и растежа Александър Пулев информира че в знак на добра воля към правителството на Радев ,Росен Христов е решил да работи само за 1770 евро с добавките за стаж малко над 2200 евро. Жест и знак на добра воля. Прогресивно е

    12:27 07.06.2026

  • 9 Ти да видиш

    34 5 Отговор
    Ами айде де, сега сте на власт, пълна власт, независеща от никого другиго. Накарайте го да "заработи" този договор.

    Коментиран от #12

    12:28 07.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 хмммм

    2 3 Отговор

    До коментар #9 от "Ти да видиш":

    Toй лично не е на власт.

    12:31 07.06.2026

  • 13 Всяко Нещо !

    10 1 Отговор
    Всяко Нещо !

    Е Въпрос !

    На Интерес !

    И В Чий Итерес !

    То Да Работи !

    36 Години !

    Феодална Демокрация !

    Ура ! Ура ! Ура !

    12:32 07.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Голям

    13 1 Отговор
    чадър , бе ! И от медиите ! Цяла шатра !

    12:33 07.06.2026

  • 17 име

    18 15 Отговор

    До коментар #11 от "Как сте мaлoумници гласували за прогрес":

    Радевите олигарси откраднаха 4,3 млрд.евро за 1 месец и дефицита скочи от 3 на 7.4%. Преди тях правителството на Желязков с гласовете на ГЕРБ,БСП,ИТН и Пеевски гласуваха 70% увеличение на заплатите на полиция,военни, ДАНС и 50% на администрацията. Кога ще вземете мерки Радев? Само ПП/ДБ гласуваха против и депутата от ДПС и бивш вътрешен министър Калин Стоянов написа и постна снимките на всички народни представители от ПП/ДБ - Запомнете тези хора. Те са против увеличението на заплатите на Българските полицаи със 70%......
    Радев трябва да бъде изритан и съден.

    12:33 07.06.2026

  • 18 Точно

    16 14 Отговор

    До коментар #15 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Както каза Бойко Борисов едни хора ощетиха същата тази държава и народ с над 6 млрд.лв.-

    България ще плати 6.8 млрд. лв. на Турция по газовата сделка на президента Радев
    Това е задължителната такса за услугата на "Боташ", която "Булгаргаз" може дори да не използва. Мунчо отиде на крака при падишах Ердоган да му подари нашите клети ,кървави народни пари...А подставения подписал министър на енергетиката Росен Христов си купи кабриолет за 477 хиляди Европа да вози манекенки до Париж а за народа блъскат само за консумативи.. и за благодарност мунчо го сложи в борда на ДКК на заплата 12 хиляди еврака. .Всекиму-своето

    Коментиран от #20

    12:35 07.06.2026

  • 19 Българин

    9 12 Отговор

    До коментар #11 от "Как сте мaлoумници гласували за прогрес":

    ДПС е политическата служба на КГБ в България. За това винаги те са били с най-много сътрудници на ДС в листитие. Съвсем нормално е Радев да им осигури кадрово развитие, както на времето на него са му дали тази възможност. В крайна сметка и Симеон Симеонов, и чичо му стария Симеон Симеонов, и Радев винаги за служели само на СССР, Русия и техните ГРУ-та и КГБ-та!

    12:35 07.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Как

    9 4 Отговор
    Може и да е изгоден договора ,но е прибързан. Докато започнем да печелим ще сме дали много пари .

    Коментиран от #40

    12:36 07.06.2026

  • 22 Само питам

    17 5 Отговор
    Този , същия дето подписа договора с Турция . Защо не е 2 затвора ?

    12:38 07.06.2026

  • 23 Преди да се

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "Майора":

    правиш на многознаещ тук, имаш нужда да се образоваш, особенно по граматика на българския език ! Явно всички военни сте прекалено проссти, както се разпространява за вас истината ?

    12:38 07.06.2026

  • 24 Някои Му Викат !

    2 0 Отговор
    Ноу Хау !

    Но На Българина Му Трябва !

    Само Ноу Хау !

    За Крадене !

    12:43 07.06.2026

  • 25 Васил

    7 0 Отговор
    Всички знаят истината обаче после казват че системата ги е накарала да го направят и че репресирани докогаааа само празни извинения???

    12:45 07.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 кой му дреме

    10 4 Отговор
    "да не говоря как договорът може да работи"

    ако баба беше мьжка
    щеше да има дрьжка

    12:47 07.06.2026

  • 28 Зъл пес

    14 4 Отговор

    До коментар #5 от "Българин":

    Ами фатмака да беше мислил за това преди да се подпише Боташ.Нали ужким е военен,а беше и главнокомандващ 9г. , трябва да га разбира нещата.

    Коментиран от #38

    12:48 07.06.2026

  • 29 дядо дръмпир да ви мръдне по чешки!

    13 4 Отговор
    Това са празни приказки ,на бандит спасил се от затвора!Няма как да е изгодна сделка в ,която ти ежедневно наливаш по половин милион лева и годишната ти лепта е над 1% от БВП!Оправдани е има и то е ,че във времето когато бе сключена сделката висеше хилавата икономика на бг и бе пред колапс от липса на газ!това обаче не означава да даваш маса пари за НИЩО!пс.Този пак изпълзя като гущер на припек....

    12:49 07.06.2026

  • 30 Темида

    12 5 Отговор
    Сега нищо не и пречи. След като подписаха, да го направят работещ. Имат пълно мнозинство. Аз не и вярвам, а ВИЕ???

    12:50 07.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Перо

    12 2 Отговор
    Тоя трябваше да дава интервюта от затвора! Явно съдебната система не работи!

    13:00 07.06.2026

  • 36 Коци Георгиев

    5 3 Отговор
    Троловите пак се появихте, но пребройте се -има няма 20 човека сте. Ще мине време и вас няма да ви има .

    13:03 07.06.2026

  • 37 Читател

    6 1 Отговор
    Дерменджиев спиш събуждай се и започвай работа

    13:04 07.06.2026

  • 38 На зло куче-зъл прът!

    7 3 Отговор

    До коментар #28 от "Зъл пес":

    Куче, Радев ли е подписал договора?

    Коментиран от #73

    13:06 07.06.2026

  • 39 я по сериозно

    11 3 Отговор
    Ако беше изгодно и можеше щеше да работи и то още от самото начало! Кой плаща по половин милион евро всеки божи ден за нещо което може да работи, но без да го ползва? Договора е сключен единствено заради голямата комисионна и затова е толкова абсурден, за сро от 13 години и без да има никаква възможност за корекция, промяна в условията или прекратяване. Ако се допусне някаква промяна всичко това би се отразило на комисионната на Радев и Ердоган, които са договорили условията.

    Коментиран от #44

    13:07 07.06.2026

  • 40 КАЗВАМ

    7 7 Отговор

    До коментар #21 от "Как":

    ДОГОВОРА Е МНОГО ДОБЪР!
    ТОЗИ ДОГОВОР Е ОБВЪРЗАН СЪС СТРАНИТЕ ОТ ЗАПАДНА ЕВРОПА, Т.Е. ИМА ДОГОВОРИ И С ТЯХ ЗА ДА ИМ СЕ ТРАНЗИТИРА ГАЗ. НАЛИ НЕ МИСЛИТЕ, ЧЕ СТРАНИ ОТ ЗАПАДНА ЕВРОПА- УНГАРИЯ, СЪРБИЯ, АВСТРИЯ, ЧЕХИЯ ЩЕ СЕ ОБВЪРЖАТ С ДОГОВОР, КОЙТО НЕ Е ИЗГОДЕН, НАЛИ? САМО ЧЕ СГЛОБКАТА НА БОЦЕ ДИГНАХА КОМИСИОННИТЕ ЗА ТРАНЗИТИРАНЕ НА ГАЗ ПО ТОЗИ ДОГОВОР ДО НЕБЕСАТА И ВСИЧКИТЕ ТЕЗИ СТРАНИ СЕ ОТКАЗАХА. ТОВА НОРМАЛНО ЛИ Е? ПИТАМ ВСИЧКИТЕ ТЕЗИ КОИТО ГРУХТЯТ ЗА БОТАШ, ТОВА НОРМАЛНО ЛИ Е? И ЗАЩО НИКОЙ НЕ ЗАСТВА ПРЕД БОРИСОВ И ЦЯЛАТА СГЛОБКА - ГЕРБ, БСП, ПП-ДБ И ПОДКРЕПЕНИ ОТ ГЕРБ СА НАПРАВИЛИ ТОВА - ПЛАЩАНЕ НА МИЛИАРДИ ЗА ДА НЕ ДОЙДЕ ГЕН. РАДЕВ НА ВЛАСТ, НАЛИ? ЦЯЛАТА АФЕРА ТРЯБВА ДА СЕ РАЗКРИЕ И ДА СЕ ТЪРСИ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ЗА АНЕКСА, ЗА КОМИСИОННИТЕ ЗА ДА НЕ Е РАБОТЕЩ ДОГОВОРА С ЦЯЛА ЗАПАДНА ЕВРОПА! ТОВА Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ОТ НАЙ-ВИШЕСТОЯЩИТЕ, С ЦЕЛ ВО ВЕК И ВЕКОВ ДА СА НА ВЛАСТ, ЧРЕЗ МАНИПУЛАЦИИ, ТА МАКАР И МИЛИАРДИ ТЕЧОВЕ ДА ПЛАЩАМЕ!

    Коментиран от #68

    13:07 07.06.2026

  • 41 български кал мук

    3 5 Отговор
    договора е работещ само ви се струва че не е!

    13:08 07.06.2026

  • 42 Инж1

    7 1 Отговор
    Патологичен лъжец!!!

    13:09 07.06.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Много

    5 3 Отговор

    До коментар #39 от "я по сериозно":

    лъжеш, куче.

    13:09 07.06.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Батко

    3 1 Отговор
    ми каза така да направя

    13:14 07.06.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Тома

    8 1 Отговор
    Аз много искам катамарана да ме вози в кабриото с голи мадами и държавата да му плаща заплата хиляди евро

    Коментиран от #74

    13:18 07.06.2026

  • 51 Боко

    5 1 Отговор
    Сега нали властва е в вас, прокурора е друг …така че говори 🤨
    Слушаме те 🧐

    13:18 07.06.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Драго

    7 2 Отговор

    До коментар #7 от "име":

    Министърката на енергетиката иска преразглеждане на договора и е готова на преговори . А договорът уж бил много изгоден , схващаш ли , ще го правят още по изгоден? Трябва да си малоумник да подписваш договор и да натресеш такива клаузи , но иначе много си разбирал от работата според Пулев / министър на икономиката / . Никой не може да ме убеди , че това е от недоглеждане , друга мъка има тук и това е от некомпетентност !

    13:19 07.06.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Корумпе

    4 0 Отговор
    ще "търси" корупция

    13:25 07.06.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Никой

    3 1 Отговор
    Този е само капка в морето на мафията .Никой няма да видите при бай Ставри ! Всеки народ тегли от ума си . Българина го загуби още през османско .

    13:31 07.06.2026

  • 61 Хайде вече

    2 0 Отговор
    Какво значение има дали работи или не,нали всички по веригата си взехте комисионните.

    13:34 07.06.2026

  • 62 Възpожденец 🇧🇬

    6 1 Отговор
    Тоя фатмак кРадев да вземе да си прибира npocтите калинки и да спре да се излага в България и по света с тези смешници !
    Толкова неадекватен Премиер сме нямали никога!
    "реформи в правосъдието, върховенството на правото, човешките права, разграждане на модела, равенство и братство ..." . Голи лозунги и накрая катамарана в ДКК, ГЕРБ Ново начало на всякъде на високи позиции... Още живеем със съветска прокуратура, съветски фашизъм, още има патрЕотари потурани които живеят на 3 морета ...

    13:36 07.06.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Азззззззз

    2 0 Отговор
    Дали някой журналист ще провери кифлите, които бяха в кабриото на тоя като какви са назначени вече? Впрочем катамарана с какви пари е преживял досега? То яхти, кифли и т.н. не става без пари.

    13:38 07.06.2026

  • 65 В БГ-то няма

    2 0 Отговор
    случай министър, политик или митничар да е влязъл в затвора за корупция. Корупцията си е законна държавна политика, както и мизерията за народа. Корупцията се нарича демокрация. Нали живееме в демократична държава.

    13:39 07.06.2026

  • 66 Роки

    2 1 Отговор
    Наглед! 13 години ще плащаме по 500 хиляди евро на месец за кефа на Ердоган и комисионни под масата.

    13:39 07.06.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 БРАВО НАТРИ ИМ МУТРИТЕ.

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "КАЗВАМ":

    ТОВА Е ИСТИНАТА. НО КАЗВАМ РАДЕВ Е ТУК И ЩЕ ГИ ОСВЕТЛИ ВСИЧКИ ТЪРТИЛИ И ПОСЛЕ ЩЕ ГИ СЪДА ВЪДВОРИ У ЦСЗ. НО ДОБРЕ БЕЛЕНЕ

    Коментиран от #69

    13:42 07.06.2026

  • 69 Хм...

    1 0 Отговор

    До коментар #68 от "БРАВО НАТРИ ИМ МУТРИТЕ.":

    А за Боташ кои мутри са виновни и тях кой ще вкарва в затвора.

    13:43 07.06.2026

  • 70 €ДИ НАЯ РО$ $ИЯ

    1 0 Отговор
    Ро$€н Хри$тов-Наш Ч€ ло в€к!
    €$ТЬ "БО ТАШ", €$ТЬ БОООЛЬ ШИ€€€€ Д€ €€ НЬ ГИ!
    "ПБ"-Партия Бо ль ш€ ви ков-НО ВЫЙ Г€ €€€ РБ!
    ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА!

    13:44 07.06.2026

  • 71 Гери

    4 0 Отговор
    Разбира се, че не си приел предложението заради заплатата. Явно си натрупал доходи от "изгодната" сделка с Боташ.

    13:44 07.06.2026

  • 72 Теменужка Петкова бивш финансов

    1 0 Отговор
    Министър - Управляващите наследиха 3% дефицит и за месец и половина го превърнаха в 7.4% . Това означава че много милиарди са прехвърлени от държавния бюджет в лични сметки. Те ощетяват не държавата а всички обикновени хора и граждани.

    13:47 07.06.2026

  • 73 Зъл пес

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "На зло куче-зъл прът!":

    И къде съм написал че Радев лично е подписал договора?

    13:56 07.06.2026

  • 74 катамараня

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Тома":

    докажи се в кражбите и измамите и може да се уредиш

    13:58 07.06.2026

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