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Аржентина победи Хондурас в приятелски мач, Меси не взе участие

Аржентина победи Хондурас в приятелски мач, Меси не взе участие

7 Юни, 2026 11:11 415 0

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  • лионел меси

В последните дни той лекуваше лека мускулна травма и селекционерът Скалони реши да го остави на пейката

Аржентина победи Хондурас в приятелски мач, Меси не взе участие - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Световният шампион Аржентина победи с 2:0 Хондурас в приятелски мач, който се игра на стадион "Кайл Фийлд" в щата Тексас, предаде БТА.

За южноамериканците това бе първа проверка преди световното първенство в САЩ, Канада и Мексико, а до началото му те ще изиграят още една контрола с Исландия.

Головете за Аржентина реализираха Лаутаро Мартинес, който откри от дузпа в 37-мата минута, и Джулиано Симеоне, който удвои в 54-тата минута след асистенция на Мартинес.

Участие в мача не взе капитанът на аржентинците Лионел Меси. В последните дни той лекуваше лека мускулна травма и селекционерът Лионел Скалони реши да го остави на пейката през цялата среща.

Аржентина е в група "J" на световното първенство заедно с Австрия, Алжир и Йордания.


САЩ
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