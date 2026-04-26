Бариерата падна: Сауе пренаписа историята с маратон под 2 часа

Бариерата падна: Сауе пренаписа историята с маратон под 2 часа

26 Април, 2026 19:09 680 3

Невероятен подвиг в Лондон – кениецът влезе в нова ера на спорта, а още двама го последваха под границата

Бариерата падна: Сауе пренаписа историята с маратон под 2 часа - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Исторически момент в света на леката атлетика. За първи път човек официално пробяга маратон под границата от два часа. Това се случи в Лондон, където Себастиан Сауе триумфира с невероятното време от 1:59:30. Досега единственият човек, преминал тази бариера, беше Елиуд Кипчоге, който през 2019 г. във Виена постигна 1:59:41, но в неофициални условия със специална помощ.

Сега обаче рекордът е напълно легитимен и бележи нова ера в спорта. Сауе, трениран от италианеца Клаудио Берардели, затвърди статута си на изключителен талант с четвърта победа от четири маратона в кариерата си.

Постижението му не беше изолирано. Йомиф Каджелча също слезе под два часа още в дебюта си на дистанцията – 1:59:41. Трети завърши Якоб Киплимо с 2:00:28, което също е по-добро от предишния световен рекорд на покойния Келвин Киптум (2:00:35).

Условията в британската столица също помогнаха – температури около 12–15 градуса и модерни технологии, включително ултралеки обувки, допринесоха за историческия пробив. При жените също имаше впечатляващо постижение, където Тигст Асефа спечели с 2:15:41, което е световен рекорд в състезание само за жени.


Подобни новини


  • 1 тренер

    2 0 Отговор
    Много са го гонили лъвовете😅

    19:19 26.04.2026

  • 2 тренер

    3 0 Отговор
    Средна скорост 21,2 км/ч е впечатляващо👍 В БГ има заспи с по-малко се влачат с колите си по извънградските пътища!

    19:23 26.04.2026

  • 3 Хасковски каунь

    1 0 Отговор
    Аз искам и Пеефски и Доган да пробягат от Свиленград до Одрин с еднократен пасаван за колкото си искат.

    19:43 26.04.2026

