Бариерата падна: Сауе пренаписа историята с маратон под 2 часа

Исторически момент в света на леката атлетика. За първи път човек официално пробяга маратон под границата от два часа. Това се случи в Лондон, където Себастиан Сауе триумфира с невероятното време от 1:59:30. Досега единственият човек, преминал тази бариера, беше Елиуд Кипчоге, който през 2019 г. във Виена постигна 1:59:41, но в неофициални условия със специална помощ.

Сега обаче рекордът е напълно легитимен и бележи нова ера в спорта. Сауе, трениран от италианеца Клаудио Берардели, затвърди статута си на изключителен талант с четвърта победа от четири маратона в кариерата си.

Постижението му не беше изолирано. Йомиф Каджелча също слезе под два часа още в дебюта си на дистанцията – 1:59:41. Трети завърши Якоб Киплимо с 2:00:28, което също е по-добро от предишния световен рекорд на покойния Келвин Киптум (2:00:35).

Условията в британската столица също помогнаха – температури около 12–15 градуса и модерни технологии, включително ултралеки обувки, допринесоха за историческия пробив. При жените също имаше впечатляващо постижение, където Тигст Асефа спечели с 2:15:41, което е световен рекорд в състезание само за жени.