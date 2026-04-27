Новини
Спорт »
Световен футбол »
Сантос разкриха защо Неймар пропусна тренировка

27 Април, 2026 17:28

  • неймар -
  • тренировка -
  • сантос -
  • ръководството

Вирусна инфекция извади звездата от игра

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Неочакваната липса на Неймар по време на последната тренировка на Сантос предизвика вълна от спекулации и въпроси сред феновете и медиите. След кратко мълчание, ръководството на бразилския клуб внесе яснота относно ситуацията с емблематичния нападател.

Оказва се, че 34-годишният ас е бил диагностициран с вирусна инфекция още в събота вечерта. Веднага след поставянето на диагнозата, медицинският екип на Сантос е предприел необходимите мерки и е започнал лечение с подходящи медикаменти. По информация от клуба, терапията вече дава положителен ефект и състоянието на Неймар се подобрява с всеки изминал час.

Първоначално отсъствието на звездата от неделното занимание остана без официално обяснение, което породи редица слухове за евентуални контузии или дори трансферни планове. В крайна сметка, от Сантос категорично опровергаха подобни твърдения и увериха, че причината е единствено здравословна.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове