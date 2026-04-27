Сантос разкриха защо Неймар пропусна тренировка

Неочакваната липса на Неймар по време на последната тренировка на Сантос предизвика вълна от спекулации и въпроси сред феновете и медиите. След кратко мълчание, ръководството на бразилския клуб внесе яснота относно ситуацията с емблематичния нападател.

Оказва се, че 34-годишният ас е бил диагностициран с вирусна инфекция още в събота вечерта. Веднага след поставянето на диагнозата, медицинският екип на Сантос е предприел необходимите мерки и е започнал лечение с подходящи медикаменти. По информация от клуба, терапията вече дава положителен ефект и състоянието на Неймар се подобрява с всеки изминал час.

Първоначално отсъствието на звездата от неделното занимание остана без официално обяснение, което породи редица слухове за евентуални контузии или дори трансферни планове. В крайна сметка, от Сантос категорично опровергаха подобни твърдения и увериха, че причината е единствено здравословна.