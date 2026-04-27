Роберт Левандовски се разделя с Барселона след края на сезона

Барселона ще се сбогува с една от най-ярките си звезди – Роберт Левандовски. Според множество авторитетни испански и европейски издания, полският голмайстор ще напусне „Камп Ноу“ след приключването на настоящата кампания.

Ветеранът, който това лято ще навърши 37 години, изигра ключова роля за каталунския гранд през последните два сезона. Договорът му с „блаугранас“ изтича на 30 юни, а след тази дата Левандовски ще бъде свободен агент, готов за ново предизвикателство в кариерата си.

Полякът пристигна в Барселона през лятото на 2022 година и бързо се превърна в основна фигура в атаката на тима. През настоящия сезон нападателят записа 41 участия във всички турнири, като реализира 17 попадения и асистира за още 4 гола. За целия си престой с екипа на „синьо-червените“ Левандовски може да се похвали с впечатляващите 188 мача, 118 гола и 24 асистенции – статистика, която го нарежда сред най-резултатните чуждестранни футболисти в историята на клуба.

С напускането на Левандовски, Барселона ще трябва да търси нов лидер в нападението, докато феновете ще запомнят полския национал с неговата борбеност, хладнокръвие пред гола и безспорен професионализъм.