Българската фехтовка блести: Вероника Василева покори Европа с титла на сабя

България отново се изкачи на върха на европейската фехтовка! Младата и талантлива Вероника Василева донесе златен медал за страната ни, след като завоюва първото място в дисциплината сабя на Европейското първенство до 23 години, което се провежда в живописния италиански град Каляри.

В двубоя за титлата сабльорката ни спечели с 15:11 над Алексадра Куваева от Грузия.

Със забележителна воля, изключителна техника и непоколебим дух, Василева премина през конкуренцията като истински вихър. Тя демонстрира класа и майсторство, които не останаха незабелязани от специалистите и феновете на този аристократичен спорт.

Победата ѝ е поредното доказателство за силата и традициите на българската школа по фехтовка, която продължава да ражда шампиони на европейската сцена.