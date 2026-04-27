Българската фехтовка блести: Вероника Василева покори Европа с титла на сабя

27 Април, 2026 23:41 496 2

Снимка: facebook
Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

България отново се изкачи на върха на европейската фехтовка! Младата и талантлива Вероника Василева донесе златен медал за страната ни, след като завоюва първото място в дисциплината сабя на Европейското първенство до 23 години, което се провежда в живописния италиански град Каляри.

В двубоя за титлата сабльорката ни спечели с 15:11 над Алексадра Куваева от Грузия.

Със забележителна воля, изключителна техника и непоколебим дух, Василева премина през конкуренцията като истински вихър. Тя демонстрира класа и майсторство, които не останаха незабелязани от специалистите и феновете на този аристократичен спорт.

Победата ѝ е поредното доказателство за силата и традициите на българската школа по фехтовка, която продължава да ражда шампиони на европейската сцена.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Исторически парк

    4 0 Отговор
    Ето това е истински и древен спорт! 🔥

    23:45 27.04.2026

  • 2 1111

    4 0 Отговор
    Не разбирам от този спорт, но БРАВО за титлата!🏆

    23:49 27.04.2026

