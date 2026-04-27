Българската фехтовка блести: Вероника Василева покори Европа с титла на сабя

България отново се изкачи на върха на европейската фехтовка! Младата и талантлива Вероника Василева донесе златен медал за страната ни, след като завоюва първото място в дисциплината сабя на Европейското първенство до 23 години, което се провежда в живописния италиански град Каляри.
В двубоя за титлата сабльорката ни спечели с 15:11 над Алексадра Куваева от Грузия.
Със забележителна воля, изключителна техника и непоколебим дух, Василева премина през конкуренцията като истински вихър. Тя демонстрира класа и майсторство, които не останаха незабелязани от специалистите и феновете на този аристократичен спорт.
Победата ѝ е поредното доказателство за силата и традициите на българската школа по фехтовка, която продължава да ражда шампиони на европейската сцена.
