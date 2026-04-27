Манчестър Юнайтед почти си осигури място в Шампионската лига след успех над Брентфорд

Манчестър Юнайтед направи решителна крачка към завръщането си сред европейския футболен елит, след като надделя над Брентфорд с 2:1 в двубой от 34-ия кръг на английската Висша лига, игран на митичния "Олд Трафорд". С този ценен триумф "червените дяволи" почти си гарантираха участие в основната фаза на Шампионската лига през следващия сезон.

В 11-ата минута бразилският полузащитник Каземиро откри резултата, след като засече с прецизен удар топката, подадена му с глава от Хари Магуайър. Домакините продължиха да доминират и малко преди почивката, в 43-ата минута, Бенямин Шешко удвои аванса на Юнайтед, възползвайки се от майсторско подаване на капитана Бруно Фернандеш.

Гостите от Лондон не се предадоха и в 87-ата минута Матиас Йенсен върна интригата с почетно попадение, след асистенция на Рийс Нелсън. Въпреки късния натиск на "пчеличките", Манчестър Юнайтед удържа победата и прибави още три точки към актива си.

Със спечелените 61 точки, тимът на Майкъл Карик вече е почти недостижим за шестия в класирането Брайтън, който може да събере максимум 62. Брентфорд остава на деветата позиция с 48 точки, колкото имат и Челси и Фулъм.